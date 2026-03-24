1,790 ספורטאים יתמודדו במשחקי החופים האסייתיים בסניה, סין

סניה, סין, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

30 יום נותרו עד טקס הפתיחה של משחקי החופים האסיאתיים 2026 בסניה (Sanya), הוועדה המארגנת הודיעה ביום שני כי סך של 1,790 ספורטאים אושר להשתתף.

על פי המארגנים, ועדות אולימפיות לאומיות ואזוריות מ-45 מדינות ואזורים נרשמו לאירוע. לאחר בדיקות הסמכה, מספר הספורטאים הרשומים עמד על 1,790 נכון ל-20 במרץ.

המשחקים יכללו 14 ענפי ספורט, 15 תחומים ו-62 אירועים. אירוע כדורגל החופים לנשים בוטל עקב מספר לא מספיק של קבוצות, בעוד שכל שאר האירועים יתקיימו כמתוכנן.

חמשת ענפי הספורט המובילים מבחינת מספר המשתתפים הם כדוריד חופים, סירות דרקון, אתלטיקה חופית, ג'ו-ג'יטסו וכדורעף חופים. כדוריד חופים משך אליו את מספר הספורטאים הגדול ביותר, עם 237.

מבחינת גודל המשלחות, חמש הקבוצות המשתתפות המובילות הן תאילנד, סין, הפיליפינים, הודו והונג קונג, סין.

לי הייגאנג (Li Haigang), סגן מזכ"ל הוועדה המארגנת, אמר כי לוח הזמנים הכולל של התחרות ולוחות הזמנים של האירועים עברו אופטימיזציה ויפורסמו בקרוב.

"המועד המפורט של האירועים יובהר כדי לסייע לתקשורת ולצופים לתכנן טוב יותר את לוחות הזמנים של הצפייה שלהם", הוסיף.

בינתיים, צוותים מבצעיים בכל אתרי התחרות השלימו מספר סבבים של אימונים, תרגילי שולחן ואירועי מבחן.

"בעוד 30 יום, ספורטאים, מאמנים ופקידים מכל רחבי אסיה יתכנסו בסניה כדי להתחרות בין הים הכחול והחופים החוליים שלה", אמר לי. "לא נחסוך כל מאמץ בהכנות שלנו כדי לספק סביבת תחרות איכותית ולקיים משחקים נהדרים".

המשחקים יתקיימו בין ה-22 ל-30 באפריל.

