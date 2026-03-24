Troilus finalise l’ingénierie de base et fait progresser l’ingénierie détaillée alors que l’état de préparation à l’exécution du projet s’accélère

MONTRÉAL, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse de présenter une mise à jour sur l’ingénierie et l’exécution de son projet cuivre-or Troilus détenu à 100 % (le « Projet »), situé dans le centre-nord du Québec.

La Société a complété l’ingénierie de base, établissant un cadre intégré de définition du projet, et fait progresser l’ingénierie détaillée dans l’ensemble des principales disciplines liées à l’usine, aux infrastructures et à l’aménagement du site. Cette avancée permet de faire progresser en parallèle la planification des approvisionnements, le séquencement de la construction et les stratégies de déploiement du capital, tout en poursuivant la conception finale au niveau de construction (voir l’aménagement des infrastructures du projet à la figure 1). Parallèlement, Troilus a mis en œuvre des initiatives ciblées de validation technique et de planification de l’exécution visant à renforcer davantage la fiabilité du Projet en amont d’une décision formelle de construction.

Faits saillants de l’avancement de l’exécution du projet

Ingénierie de base complétée et ingénierie détaillée en cours dans toutes les principales disciplines.

Structure EPCM intégrée officialisée avec BBA Consultants, en partenariat avec EBC Inc. pour l’intégration de la gestion de la construction.

Programmes élargis de validation géotechnique et métallurgique en cours afin de renforcer la fiabilité de la conception.

Mobilisation précoce des entrepreneurs et revues techniques indépendantes en cours dans des domaines clés du procédé et de la conception.

Renforcement de l’équipe de direction avec une expertise prête pour la construction, avec une mobilisation parallèle des entrepreneurs et fournisseurs.

Accélération de la préparation du site grâce à la poursuite de l’assèchement des fosses, à l’agrandissement du camp à 200 personnes et à des améliorations des infrastructures alignées sur la planification du développement.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Troilus progresse résolument de la phase de définition du projet vers son exécution. L’avancement de l’ingénierie se poursuit en parallèle avec l’intégration des entrepreneurs, la validation technique et la planification de l’exécution. Notre objectif est clair : amorcer la construction avec une conception robuste, validée de façon indépendante et appuyée par un cadre d’exécution coordonné. Chaque étape que nous franchissons aujourd’hui vise à renforcer la confiance dans l’état de préparation du Projet pour sa prochaine phase de développement. »

Initiatives techniques continues de réduction des risques

En parallèle à l’avancement de l’ingénierie, Troilus a fait progresser plusieurs initiatives techniques clés visant à améliorer la prévisibilité du projet et à réduire les risques d’exécution.

Programme géotechnique

Un programme complet d’investigation géotechnique est en cours depuis l’automne 2025 et se poursuivra jusqu’au printemps 2026. Les travaux de forage et de caractérisation du site dans les zones clés de l’usine et des infrastructures permettent d’affiner les paramètres de conception des fondations et de planification des travaux de terrassement, renforçant directement la certitude des échéanciers et des coûts.

Métallurgie et optimisation du procédé

Des travaux supplémentaires d’essais métallurgiques et de procédé ont été réalisés afin de valider davantage les hypothèses de conception de l’usine, notamment en ce qui concerne la dureté du minerai et la performance de récupération. Ces travaux soutiennent la confirmation du dimensionnement des équipements, la planification de la montée en régime des opérations et la fiabilité à long terme de l’usine.



Structure EPCM intégrée et revue indépendante

Troilus a officialisé une structure EPCM entièrement intégrée grâce à un partenariat entre BBA Consultants (« BBA »), une firme d’ingénierie québécoise possédant une vaste expérience dans les projets miniers et industriels, et EBC Inc. (« EBC »), un entrepreneur canadien de premier plan spécialisé en génie civil et en infrastructures, reconnu pour son expertise dans les projets industriels d’envergure.

Dans ce modèle, BBA dirige l’ingénierie et les approvisionnements, avec le soutien d’EBC pour la supervision de la gestion de la construction. La constructibilité est ainsi intégrée directement aux décisions de conception détaillée, en adéquation avec les réalités d’exécution sur le terrain. Cette approche intégrée réduit les risques d’interface et améliore la coordination de l’exécution.

Par ailleurs, la Société a mandaté Sedgman pour effectuer une revue indépendante du procédé de l’usine de traitement, offrant une validation technique tierce du design basée sur une expérience récente de projets miniers de grande envergure.

Denis Rivard, vice-président exécutif, Projets, a commenté : « En intégrant dès le départ l’ingénierie et la gestion de la construction, nous renforçons l’état de préparation à l’exécution bien avant le début des activités de construction. BBA apporte une solide expertise en ingénierie, tandis qu’EBC possède une expérience éprouvée en réalisation de projets. L’intégration de la constructibilité dans la conception détaillée réduit considérablement les risques en aval et améliore le respect des échéanciers. »

Ingénierie de la valeur et optimisation de la configuration

En parallèle de l’avancement de l’ingénierie, Troilus poursuit des initiatives ciblées d’optimisation de la valeur portant sur la configuration de l’usine, l’aménagement du site, l’intégration des infrastructures et le séquencement de la construction. Ces efforts visent à améliorer la productivité du capital, à simplifier l’exécution des travaux et à renforcer l’efficacité opérationnelle à long terme, tout en préservant les objectifs fondamentaux de conception et de performance du Projet.



Figure 1. Projet Troilus – fosse ultime et aménagement des infrastructures de surface



Renforcement organisationnel et préparation à la construction

À mesure que le Projet progresse vers sa phase d’exécution, Troilus a considérablement renforcé son équipe de direction des projets et des opérations, tout en poursuivant la mobilisation précoce des entrepreneurs et des fournisseurs.

Les ajouts récents à l’équipe de direction comprennent :

Denis Rivard, vice-président exécutif, Projets – Ingénieur professionnel comptant plus de 40 ans d’expérience en gestion de projets à l’échelle mondiale dans les secteurs minier, des infrastructures et industriel. Sa carrière comprend des postes de direction chez Freeport-McMoRan, Ausenco, SNC-Lavalin et WorleyParsons, où il a supervisé des projets d’investissement d’envergure aux phases de développement et de construction. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président du projet Réseau express métropolitain (REM) chez CDPQ Infra, contribuant à la réalisation du réseau de train léger sur rail de 67 kilomètres de Montréal.



– Ingénieur professionnel comptant plus de 40 ans d’expérience en gestion de projets à l’échelle mondiale dans les secteurs minier, des infrastructures et industriel. Sa carrière comprend des postes de direction chez Freeport-McMoRan, Ausenco, SNC-Lavalin et WorleyParsons, où il a supervisé des projets d’investissement d’envergure aux phases de développement et de construction. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président du projet Réseau express métropolitain (REM) chez CDPQ Infra, contribuant à la réalisation du réseau de train léger sur rail de 67 kilomètres de Montréal. Andy Fortin, vice-président, Opérations et directeur général – Plus de 28 ans d’expérience en traitement des minerais et en gestion de projets, dont 12 ans à l’ancienne mine Troilus durant sa construction et son exploitation sous Inmet Mining, où il a occupé des postes de direction, notamment ceux de métallurgiste en chef et de directeur de l’usine – procédé et entretien. Il a également occupé des postes de direction opérationnelle à la mine Éléonore de Newmont et à la mine Meadowbank d’Agnico Eagle, apportant une expertise approfondie des opérations et du site alors que Troilus progresse vers son développement.



– Plus de 28 ans d’expérience en traitement des minerais et en gestion de projets, dont 12 ans à l’ancienne mine Troilus durant sa construction et son exploitation sous Inmet Mining, où il a occupé des postes de direction, notamment ceux de métallurgiste en chef et de directeur de l’usine – procédé et entretien. Il a également occupé des postes de direction opérationnelle à la mine Éléonore de Newmont et à la mine Meadowbank d’Agnico Eagle, apportant une expertise approfondie des opérations et du site alors que Troilus progresse vers son développement. Richard Groleau, directeur de la construction –Ingénieur mécanique comptant plus de 20 ans d’expérience internationale en construction et en gestion de projets liés à des projets miniers complexes de grande envergure. Plus récemment, il a occupé le poste de surintendant de la construction TMF/GFC pour le projet Greenstone d’Equinox Gold, contribuant à l’exécution réussie de l’une des plus importantes constructions récentes de mines d’or au Canada. Son expertise couvre la gestion de la construction, la préparation de projet, le leadership en matière de santé et sécurité, la planification, le contrôle des coûts et la mise en service des opérations.



–Ingénieur mécanique comptant plus de 20 ans d’expérience internationale en construction et en gestion de projets liés à des projets miniers complexes de grande envergure. Plus récemment, il a occupé le poste de surintendant de la construction TMF/GFC pour le projet Greenstone d’Equinox Gold, contribuant à l’exécution réussie de l’une des plus importantes constructions récentes de mines d’or au Canada. Son expertise couvre la gestion de la construction, la préparation de projet, le leadership en matière de santé et sécurité, la planification, le contrôle des coûts et la mise en service des opérations. Marty Rendall, chef des finances – Plus de 30 ans d’expérience en leadership financier dans l’industrie minière, couvrant l’exploration, le développement de projets, la construction et les opérations. Il a précédemment occupé le poste de chef de la direction financière de Victoria Gold pendant 17 ans, où il a joué un rôle clé dans l’avancement du projet Eagle Gold, de l’exploration à la construction puis à la production, contribuant à l’obtention de plus de 1 G$ en financement. M. Rendall a également été chef de la direction financière d’Electra Battery Materials, contribuant à l’avancement et au financement de son projet de raffinerie de cobalt en Ontario, et a occupé des postes de direction financière chez De Beers Canada et Breakwater Resources.



– Plus de 30 ans d’expérience en leadership financier dans l’industrie minière, couvrant l’exploration, le développement de projets, la construction et les opérations. Il a précédemment occupé le poste de chef de la direction financière de Victoria Gold pendant 17 ans, où il a joué un rôle clé dans l’avancement du projet Eagle Gold, de l’exploration à la construction puis à la production, contribuant à l’obtention de plus de 1 G$ en financement. M. Rendall a également été chef de la direction financière d’Electra Battery Materials, contribuant à l’avancement et au financement de son projet de raffinerie de cobalt en Ontario, et a occupé des postes de direction financière chez De Beers Canada et Breakwater Resources. Chris Sharpe, vice-présent, Services techniques– Ingénieur minier possédant une vaste expérience en planification minière, en études géotechniques de fosses à ciel ouvert et en modélisation financière. Il a travaillé pendant plus de cinq ans chez Centerra Gold, plus récemment à titre de directeur, Projets et services techniques, et a précédemment occupé des postes de direction en ingénierie chez Aurvista Gold et AuRico Gold.





Les activités de planification de la construction progressent en parallèle, incluant l’engagement précoce d’entrepreneurs régionaux et autochtones, de fournisseurs d’équipements et de prestataires de services clés afin de soutenir la stratégie d’approvisionnement et l’intégration de la main-d’œuvre.



Activités actuelles et à venir sur le site

En parallèle à l’avancement de l’ingénierie, les activités sur le site se poursuivent en préparation du développement. L’assèchement de la fosse J est maintenant complété, et les équipements de pompage sont en cours de mobilisation afin d’amorcer l’assèchement de la fosse Z87 à court terme. Ces travaux constituent une étape importante pour la préparation du site et le séquencement futur de la construction.

Les travaux d’agrandissement du camp sont également en cours, faisant passer la capacité d’hébergement de 80 à environ 200 personnes. Cette amélioration permet de soutenir les programmes d’ingénierie et techniques en cours, la mobilisation des entrepreneurs ainsi que les besoins futurs liés à la construction.

D’autres améliorations du site sont en cours, notamment des travaux routiers, des améliorations aux infrastructures électriques ainsi que des mises à niveau des systèmes de communication et technologiques afin de soutenir l’augmentation des activités opérationnelles. Ensemble, ces initiatives témoignent de l’avancement continu vers un site prêt pour la construction.

Expertise d’une personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par Nicolas Guest, directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’impact potentiel des ententes d’approvisionnement en concentré sur la Société, la probabilité que la Société puisse conclure une entente définitive d’approvisionnement selon les modalités et l’échéancier indiqués ou qu’elle le fasse tout court, la probabilité que des engagements de financement contraignants soient conclus selon l’échéancier prévu ou qu’ils le soient tout court, la probabilité que des agences de crédit à l’exportation (« ACE ») fournissent du financement et des garanties, l’avancement vers un montage financier complet pour la construction, la capacité attendue des plans de développement du projet cuivre-or Troilus à faire progresser le Projet vers la construction, l’incidence du processus de vérification diligente sur la structuration d’un financement par dette de projet définitif, la probabilité de structurer un financement par dette de projet définitif et d’atteindre la clôture financière selon l’échéancier indiqué ou qu’elle le soit tout court, la structuration, l’identification et la mobilisation de participants potentiels au financement, les plans de développement, les possibilités d’accroître l’envergure du Projet, le fait que le Projet puisse devenir un projet minier de premier plan en Amérique du Nord, ainsi que le potentiel de développement et l’échéancier du Projet. Bien que la Société estime que ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que ces attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l’utilisation de termes prospectifs tels que « croit », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « estime », « postule » ou d’autres expressions similaires, ou par des déclarations qui, de par leur nature, se rapportent à des événements futurs. La Société avise les investisseurs que les énoncés prospectifs qu’elle formule ne constituent pas des garanties de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs et risques, notamment les incertitudes liées à l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises pour compléter le changement de nom de la Société, les incertitudes liées à l’économie mondiale, les fluctuations du marché, l’incapacité de la Société (i) d’obtenir les permis, consentements ou autorisations nécessaires à ses activités, (ii) de produire des minéraux à partir de ses propriétés de manière rentable, (iii) de poursuivre sa croissance projetée et (iv) de réunir les capitaux nécessaires ou de mettre pleinement en œuvre ses stratégies d’affaires, ainsi que les autres risques identifiés dans ses documents d’information déposés sous le profil de la Société sur le site www.sedarplus.ca. Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne doit en aucun cas être interprété comme une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de titres au Canada ou aux États-Unis. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne constituent pas des garanties de rendement futur et les événements, résultats et/ou développements réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs de la Société. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pouvant être formulés de temps à autre par elle ou en son nom, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

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