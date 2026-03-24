Ben’s Original™ redéfinit la catégorie des nouilles instantanées avec le lancement de ses nouvelles nouilles de cuisine de rue









BOLTON, Ontario, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ben’s Original™, fièrement membre du groupe Mars, élargit son portefeuille de repas prêts à consommer avec le lancement des nouilles de cuisine de rue Ben’s Original™. Inspirée des saveurs emblématiques de la cuisine de rue aux quatre coins du monde, cette nouvelle gamme offre aux Québécois une expérience gustative internationale authentique, prête en seulement 90 secondes.

Ce lancement s’inscrit dans un contexte de forte croissance de la demande pour des repas pratiques alliant goût, qualité et inspiration internationale. D’ailleurs, le marché des repas prêts au Canada devrait croître de 46 % entre 2024 et 2030, pour atteindre une industrie de 7,18 milliards de dollars1. Ben’s Original™ répond à la demande croissante des consommateurs en élargissant son offre de plats prêts à manger, affirmant ainsi son positionnement au cœur de l’assiette et comme véritable star du repas.

Avec les nouvelles nouilles de cuisine de rue Ben’s Original™, savourer un repas délicieux et équilibré n’a jamais été aussi simple, que ce soit à la maison ou sur le pouce. Parfaites pour un dîner rapide, un souper de semaine sans effort ou une fringale. Ces créations inspirées des saveurs du monde offrent de vraies saveurs, vraiment vite.

« Les nouilles figurent parmi les catégories de repas pratiques qui connaissent la plus forte croissance au Canada, et les consommateurs recherchent de plus en plus des saveurs audacieuses et inspirées du monde, faciles et rapides à préparer », affirme Derin Bello, directeur général, Mars Food & Nutrition Canada. « Forts du succès de nos repas de cuisine de rue Ben’s Original™, l’expansion vers les nouilles s’imposait naturellement, afin d’offrir aux Canadiens des saveurs internationales dans un format prêt en seulement 90 secondes. »

Pour souligner ce lancement, Ben’s Original™ propose une promotion à durée limitée : les consommateurs qui achètent deux produits ou plus de la gamme nouilles de cuisine de rue peuvent recevoir un ensemble exclusif de baguettes en bambou, offert dans un élégant étui de voyage.*

Cinq variétés de nouilles de cuisine de rue inspirées du monde

Chaque variété propose des saveurs authentiques dans un sachet prêt pour le micro-ondes :

Nouilles sautées chinoises : Une saveur classique inspirée du wok, combinant nouilles parfaitement cuites, champignons, carottes et poivrons rouges, relevés d’un mélange d’assaisonnements savoureux.

Une saveur classique inspirée du wok, combinant nouilles parfaitement cuites, champignons, carottes et poivrons rouges, relevés d’un mélange d’assaisonnements savoureux. Nouilles style BBQ coréen : Des nouilles parfaitement cuites, combinées à des champignons, des carottes, des poivrons rouges et des oignons verts, avec une touche de chili pour une saveur de barbecue coréen à la fois sucrée, fumée et légèrement épicée.

Des nouilles parfaitement cuites, combinées à des champignons, des carottes, des poivrons rouges et des oignons verts, avec une touche de chili pour une saveur de barbecue coréen à la fois sucrée, fumée et légèrement épicée. Nouilles indonésiennes épicées : Un mélange d’assaisonnements relevés qui apporte chaleur, profondeur et richesse aromatique, avec carottes, haricots verts, poivrons rouges et oignons verts.

Un mélange d’assaisonnements relevés qui apporte chaleur, profondeur et richesse aromatique, avec carottes, haricots verts, poivrons rouges et oignons verts. Nouilles sautées thaïlandaises : Nouilles légèrement épicées avec un assaisonnement thaï qui offre un équilibre de saveurs salées, sucrées et parfumées. Des carottes, des poivrons rouges et des oignons verts complètent le plat.

Nouilles légèrement épicées avec un assaisonnement thaï qui offre un équilibre de saveurs salées, sucrées et parfumées. Des carottes, des poivrons rouges et des oignons verts complètent le plat. Nouilles teriyaki japonaises : Un assaisonnement teriyaki riche en umami, avec une touche de douceur, parfaitement équilibré par des champignons et des poivrons rouges.



Pensées pour simplifier les repas du quotidien, ces options rapides, rassasiantes et pleines de saveur rehaussent aussi bien les soupers de semaine que les dîners ou les collations tardives.

Nouilles de cuisine de rue Ben’s Original™ :

Prêtes en seulement 90 secondes

Sans colorants, arômes ni agents de conservation artificiels

Source de fibre et de protéine

Conviennent aux végétariens

Prix de détail suggéré : 5,99 $ par sachet



Disponibilité en magasin

Les nouilles de cuisine de rue Ben’s Original™ sont offertes chez la plupart des grands détaillants alimentaires au Canada et seront également disponibles sur amazon.ca. Pour en savoir plus, découvrir des recettes et explorer la gamme complète, visitez BensOriginal.com et suivez la marque sur Instagram, Facebook et Pinterest.

1 statista.com, https://www.statista.com/statistics/1557868/eady-to-eat-meals-segment-revenue-canada/ , à partir de mars 2026.

*Achetez deux produits ou plus de nouilles de cuisine de rue Ben’s Original™ entre le 22 mars et le 30 juin 2026, téléversez votre reçu sur bensoriginalgiveaway.ca , partagez votre adresse postale et courez la chance de recevoir une paire de baguettes authentiques en bambou avec étui de voyage, jusqu’à épuisement des stocks.

À propos du groupe Mars, Inc.

Mars est convaincu que le monde de demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd’hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale générant plus de 65 milliards de dollars, Mars propose un portefeuille diversifié de produits et services, allant des soins pour animaux aux produits alimentaires et de collation appréciés par des millions de consommateurs à travers le monde.

Parmi ses marques emblématiques figurent notamment ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, Pringles®, Cheez-It® et BEN’S ORIGINAL™. Son réseau mondial d’hôpitaux vétérinaires incluant BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™ couvre l’ensemble des soins, du préventif à l’urgence, tandis que son activité ANTECH® offre des solutions de diagnostic de pointe.

Les cinq principes de Mars Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté guident ses plus de 170 000 associés dans la création d’un monde meilleur pour les personnes, les animaux et la planète.

Pour en savoir plus, visitez www.mars.com . Suivez-nous sur Facebook , Instagram , LinkedIn and YouTube .

Renseignements médias :

Jilian Oxler, Mars Food & Nutrition

Jilian.oxler@effem.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c945c697-5b21-413a-9463-19048bd7e67e