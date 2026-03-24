Nova klúbburinn hf.: Aðalfundur 26. mars 2026 – Framboð til stjórnar og tilnefningarnefndar

Aðalfundur Nova klúbbsins hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars, kl. 16.
Eftirtalin framboð bárust til setu í stjórn félagsins:
- Erla Ósk Ásgeirsdóttir
- Haukur Skúlason
- Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir
- Hrund Rudolfsdóttir
- Jóhannes Þorsteinsson
- Jón Óttar Birgisson
- Sigríður Olgeirsdóttir
- Steinunn Hlíf Sigurðardóttir
Framboðsfrestur er nú útrunninn og hefur stjórn félagsins staðfest lögmæti framboðanna. Í samþykktum Nova klúbbsins hf. kemur fram að fimm skipa stjórn félagsins og fer því fram stjórnarkjör á aðalfundinum.
Eftirtalin gefa kost á sér til setu í tilnefningarnefnd félagsins:
- Áslaug Eva Björnsdóttir
- Helgi Bjarnason
- Thelma Kristín Kvaran
Framboðsfrestur vegna framboða til setu í tilnefningarnefnd félagsins er einnig útrunninn og hefur stjórn staðfest lögmæti framboðanna. Starfsreglur tilnefningarnefndar gera ráð fyrir tveimur nefndarmönnum til setu í nefndinni, verður því kjörið í nefndina á aðalfundinum.
Nánari upplýsingar um frambjóðendur, auk annars fundarefnis og leiðbeininga vegna skráningar til þátttöku á fundinum, er að finna á vefsíðu félagsins, www.nova.is/fjarfestar.