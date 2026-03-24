Nova klúbburinn hf.: Aðalfundur 26. mars 2026 – Framboð til stjórnar og tilnefningarnefndar

Aðalfundur Nova klúbbsins hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars, kl. 16.

Eftirtalin framboð bárust til setu í stjórn félagsins:

  • Erla Ósk Ásgeirsdóttir
  • Haukur Skúlason
  • Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir
  • Hrund Rudolfsdóttir
  • Jóhannes Þorsteinsson
  • Jón Óttar Birgisson
  • Sigríður Olgeirsdóttir
  • Steinunn Hlíf Sigurðardóttir

Framboðsfrestur er nú útrunninn og hefur stjórn félagsins staðfest lögmæti framboðanna. Í samþykktum Nova klúbbsins hf. kemur fram að fimm skipa stjórn félagsins og fer því fram stjórnarkjör á aðalfundinum.

Eftirtalin gefa kost á sér til setu í tilnefningarnefnd félagsins:

  • Áslaug Eva Björnsdóttir
  • Helgi Bjarnason
  • Thelma Kristín Kvaran

Framboðsfrestur vegna framboða til setu í tilnefningarnefnd félagsins er einnig útrunninn og hefur stjórn staðfest lögmæti framboðanna. Starfsreglur tilnefningarnefndar gera ráð fyrir tveimur nefndarmönnum til setu í nefndinni, verður því kjörið í nefndina á aðalfundinum.

Nánari upplýsingar um frambjóðendur, auk annars fundarefnis og leiðbeininga vegna skráningar til þátttöku á fundinum, er að finna á vefsíðu félagsins, www.nova.is/fjarfestar.


