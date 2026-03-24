TURKCIMENTO avertit que les valeurs par défaut du MACF risquent de devenir une barrière commerciale

ANKARA, la Turquie, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association turque des fabricants de ciment (TURKCIMENTO) a publié une déclaration concernant le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l'UE, avertissant que la mise en œuvre actuelle risque de fonctionner de facto comme une barrière commerciale non tarifaire pour l'industrie turque du ciment.

« La priorité du secteur turc du ciment est la préparation et la vérification méticuleuses des rapports d'émissions dans le cadre du MACF. Cependant, les problèmes de vérification pourraient transformer l'écart entre les valeurs réelles et par défaut en un fardeau financier sérieux », a déclaré Volkan Bozay, directeur général de TURKCIMENTO.

« Lorsque cette différence est calculée sur la base des prix actuels du SEQE de l'UE, elle augmente le coût carbone par tonne de clinker d'environ 20 euros à 80 euros. »

Le MACF pourrait affecter les consommateurs de l'UE

Bozay a expliqué que le secteur fonctionne avec des technologies de production modernes et une performance réelle en matière d'émissions inférieure aux valeurs par défaut utilisées dans le cadre du MACF.

« Les données réelles déclarées par nos membres exportant vers l'UE montrent que les émissions pour le clinker de ciment gris se situent au niveau de 0,88 tCO₂/tonne. En revanche, la valeur par défaut utilisée pour la Turquie dans la législation de l'UE est de 1,551 tCO₂/tonne. Cette différence entraîne des coûts supplémentaires qui ne reflètent pas la performance réelle en matière d'émissions. »

Il a souligné que de telles différences pourraient avoir des implications économiques plus larges: « Sous sa forme actuelle, le MACF pourrait augmenter les coûts et les prix pour les consommateurs de l'UE. Activer les capacités de vérification à temps et réviser les valeurs par défaut de manière réaliste est donc crucial. »

Bozay a également attiré l'attention sur des questions techniques qui doivent être clarifiées: « Notre secteur se concentre sur l'augmentation de l'utilisation de l'électricité renouvelable. Cependant, en raison de contraintes techniques, les producteurs doivent souvent installer des capacités d'énergie renouvelable dans des endroits différents de leurs sites de production. Le MACF nécessite des règles claires permettant de reconnaître ces investissements et les données de production déclarées dans les calculs d'émissions indirectes. »

TURKCIMENTO partage des solutions proposées

Bozay a exposé les solutions proposées par TURKCIMENTO:

« Pour empêcher le MACF de devenir de facto une barrière commerciale, les valeurs nationales basées sur les données MRV alignées sur l'UE devraient être utilisées. Jusqu'à ce que l'infrastructure de vérification devienne pleinement opérationnelle, les données d'émissions réelles devraient servir de base et les charges financières disproportionnées devraient être évitées.

Il est également crucial de clarifier dès que possible les réglementations secondaires et les aspects techniques de la législation de l'UE concernant les processus d'accréditation, y compris la liste finale des organisations accréditées. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e70d1400-8d7e-420a-b9ea-5341a8ceb1a3/fre