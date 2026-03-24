Le Grand Montréal aura son second aéroport le 15 juin avec l’ouverture d’une nouvelle aérogare

LONGUEUIL, Québec, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires d’infrastructure YHU (Terminal YHU) et le MET – Aéroport métropolitain de Montréal sont fiers d’annoncer l’ouverture officielle de la nouvelle aérogare le 15 juin 2026. Le début des vols commerciaux au MET sera un atout majeur pour les passagers du Grand Montréal qui pourront profiter d’un aéroport accessible, efficace et agréable, tout en offrant des conditions d’exploitation concurrentielles pour les transporteurs aériens.

Dès son ouverture, l’aérogare accueillera les opérations de Porter Airlines et de Pascan Aviation, offrant des vols reliant les destinations canadiennes d’un océan à l’autre. L’aérogare sera également en mesure d’accueillir d’autres compagnies aériennes dans le futur.

Déjà, de nombreuses métropoles du monde peuvent compter sur un réseau d’aéroports complémentaires pour subvenir aux besoins en transport aérien de leurs citoyens et de leurs visiteurs. Aujourd’hui, Montréal rejoint cette tendance avec l’addition du MET qui entend devenir l’aéroport de prédilection pour les liaisons directes utilisant exclusivement des avions monocouloirs plus silencieux et écoénergétiques. « Pour les passagers du Grand Montréal, l’ouverture du terminal au MET offrira plus d’options pour les voyageurs et permettra aux compagnies aériennes de profiter d’une plus grande capacité aéroportuaire dans la région métropolitaine », a déclaré M. Yanic Roy, Président-directeur général du MET – Aéroport métropolitain de Montréal.

Un nouveau terminal qui redéfinit l’expérience aéroportuaire

Conçue, construite et exploitée par Partenaires d’infrastructure YHU, la nouvelle aérogare propose une vision renouvelée du transport aérien : efficacité, confort et simplicité.

D’une superficie de 21 000 m², l’aérogare comprend neuf passerelles d’embarquement et un vaste salon d’attente de 900 sièges. Son modèle d’exploitation intégrée, où toutes les opérations sont regroupées sous Terminal YHU, simplifie la coordination et permet d’intervenir rapidement au besoin. De leur côté, les dimensions du terminal et l’efficacité du parcours passager permettent aux voyageurs d’arriver peu de temps avant l’embarquement et de se déplacer rapidement à l’intérieur de l’aérogare.

« Nous ne construisons pas simplement une aérogare : nous redéfinissons la façon de voyager à Montréal », affirme Charles Roberge, président et chef de la direction de Terminal YHU. « Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration avec MET – Aéroport métropolitain de Montréal, et tout a été pensé pour offrir aux passagers une expérience à la fois fluide, efficace et humaine, à la hauteur des attentes des voyageurs d’aujourd’hui. »

Le design épuré, largement ouvert à la lumière naturelle, intègre des clins d’œil contemporains au passage historique du dirigeable R-100 en 1930, dont l’arrivée à Saint-Hubert avait attiré des foules considérables et symbolisé l’audace technologique de l’époque. Inauguré en 1927, l’aéroport de Saint-Hubert, aujourd’hui le MET – Aéroport métropolitain de Montréal, est le plus vieil aéroport du Canada et fut longtemps le principal aéroport de Montréal. Ce n’est qu’en 1940 que les vols commerciaux ont été transférés à Dorval afin que l’aéroport contribue pleinement à l’effort de guerre.

Situé à 15 km du centre-ville de Montréal, le MET est accessible par un vaste réseau routier et par la navette express METbus reliant rapidement la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke au débarcadère de l’aéroport. Son débarcadère d’une longueur de 500 mètres et trois voies de circulation assureront une circulation fluide des véhicules. La localisation idéale du MET facilitera les déplacements pour plus de 3 millions de Québécois, résidant à Montréal, en Montérégie et en Estrie.

L’offre commerciale à l’aérogare sera entièrement québécoise et comprendra notamment un restaurant Bâton Rouge, un Café Dépôt ainsi qu’une boutique d’articles de dépannage et de voyage.

La conception de l’aérogare a été confiée à la firme Scott & Associates et la construction, à PCL Construction, dont le chantier a débuté en août 2023, soit moins de trois ans auparavant.

Soulignons que le développement du MET – Aéroport métropolitain de Montréal est le fruit d’un large exercice de concertation régionale. Les élus de tous les paliers de gouvernements, l’écosystème aérospatial, touristique et d’affaires, les acteurs de la mobilité et les représentants de la communauté ont activement contribué aux tables de développement et aux groupes de travail du MET. Cela explique notamment le fort niveau d’acceptabilité sociale dont bénéficie le MET. Un sondage Léger réalisé en 2024 démontre qu’une forte majorité de 77 % de citoyens appuie le développement de la nouvelle aérogare.

À propos de Partenaires d’infrastructure YHU

Partenaires d’infrastructures YHU est responsable de la construction, de l’exploitation et de l’expérience passager de la nouvelle aérogare en vertu d’un bail à long terme avec MET – Aéroport métropolitain de Montréal. Fruit d’un partenariat entre Porter Aviation Holdings Inc. et Macquarie Asset Management, gestionnaire d’actifs mondial spécialisé en infrastructures, Partenaires d’infrastructure YHU exploite une installation appelée à jouer un rôle structurant dans l’écosystème aéroportuaire montréalais.

À propos de MET – Aéroport métropolitain de Montréal

Le MET – Aéroport métropolitain de Montréal est une personne morale sans but lucratif constituée en 2000 qui agit à titre d’autorité aéroportuaire mandatée de gérer, exploiter et développer l’aéroport. La mission du MET est de devenir un vecteur de changement pour l’ensemble de l'industrie et de contribuer à l’essor du pôle en aérospatiale du Québec tout en soutenant le développement de la desserte aérienne.

Pour télécharger les photos du terminal :

https://metmtl.com/fr/actualites/banque-dimages-du-met

1 Léger : Sondage d’un échantillon de 1060 répondants auprès des populations à proximité ou en périphérie du MET – Aéroport métropolitain de Montréal, juin 2024.

Renseignements

Pour MET – Aéroport métropolitain de Montréal

Maxime Landry

514-928-1570 maxime.landry@metmtl.com

Pour Partenaires d’infrastructure YHU

André Fortin

Massy Forget Langlois relations publiques

514-928-3828 afortin@mflrp.ca

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