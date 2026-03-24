Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

24. marts 2026

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. april 2026

Med virkning fra den 1. april 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. april 2026 til den 30. juni 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0009538571, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. april 2026: 2,9680% p.a.

DK0009546400, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. april 2026: 2,6780% p.a.

DK0009551830, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. april 2026: 2,5080% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

