74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 mars 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 24 mars 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 16 au 20 mars 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
16/03/202613 52432,60440 896XPAR
17/03/20262 21532,0570 990XPAR
18/03/20262 86132,4192 725XPAR
19/03/20263 62132,40117 337XPAR
20/03/20262 50331,7579 460XPAR
TOTAL24 72432,41801 408 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

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Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 mars 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:03:10FR001104050032,8EUR15XPAR1129743-4865b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:04:04FR001104050032,8EUR100XPAR1129743-5121b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:10FR001104050032,8EUR18XPAR1129743-5377b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:10FR001104050032,8EUR67XPAR1129743-5633b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:08:37FR001104050032,7EUR20XPAR1129743-5889b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:54:02FR001104050032,8EUR34XPAR1129743-6401b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 09:54:02FR001104050032,8EUR166XPAR1129743-6657b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 10:01:57FR001104050032,7EUR10XPAR1129743-7681b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 11:35:16FR001104050032,8EUR15XPAR1129743-8449b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:01:03FR001104050032,8EUR52XPAR1129743-8705b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:01:22FR001104050032,8EUR87XPAR1129743-8961b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:01:29FR001104050032,8EUR10XPAR1129743-9217b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:02:22FR001104050032,8EUR37XPAR1129743-9473b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:06:32FR001104050032,8EUR56XPAR1129743-9729b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032,8EUR43XPAR1129743-9985b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032,7EUR48XPAR1129743-10241b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032,7EUR200XPAR1129743-10497b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:16:27FR001104050032,7EUR160XPAR1129743-11265b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:17:45FR001104050032,7EUR40XPAR1129743-11521b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032,7EUR78XPAR1129743-11777b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032,7EUR15XPAR1129743-12033b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 12:21:16FR001104050032,7EUR107XPAR1129743-12289b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:22:57FR001104050032,6EUR54XPAR1129743-13569b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:28:56FR001104050032,6EUR4XPAR1129743-14081b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:29:46FR001104050032,6EUR84XPAR1129743-14337b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:44:55FR001104050032,6EUR58XPAR1129743-14849b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 13:44:55FR001104050032,6EUR22XPAR1129743-15105b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:03FR001104050032,6EUR58XPAR1129743-15617b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR20XPAR1129743-15873b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR31XPAR1129743-16129b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR37XPAR1129743-16897b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR15XPAR1129743-17153b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR84XPAR1129743-17409b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:45:04FR001104050032,6EUR33XPAR1129743-17665b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:46:58FR001104050032,6EUR15XPAR1129743-17921b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:53:58FR001104050032,6EUR154XPAR1129743-18433b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:54:06FR001104050032,6EUR7XPAR1129743-18689b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 14:57:30FR001104050032,6EUR6XPAR1129743-18945b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 15:09:38FR001104050032,6EUR10000XPARact20260316-140938-381-00Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:13:06FR001104050032,6EUR18XPAR1129743-19201b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:13:06FR001104050032,6EUR300XPAR1129743-19457b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:13:06FR001104050032,6EUR176XPAR1129743-19713b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:13:06FR001104050032,6EUR24XPAR1129743-19969b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032,5EUR99XPAR1129743-20993b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032,5EUR101XPAR1129743-21249b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:18:36FR001104050032,5EUR146XPAR1129743-21761b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032,4EUR15XPAR1129743-23041b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032,4EUR94XPAR1129743-23297b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032,4EUR155XPAR1129743-23553b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 16:54:05FR001104050032,4EUR136XPAR1129743-23809b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 17:29:56FR001104050032,2EUR131XPAR1129743-25089b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3916/03/2026 17:29:56FR001104050032,2EUR69XPAR1129743-25345b75Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 09:19:16FR001104050031,8EUR50XPAR1129743-5121b76Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:04:22FR001104050031,7EUR166XPARARGA1958620260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:31:20FR001104050031,8EUR18XPARARGA2491220260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:31:20FR001104050031,8EUR33XPARARGA2491420260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:31:20FR001104050031,8EUR32XPARARGA2491620260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:31:20FR001104050031,8EUR88XPARARGA2491820260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 10:31:20FR001104050031,8EUR42XPARARGA2492020260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 11:14:20FR001104050031,6EUR129XPARARGA3320220260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 11:57:50FR001104050031,6EUR23XPARARGA4221420260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 12:38:26FR001104050031,8EUR1XPAR1129743-11009b76Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 12:38:26FR001104050031,8EUR27XPAR1129743-11265b76Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 12:38:26FR001104050031,8EUR10XPAR1129743-11521b76Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 12:39:15FR001104050031,8EUR12XPAR1129743-11777b76Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031,9EUR162XPARARGA6534820260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031,9EUR184XPARARGA6535020260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031,9EUR67XPARARGA6535220260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031,9EUR11XPARARGA6535420260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 13:51:34FR001104050031,9EUR190XPARARGA6535620260317ECouverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 15:36:43FR001104050032,3EUR100XPAR1129743-16641b76Couverture
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74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3917/03/2026 16:17:54FR001104050032,3EUR100XPAR1129743-18433b76Couverture
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