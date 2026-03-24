Midlertidig forhøjelse af emissions- og indløsningsomkostninger i Investeringsforeningen C WorldWide – Afdeling Emerging Market KL, ISIN-kode: DK0015945166

Samt Afdeling Asien KL, andelsklasse Asien KL A, ISIN-kode: DK0060057644

Som følge af usædvanlige markedsforhold forhøjes de maksimale emissions- og indløsningsomkostninger med 0,5% for begge afdelinger i en periode.

Emissionsomkostningerne vil derfor indtil videre udgøre op til 0,95%, og indløsningsomkostningerne op til 1,05%.

Der vil blive udsendt en ny meddelelse, når markedsforholdene normaliseres.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør Masood Mizan på telefon 35 46 35 33.

Med venlig hilsen

C WorldWide Fund Management,

filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg









Henrik Brandt

Direktør

