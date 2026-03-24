Esri Canada lance les services infonuagiques gérés pour ArcGIS certifiés ISO

Points clés

Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS d’Esri Canada confient le déploiement, la surveillance, les opérations continues, les mises à jour et la gestion de la sécurité des environnements ArcGIS d’entreprise aux experts d’Esri Canada.

La nouvelle offre propose une base ArcGIS sécurisée et extensible, hébergée et gérée au Canada par du personnel local afin de répondre aux exigences en matière de résidence des données.

Le service aide les équipes à se concentrer sur l’utilisation de l’intelligence de localisation pour des décisions cruciales, plutôt que sur les opérations quotidiennes dans le nuage.

Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS sont certifiés ISO afin de maximiser la sécurité et la stabilité.

TORONTO, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esri Canada propose désormais les services infonuagiques gérés pour ArcGIS , une solution infonuagique entièrement gérée, sécurisée et hébergée au Canada, conçue pour aider les organisations à déployer, gérer, exploiter et faire évoluer facilement la plateforme de système d’information géographique (SIG) d’Esri, ArcGIS, à l’échelle de leur entreprise.

De plus en plus d’organisations s’appuient sur le système ArcGIS d’Esri pour soutenir des opérations essentielles par la cartographie et l’analyse des données. Bon nombre d’entre elles sont confrontées à des défis croissants liés à la gestion infonuagique, à la sécurité, à la conformité et aux ressources techniques spécialisées. Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS d’Esri Canada éliminent ces obstacles en confiant la conception, le déploiement, la surveillance et l’entretien continu des environnements ArcGIS à l’équipe hautement qualifiée d’experts en SIG et en infonuagique d’Esri Canada. Ainsi, les organisations peuvent se concentrer sur la conception et la prestation de services qui répondent à leurs tâches à accomplir afin d’accroître leur valeur commerciale.

« Les organisations souhaitent bénéficier des avantages des SIG infonuagiques sans le fardeau opérationnel qui accompagne souvent la gestion de ces environnements complexes », explique Brian Bell, directeur général, Services professionnels, Esri Canada. « Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS leur permettent de renforcer la sécurité, d’améliorer la performance du système et d’assurer l’évolutivité, tout en libérant leurs équipes afin qu’elles se consacrent à utiliser l’intelligence de localisation pour prendre de meilleures décisions et obtenir des résultats. »

Les services infonuagiques gérés pour ArcGIS sont certifiés ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018 et sont conformes aux normes mondialement reconnues en matière de sécurité des systèmes, de sécurité infonuagique et de protection des données, ainsi qu’aux normes du gouvernement fédéral canadien Protégé B, Intégrité moyenne, Disponibilité moyenne (PBMM). Hébergé et géré au Canada par du personnel local, le service répond également aux exigences en matière de résidence des données.

Soutenus par la vaste expertise d’Esri Canada en SIG d’entreprise, en sécurité informatique et en infrastructure infonuagique, les services infonuagiques gérés pour ArcGIS appuient une multitude de secteurs, dont les administrations, les services publics, les ressources naturelles, le transport et la sécurité publique. Le service favorise la réussite à long terme en offrant une base résiliente, sécurisée et extensible pour ArcGIS, qui s’adapte aux besoins organisationnels en pleine croissance.

Découvrez les services infonuagiques gérés pour ArcGIS d’Esri Canada; visitez esri.ca/annonce-mcs

À propos d’Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d’information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d’enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l’interne comme à l’externe. Les produits et les services d’Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 14 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site esri.ca/fr . Suivez Esri Canada sur X Twitter , Facebook , YouTube , Instagram et LinkedIn .

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