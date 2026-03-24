Volatus Aerospace renforce un leadership consultatif en défense avec le major-général vétéran de l'OTAN (retraité) Gary Deakin, CBE

MONTRÉAL, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, fournissant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui la nomination du major-général (retraité) Gary Deakin, CBE, à son conseil consultatif.

Cette nomination renforce le leadership croissant de Volatus en matière de conseil en défense alors que l'entreprise continue de se positionner pour soutenir la stratégie industrielle de défense du Canada grâce à une capacité aérospatiale souveraine, des systèmes non habités avancés et des technologies opérationnelles à double usage alignées sur les priorités de l'OTAN et des alliés.

Le major-général Deakin apporte plus de trois décennies de haute direction au sein de l'armée britannique et de l'OTAN, incluant des rôles stratégiques soutenant les opérations multinationales, la modernisation de la défense et la préparation à l'alliance.

Approfondissement du leadership de la défense canadienne et alliée

Avec cette nomination, Volatus poursuit de bâtir un groupe consultatif en défense combinant le leadership militaire canadien, l'expertise en défense continentale et la perspective opérationnelle alliée.

Le major-général Deakin rejoint un groupe établi de hauts dirigeants de la défense soutenant la stratégie à long terme de la compagnie, notamment :

Major-général (retraité) Andrew Leslie , administrateur du conseil d'administration, ancien commandant de l'Armée canadienne et ancien député qui a été secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, apportant une rare expérience en leadership militaire et en politique fédérale de défense



, administrateur du conseil d'administration, ancien commandant de l'Armée canadienne et ancien député qui a été secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, apportant une rare expérience en leadership militaire et en politique fédérale de défense Le lieutenant-général (retraité) Christopher Coates , ancien commandant du Commandement interarmées canadien des opérations et commandant adjoint du NORAD, apportant son expertise en opérations de défense continentale et en préparation stratégique



, ancien commandant du Commandement interarmées canadien des opérations et commandant adjoint du NORAD, apportant son expertise en opérations de défense continentale et en préparation stratégique Major-général (retraité) Gary Deakin, ancien haut dirigeant de l'armée britannique et de l'OTAN, apportant la perspective de défense alliée et une expertise opérationnelle internationale pertinentes pour les environnements de défense des Five Eyes et de l'OTAN



Ensemble, cette profondeur de conseil reflète l'accent mis par Volatus sur la combinaison d'expérience opérationnelle en aviation, d'expertise en défense et de perspective alliée, alors que l'entreprise élargit son rôle de soutien au développement des capacités souveraines.

Positionnement pour la stratégie industrielle de défense du Canada

Alors que le Canada et ses alliés augmentent leurs investissements dans les systèmes autonomes, les plateformes aérospatiales et la capacité industrielle nationale, Volatus continue d'étendre sa plateforme aérospatiale intégrée couvrant :

Opérations d'aéronefs pilotés

Systèmes d'antennes sans équipage

Opérations à distance et autonomie

Fabrication aérospatiale

Formation et soutien à la mission



Ce modèle intégré positionne Volatus pour soutenir à la fois les clients commerciaux et les partenaires de la défense, alors que la demande pour des capacités aérospatiales éprouvées sur le plan opérationnel augmente.

« Gary apporte une crédibilité opérationnelle exceptionnelle et une expérience de l'OTAN à un moment où le Canada renforce sa base industrielle de défense nationale », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Sa perspective contribue à renforcer le travail que nous faisons pour aligner la capacité commerciale avec les besoins émergents de la défense. Nous croyons que le Canada a besoin d'entreprises aérospatiales compétitives à l'échelle mondiale dotées d'une réelle capacité opérationnelle, et Volatus entend en faire partie. »

« Volatus construit quelque chose de plus en plus pertinent dans l'environnement de défense actuel, une entreprise fondée sur de véritables opérations capable de traduire l'innovation en capacité », a déclaré le major-général (retraité) Gary Deakin. « Je suis heureux de soutenir la Compagnie alors qu'elle continue d'étendre son rôle en soutien à la sécurité alliée et à la capacité souveraine de l'aérospatiale. »

À propos du major-général (retraité) Gary Deakin

Le major-général Deakin a servi plus de 30 ans dans l'armée britannique et l'OTAN, incluant des postes de haut niveau dans la planification opérationnelle, la coordination multinationale et le leadership stratégique en défense. Sa carrière comprenait des responsabilités de chef d'état-major au sein des structures de commandement de l'OTAN et des postes de planification de haut niveau soutenant les opérations de la coalition.

Après son service militaire, il a occupé des postes de direction dans le conseil international en défense, notamment celui de directeur général de GardaWorld Consulting (Royaume-Uni), où il a dirigé la mise en œuvre de grands programmes diplomatiques et de sécurité.

Il dirige actuellement Kingfisher Consulting et conseille les gouvernements, les organisations de défense et l'industrie sur la stratégie, la réponse aux crises et la coopération internationale en matière de sécurité. Il a reçu le titre de Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) pour ses contributions au développement des capacités stratégiques de l'OTAN.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des solutions aériennes intégrées, incluant l'aviation pilotée, les systèmes sans équipage, les services de renseignement, la formation et des technologies avancées d'autonomie. L'entreprise soutient les clients des infrastructures, de l'énergie, de la sécurité publique, de la santé et gouvernementaux au Canada, aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société ; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et répondre aux exigences de cotation continue de la TSX. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette publication.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rob Walker, directeur commercial

+1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com

SOURCE : Volatus Aerospace Inc.