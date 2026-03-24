Les Canadiens estiment que l’argent joue un rôle important dans les relations : 73% affirment que de nombreux couples restent ensemble pour des raisons financières, et 80 % jugent la vie plus abordable à deux

CALGARY, Alberta, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que certains Canadiens semblent, en théorie, séduits par l’idée d’avoir une âme sœur pour la vie, un nouveau sondage de H&R Block Canada révèle que les réalités financières du quotidien viennent souvent tempérer cet idéal romantique. Ainsi, 79 % des répondants adhèrent à l’idée que le mariage consiste à s’engager pour la vie. Toutefois, dans les faits, seulement le tiers des Canadiens (34 %) croient réellement être destinés à partager leur vie avec une seule personne contre 66 % qui ne sont pas de cet avis. Plus du quart des Canadiens (27 %) estiment par ailleurs qu’il n’est pas réaliste d’entretenir une relation amoureuse avec une seule personne pendant la majeure partie de leur vie. Ce nouveau sondage de H&R Block explore les perceptions des Canadiens à l’égard de l’amour, de l’argent et de la fiscalité. L’expert fiscal Yannick Lemay y partage notamment des conseils et considérations fiscales clés pour les personnes seules et les couples.

« Au Canada, votre état civil marié ou en union de fait ainsi que le nombre d’enfants que vous avez peuvent avoir une incidence importante sur les crédits, prestations et déductions auxquels vous avez droit, explique Yannick Lemay, expert fiscal chez H&R Block Canada. Bien que chaque Canadien doit produire sa propre déclaration de revenus, l’Agence du revenu du Canada (ARC) tient compte des renseignements du couple pour les personnes mariées ou vivant en union de fait afin de calculer plusieurs prestations et crédits en fonction du revenu familial net combiné. »

Au-delà de la question amoureuse, de nombreux Canadiens estiment que la vie à deux comporte des avantages financiers et fiscaux. Plus de la moitié des Canadiens (57 %) croient que les couples mariés ou en union de fait bénéficient de plus d’avantages fiscaux que les personnes célibataires, et 63 % estiment qu’il devrait y avoir plus d’allégements fiscaux pour les célibataires, qui ne peuvent pas partager leurs dépenses avec un partenaire. Dans l’ensemble, 80 % des répondants affirment que le coût de la vie est plus abordable en couple que seul.

Plus du quart des Canadiens quitteraient leur partenaire s’ils gagnaient à la loterie : En ce qui concerne les relations à long terme, 73 % des Canadiens estiment que de nombreuses personnes restent mariées ou en union de fait pour des raisons financières. Plus du quart des Canadiens (27 %) et plus d’un Québécois sur dix (13 %) affirment que s’ils gagnaient à la loterie, alors qu’ils sont en couple, ils seraient susceptibles de se séparer de leur partenaire.

Les enfants, un facteur déterminant pour les couples : Quatre Canadiens sur dix (40 %) estiment que le mariage repose avant tout sur des considérations pratiques lorsqu’on prévoit avoir des enfants ou qu’on en a déjà. Cette perception est plus répandue chez les hommes (45 %) que chez les femmes (36 %). Par ailleurs, 83 % estiment que les couples restent souvent ensemble pour le bien de leurs enfants.

Près d’un Canadien sur quatre est ouvert à une relation amoureuse à durée déterminée : Près d’un Canadien sur quatre (23 %) se dit séduit par l’idée d’une relation d’une durée de cinq ans, avec la possibilité de décider, à son terme, de la poursuivre ou non plutôt que de s’engager dans un mariage à vie.

La majorité des Canadiens seraient prêts à signer un contrat prénuptial : Une majorité de Canadiens (62 %) affirment qu’ils seraient disposés à signer un contrat prénuptial si leur partenaire était plus fortuné ou avait un revenu nettement supérieur au leur, comparativement à 25 % qui s’y opposent.

Une compréhension mitigée des implications fiscales selon l’état civil : Les Canadiens affichent un niveau de compréhension partagé en ce qui concerne les implications fiscales liées au fait d’être célibataire ou en couple (marié ou en union de fait). Ainsi, 46 % estiment bien comprendre ces enjeux, tandis que 42 % affirment ne pas en avoir une bonne compréhension.

H&R Block Canada souligne les principales considérations fiscales selon l’état civil

Montant personnel de base (MPB) et crédit d’impôt pour conjoint : Il s’agit d’un crédit d’impôt qui permet à chaque Canadien de gagner jusqu’à 16 129 $ en franchise d’impôt en 2025. Si vous êtes marié ou en union de fait et qu’un des partenaires gagne moins que le montant du MPB, l’autre partenaire peut utiliser la différence pour réduire son impôt sur le revenu en demandant le crédit d’impôt pour conjoint.

Il s’agit d’un crédit d’impôt qui permet à chaque Canadien de gagner jusqu’à 16 129 $ en franchise d’impôt en 2025. Si vous êtes marié ou en union de fait et qu’un des partenaires gagne moins que le montant du MPB, l’autre partenaire peut utiliser la différence pour réduire son impôt sur le revenu en demandant le crédit d’impôt pour conjoint. Transfert de crédits d’impôt : Les couples mariés ou en union de fait peuvent transférer certains crédits d’impôt d’un conjoint à l’autre s’ils n’utilisent pas la totalité du crédit, notamment les montants pour aidants naturels, les montants pour revenu de pension, le montant en raison de l’âge, ainsi que les montants pour personnes handicapées et les frais de scolarité.

Les couples mariés ou en union de fait peuvent transférer certains crédits d’impôt d’un conjoint à l’autre s’ils n’utilisent pas la totalité du crédit, notamment les montants pour aidants naturels, les montants pour revenu de pension, le montant en raison de l’âge, ainsi que les montants pour personnes handicapées et les frais de scolarité. Cotisation à un REER de conjoint : Les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) permettent un fractionnement du revenu, permettant à la personne ayant un revenu plus élevé de cotiser à un REER pour un conjoint à plus faible revenu qui n’a pas atteint son plafond de cotisation pour l’année d’imposition.

Les cotisations aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) permettent un fractionnement du revenu, permettant à la personne ayant un revenu plus élevé de cotiser à un REER pour un conjoint à plus faible revenu qui n’a pas atteint son plafond de cotisation pour l’année d’imposition. Prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) : Il s’agit d’un crédit versé trimestriellement, basé sur le revenu du ménage pour les couples ou le revenu individuel pour les Canadiens célibataires, afin d’aider à compenser le coût de la taxe de vente. Les versements peuvent atteindre jusqu’à 679 $ pour les adultes célibataires et jusqu’à 1 358 $ pour une famille de quatre personnes, mais ne peuvent être reçus que si une déclaration de revenus à jour a été produite.

Il s’agit d’un crédit versé trimestriellement, basé sur le revenu du ménage pour les couples ou le revenu individuel pour les Canadiens célibataires, afin d’aider à compenser le coût de la taxe de vente. Les versements peuvent atteindre jusqu’à 679 $ pour les adultes célibataires et jusqu’à 1 358 $ pour une famille de quatre personnes, mais ne peuvent être reçus que si une déclaration de revenus à jour a été produite. Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) : Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable destiné aux personnes et aux familles à revenu modeste, basé sur le revenu familial net ajusté, pouvant atteindre 1 633 $ pour les Canadiens célibataires et 2 813 $ pour les familles, avec un supplément pouvant aller jusqu’à 843 $ pour les personnes ayant une déficience. Les montants varient en Alberta, au Nunavut et au Québec.

Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable destiné aux personnes et aux familles à revenu modeste, basé sur le revenu familial net ajusté, pouvant atteindre 1 633 $ pour les Canadiens célibataires et 2 813 $ pour les familles, avec un supplément pouvant aller jusqu’à 843 $ pour les personnes ayant une déficience. Les montants varient en Alberta, au Nunavut et au Québec. Allocation canadienne pour enfants : Il s’agit d’un paiement mensuel non imposable du gouvernement fédéral accessible uniquement aux personnes ayant produit leurs déclarations de revenus à jour visant à aider à couvrir les coûts liés à l’éducation des enfants, en fonction du revenu du ménage, du nombre d’enfants dans le foyer et de l’admissibilité à la prestation pour enfants handicapés. Pour la période de juillet 2025 à juin 2026, les prestations annuelles maximales sont de 7 997 $ par enfant de moins de 6 ans et de 6 748 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. En cas de garde partagée, le montant est réparti entre les parents.

Il s’agit d’un paiement mensuel non imposable du gouvernement fédéral accessible uniquement aux personnes ayant produit leurs déclarations de revenus à jour visant à aider à couvrir les coûts liés à l’éducation des enfants, en fonction du revenu du ménage, du nombre d’enfants dans le foyer et de l’admissibilité à la prestation pour enfants handicapés. Pour la période de juillet 2025 à juin 2026, les prestations annuelles maximales sont de 7 997 $ par enfant de moins de 6 ans et de 6 748 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. En cas de garde partagée, le montant est réparti entre les parents. Frais de garde d’enfants basés sur le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible : Les déductions pour frais de garde d’enfants sont généralement basées sur le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible ou sur le revenu d’un parent seul. Les dépenses admissibles, comme les garderies, les camps de jour, les écoles maternelles et les services de garde à domicile, réduisent le revenu imposable, avec des déductions maximales de 8 000 $ par enfant de moins de 7 ans, de 5 000 $ par enfant âgé de 7 à 16 ans et de 11 000 $ pour les enfants admissibles ayant une déficience pour l’année d’imposition 2025.

Les déductions pour frais de garde d’enfants sont généralement basées sur le revenu du conjoint ayant le revenu le plus faible ou sur le revenu d’un parent seul. Les dépenses admissibles, comme les garderies, les camps de jour, les écoles maternelles et les services de garde à domicile, réduisent le revenu imposable, avec des déductions maximales de 8 000 $ par enfant de moins de 7 ans, de 5 000 $ par enfant âgé de 7 à 16 ans et de 11 000 $ pour les enfants admissibles ayant une déficience pour l’année d’imposition 2025. Régime canadien de soins dentaires : La couverture est calculée en fonction du revenu du ménage, de sorte que le revenu d’un partenaire ou d’un conjoint peut influencer l’admissibilité, puisqu’elle est établie selon une échelle progressive basée sur un revenu net ajusté inférieur à 90 000 $.

La couverture est calculée en fonction du revenu du ménage, de sorte que le revenu d’un partenaire ou d’un conjoint peut influencer l’admissibilité, puisqu’elle est établie selon une échelle progressive basée sur un revenu net ajusté inférieur à 90 000 $. Montant pour personne vivant seule : Au Québec, les particuliers peuvent être admissibles à un crédit d’impôt s’ils ont vécu seuls pendant toute l’année, s’ils ont vécu uniquement avec des personnes de moins de 18 ans ou uniquement avec des étudiants à temps plein. Ce crédit d’impôt peut atteindre jusqu’à 2 128 $.





Différences entre les déclarations de revenus selon les statuts « célibataire », « marié », « séparé » ou « union de fait » : Les couples sont considérés comme étant en « union de fait » s’ils vivent avec un partenaire conjugal pendant 12 mois consécutifs ou plus tôt s’ils ont un enfant ensemble. Quel que soit leur état civil, tous doivent produire une déclaration de revenus individuelle.

Quand aviser l’ARC d’un changement d’état civil : L’ARC considère qu’un couple est légalement séparé après 90 jours de vie séparée. Si votre état civil change en cours d’année, en particulier si vous avez des enfants, il est important d’en informer l’ARC sans délai afin de recevoir le montant adéquat de l’Allocation canadienne pour enfant

« Bien qu’il n’existe pas de crédits ou de prestations fiscales spécifiques pour les Canadiens célibataires, cela signifie que vous pourriez recevoir la totalité de certains crédits et prestations, plutôt que de devoir les partager avec un partenaire. Cela veut également dire que, pour les prestations et crédits basés sur le revenu du ménage, vous pourriez souvent recevoir un montant plus élevé, puisqu’ils sont calculés en fonction d’un seul revenu plutôt que de deux », explique Yannick Lemay. « L’une des plus grandes erreurs que font les Canadiens est de croire qu’ils n’ont pas besoin ou qu’il ne sert à rien de produire leur déclaration de revenus s’ils ont un revenu faible ou nul. Pourtant, produire sa déclaration est le seul moyen d’accéder à de nombreuses prestations et crédits gouvernementaux, qui peuvent représenter des milliers de dollars en soutien financier tout au long de l’année. »

À propos du sondage

Ces résultats sont issus d’un sondage mené par H&R Block du 19 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 545 Canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Dans certains cas, les données ont été pondérées afin d’exclure les répondants auxquels la question ne s’appliquait pas.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l’impôt, qui assure un service dans près de 1 000 bureaux au pays, dont plusieurs sont exploités par des franchisés canadiens, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration de revenus en personne ou par voie électronique, ou à l’aide de son logiciel d’impôt primé, nommé deux années consécutives Meilleur logiciel d’impôt par moneyGenius.ca. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites et les grandes entreprises à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s’occuper des impôts américains, de revenus de location ou de succession et de fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l’Académie fiscale, aide nos Pros de l’impôt à mettre continuellement à jour leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca/fr/ ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

Pour de plus amples renseignements : H&R Block Canada (a/s de Ketchum): hrblockmediainquiries@ketchum.com