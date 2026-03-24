74Software: Disclosure of transactions in own shares from March 16 to 20, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, March 24, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from March 16 to 20, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
16/03/202613,52432.60440,896XPAR
17/03/20262,21532.0570,990XPAR
18/03/20262,86132.4192,725XPAR
19/03/20263,62132.40117,337XPAR
20/03/20262,50331.7579,460XPAR
TOTAL24,72432.41801,408 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from March 16 to 20, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose
of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:03:10FR001104050032.8EUR15XPAR1129743-4865b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:04:04FR001104050032.8EUR100XPAR1129743-5121b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:10FR001104050032.8EUR18XPAR1129743-5377b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:10FR001104050032.8EUR67XPAR1129743-5633b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:37FR001104050032.7EUR20XPAR1129743-5889b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 11:35:16FR001104050032.8EUR15XPAR1129743-8449b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032.8EUR43XPAR1129743-9985b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032.7EUR48XPAR1129743-10241b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032.7EUR200XPAR1129743-10497b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032.7EUR160XPAR1129743-11265b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:17:45FR001104050032.7EUR40XPAR1129743-11521b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032.7EUR78XPAR1129743-11777b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032.7EUR15XPAR1129743-12033b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032.7EUR107XPAR1129743-12289b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:22:57FR001104050032.6EUR54XPAR1129743-13569b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:28:56FR001104050032.6EUR4XPAR1129743-14081b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:44:55FR001104050032.6EUR58XPAR1129743-14849b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:03FR001104050032.6EUR58XPAR1129743-15617b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032.6EUR20XPAR1129743-15873b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032.6EUR37XPAR1129743-16897b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:53:58FR001104050032.6EUR154XPAR1129743-18433b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:54:06FR001104050032.6EUR7XPAR1129743-18689b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:57:30FR001104050032.6EUR6XPAR1129743-18945b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032.5EUR99XPAR1129743-20993b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032.5EUR101XPAR1129743-21249b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032.5EUR146XPAR1129743-21761b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032.4EUR15XPAR1129743-23041b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032.4EUR94XPAR1129743-23297b75Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032.4EUR155XPAR1129743-23553b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 17:29:56FR001104050032.2EUR131XPAR1129743-25089b75Coverage
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031.9EUR162XPARARGA6534820260317ECoverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031.9EUR184XPARARGA6535020260317ECoverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031.9EUR67XPARARGA6535220260317ECoverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031.9EUR11XPARARGA6535420260317ECoverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031.9EUR190XPARARGA6535620260317ECoverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 15:36:43FR001104050032.3EUR100XPAR1129743-16641b76Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 16:17:54FR001104050032.3EUR100XPAR1129743-17409b76Coverage
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