BioNTech auf dem ELCC-Kongress 2026: Neue klinische Daten unterstreichen das Potenzial des differenzierten, spätklinischen Portfolios bei Lungenkrebs

Präsentationen zeigen Fortschritte in BioNTechs spätklinischen Programmen im Bereich Lungenkrebs und unterstreichen das Potenzial des differenzierten Unternehmensportfolios, welches Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien sowie deren Kombinationen umfasst

Daten-Updates zu Pumitamig aus drei klinischen Studien in China unterstreichen das bereits beobachtete Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil des bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidaten bei Lungenkrebs

Ergebnisse des ersten Teils der globalen klinischen Phase-3-Studie PRESERVE-003 mit Gotistobart zeigten einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil sowie Anti-Tumor-Aktivität im Vergleich zum derzeitigen Behandlungsstandard in Zweit- und späteren Therapielinien des Plattenepithelkarzinoms der Lunge

MAINZ, Deutschland, 24. März 2026 – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) wird auf dem Europäischen Lungenkrebs-Kongress (European Lung Cancer Congress, „ELCC“), der vom 25. bis 28. März 2026 in Kopenhagen, Dänemark, stattfindet, Daten aus ihrem diversifizierten Portfolio im Bereich Lungenkrebs vorstellen. Die in Vorträgen und Poster-Präsentationen vorgestellten Daten-Updates unterstreichen Fortschritte bei den spätklinischen Immunmodulator-Kandidaten Pumitamig und Gotistobart sowie bei Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate, „ADC“)-Programmen in verschiedenen Lungenkrebs-Subtypen und Therapielinien. BioNTechs klinisches Portfolio umfasst sowohl Monotherapien als auch Kombinationen mit Standardbehandlungen sowie innovative Kombinationstherapien, die darauf abzielen, differenzierte Therapieansätze zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs über alle Krankheitsstadien hinweg zur Verfügung zu stellen.

„Die Daten, die wir in diesem Jahr auf dem ELCC-Kongress vorstellen, verdeutlichen das Potenzial unseres spätklinischen Portfolios im Bereich Lungenkrebs. Mit Updates zu Pumitamig und Gotistobart sowie den ersten klinischen Daten zu unserem gegen HER3-gerichteten ADC-Kandidaten BNT326/YL202 treiben wir weiterhin differenzierte Behandlungsansätze für verschiedene Lungenkrebsstadien voran. Gleichzeitig schaffen wir die klinische Evidenz, die die weitere Entwicklung dieser Kandidaten anleitet“, sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech. „Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs innovative Behandlungsoptionen anzubieten, die dazu beitragen sollen, einen bedeutenden langfristigen Nutzen über alle Krankheitsstadien hinweg zu ermöglichen.“

Highlights aus den von BioNTech auf dem ELCC-Kongress 2026 vorgestellten Programmen zur Behandlung von Lungenkrebs:

Pumitamig (BNT327/BMS986545) – ein bispezifischer Immunmodulator-Kandidat, der PD-L1-Checkpoint-Inhibition mit der Neutralisierung von VEGF-A kombiniert und in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb Company („BMS“) entwickelt wird:

Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium: Aktualisierte Daten aus der Nachbeobachtung aus einer einarmigen klinischen Phase-2-Studie (NCT05844150), die in China durchgeführt wird, zeigten weiterhin ermutigende vorläufige Ergebnisse zur Anti-Tumor-Aktivität und zum Gesamt überleben, sowie ein kontrollierbares Verträglichkeitsprofil für Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung cancer, „ES-SCLC“), einem aggressiven Lungenkrebs-Subtyp. Die Daten unterstützen die derzeit laufende zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie ROSETTA Lung-01 (NCT06712355) zur Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium.

Aktualisierte Daten aus der Nachbeobachtung aus einer einarmigen klinischen Phase-2-Studie (NCT05844150), die in China durchgeführt wird, zeigten weiterhin ermutigende vorläufige Ergebnisse zur Anti-Tumor-Aktivität und zum Gesamt überleben, sowie ein kontrollierbares Verträglichkeitsprofil für Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung cancer, „ES-SCLC“), einem aggressiven Lungenkrebs-Subtyp. Die Daten unterstützen die derzeit laufende zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studie ROSETTA Lung-01 (NCT06712355) zur Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs: Neue Ergebnisse aus einer klinischen Phase-1b/2a-Studie (NCT05918445), die in China durchgeführt wird, zeigten eine vorläufige Anti-Tumor-Aktivität unabhängig vom PD-L1-Expressionslevel und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil für Pumitamig als Monotherapie in der Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinom der Lunge (squamous non-small cell lung cancer, „sqNSCLC“) und fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (non-small cell lung cancer, „NSCLC“). Die Ergebnisse komplementieren die derzeit laufende globale klinische Phase-2/3-Studie ROSETTA Lung-02 (NCT06712316), die die Kombination von Pumitamig und Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht.

Neue Ergebnisse aus einer klinischen Phase-1b/2a-Studie (NCT05918445), die in China durchgeführt wird, zeigten eine vorläufige Anti-Tumor-Aktivität unabhängig vom PD-L1-Expressionslevel und ein kontrollierbares Sicherheitsprofil für Pumitamig als Monotherapie in der Erstlinienbehandlung von Plattenepithelkarzinom der Lunge (squamous non-small cell lung cancer, „sqNSCLC“) und fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (non-small cell lung cancer, „NSCLC“). Die Ergebnisse komplementieren die derzeit laufende globale klinische Phase-2/3-Studie ROSETTA Lung-02 (NCT06712316), die die Kombination von Pumitamig und Chemotherapie als Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht. Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs mit EGFR-Mutation: Daten aus einer klinischen Phase-2-Studie (NCT05756972), die in China durchgeführt wird, zeigten klinisch relevante Ergebnisse zum Gesamtüberleben und ein kontrollierbares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil für die Behandlung mit Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit EGFR-mutiertem fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, unabhängig vom PD-L1-Expressionslevel. Diese Daten unterstreichen Pumitamigs Potenzial bei Patientinnen und Patienten, die auf EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren nicht mehr ansprechen.

Gotistobart (BNT316/ONC-392) – ein Kandidat für die selektive Eliminierung von regulatorischen T-Zellen in der Mikroumgebung des Tumors, der auf CTLA-4 abzielt und in Zusammenarbeit mit OncoC4, Inc. („OncoC4“) entwickelt wird:

Zweit- und spätere Behandlungslinien von Plattenepithelkarzinom der Lunge: Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten Dosisfindungsphase der globalen klinischen Phase-3-Studie PRESERVE-003 (NCT05671510) zeigen eine klinisch relevante Anti-Tumor-Aktivität und einen Gesamtüberlebensvorteil mit einer Verringerung des Sterberisikos um 54 % im Vergleich zum Behandlungsstandard sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil für Gotistobart bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge, deren Erkrankung unter vorheriger Immuntherapie und Chemotherapie weiter fortgeschritten war. Der zulassungsrelevante Teil der Phase-3-Studie läuft derzeit.

BNT326/YL202 – ein gegen HER3-gerichteter ADC-Kandidat, der gemeinsam mit MediLink Therapeutics (Suzhou) Co., Ltd. („MediLink“) entwickelt wird:

Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs: Erste klinische Daten einer Patientenkohorte mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs aus einer klinischen Phase-2-Studie (NCT06107686) mit BNT326/YL202, die in China durchgeführt wird, zeigten Antitumor-Aktivität und ein vorteilhaftes Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, deren Erkrankung unter einer Standardbehandlung weiter fortgeschritten war. Die Ergebnisse unterstützen die derzeit laufende klinische Phase-1b/2-Studie (NCT07070232), die die innovative Kombination von Pumitamig und BNT326/YL202 untersucht.

Lungenkrebs gehört zu den Tumorarten, auf die sich BioNTech fokussiert. So hat es sich BioNTech zum Ziel gesetzt, den signifikanten, ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs zu adressieren und verfolgt einen diversifizierten und fundierten Entwicklungsansatz. Dieser umfasst Kandidaten für innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien, sowie deren Kombinationsanwendungen. Derzeit laufen 16 klinische Studien zu verschiedenen Lungenkrebs-Subtypen und Therapielinien, darunter vier zulassungsrelevante klinische Phase-3-Studien und fünf Studien mit innovativen Kombinationsansätzen. Damit rückt BioNTech die Entwicklung innovativer Behandlungsansätze in den Fokus, um die Herausforderungen in der Lungenkrebsbehandlung von frühen bis zu fortgeschrittenen Krankheitsstadien zu adressieren.

Die Abstracts sind auf der Webseite des ELCC-Kongresses verfügbar. Weitere Informationen zu BioNTechs Portfolio im Bereich Lungenkrebs sind hier zu finden.

Alle Details zu den Präsentationen:

Produktkandidat Abstract-Titel Abstract-Nummer/ Details der Präsentation Pumitamig First-Line Pumitamig (PD-L1 × VEGF-A bsAb) Monotherapy in PD-L1+ Non-Squamous and Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Data from a Phase 1b/2a Trial in China Abstract #69P

Poster

27.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ Progression-Free Survival and Overall Survival with Pumitamig (PD-L1 × VEGF-A bsAb) Plus Chemotherapy in Patients With EGFR-Mutated Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Following Progression with EGFR TKI in China: Phase 2 Study Results Abstract #21P

Poster

27.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ Phase 2 Study of First-Line Pumitamig (PD-L1 × VEGF-A bsAb) Plus Chemotherapy for Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer (ES-SCLC): Updated Efficacy and Safety Results Abstract #426P

Poster

26.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ ROSETTA Lung-01: A Phase 3, Two-Stage Trial of Pumitamig, a PD-L1 × VEGF-A Bispecific Antibody, Plus Chemotherapy Versus Atezolizumab + Chemotherapy as First-Line Treatment in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer Abstract #439TiP

Poster

26.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ ROSETTA Lung-02: A Global Phase 2/3, Randomized, Open-Label Trial of Pumitamig, a PD-L1 × VEGF-A Bispecific Antibody, in Combination with Chemotherapy in Patients (pts) With First-Line Non-Small Cell Lung Cancer Abstract #149TiP

Poster

27.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ Gotistobart Anti-Tumor Activity of Gotistobart Compared to Docetaxel in Patients with Metastatic Squamous Non-Small Cell Lung Cancer (sqNSCLC) Progressing on PD-(L)1 Inhibitors: Stage 1 PRESERVE-003 Phase 3 Trial Abstract #3O

Proffered-Paper-Session

27.03.2026; 15:35 – 15:45 MEZ BNT326/YL202 First Disclosure of Efficacy and Safety Data for YL202/BNT326 (HER3 ADC) From a Phase 2 Trial in Patients (pts) with Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Abstract #11MO

Mini-Oral-Session

27.03.2026; 09:15 – 09:20 MEZ BNT326-02: A Phase 1b/2 Trial of BNT326/YL202 (HER3 ADC) with Pumitamig (PD-L1 × VEGF-A bsAb) in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Abstract #6147TiP

Poster

27.03.2026; 13:00 – 14:00 MEZ





Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

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Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

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