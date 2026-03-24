Aspo Oyj Pörssitiedote 24.3.2026 klo 10.00

Aspon vuoden 2025 vuosikatsaus on julkaistu

Aspo Oyj:n vuosikatsaus 2025 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aspo.fi. Vuosikatsaus, sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2025, on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Osana toimintakertomusta Aspo on julkaissut kestävyysraportin, joka perustuu EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (EU Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on varmentanut raportin rajoitetun varmuuden tasolla.

Konsernitilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Tilinpäätös on saatavilla erillisenä XHTML-tiedostona, jossa päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman varmennusraportin koskien Aspon ESEF-tilinpäätöstä, ja varmennus on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti.

Aspo on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2025, jotka ovat myös saatavilla yhtiön kotisivuilla.

Aspon vuosikatsaus sekä ESEF-raportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

