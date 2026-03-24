Foremay stellt strahlungsgehärtete raumfahrttaugliche SSD vor

Die branchenweit erste strahlungsgehärtete NVMe- und SATA-SSD, die für Missionen vom erdnahen Orbit bis in den Weltraum entwickelt wurde. Sie verfügt über eine Graded-Z-Abschirmung und KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen, um die Datenintegrität in extremen Strahlungsumgebungen mit LET 100 MeV•cm2/mg und TID 500 krad zu gewährleisten.

PASADENA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., ein weltweit führender Anbieter von raumfahrt- und militärtauglichen SSDs, hat heute die Einführung seiner bahnbrechenden InterStellar™-Serie angekündigt, einer vollständigen Produktreihe strahlungsgehärteter SSDs.

Diese strahlungsgehärtete SSD der nächsten Generation wurde speziell für die extremen Anforderungen von LEO-, MEO-, GEO-, HEO-Erkundungen und der Erforschung des Weltraums sowohl für militärische als auch für kommerzielle Zwecke entwickelt. Sie bietet selbst unter extremsten Strahlungsbedingungen eine beispiellos lange Lebensdauer und wird bereits von führenden Herstellern weltraumtauglicher Systeme eingesetzt.

„Die InterStellar™ ist nicht nur ein Speichergerät; sie ist eine digitale Arche für das nächste Jahrhundert der Weltraumforschung“, so Dr. Jack Winters, CTO von Foremay. „Indem wir physikalische Interzeption, chemischen Neutroneneinfang und KI-gesteuerte selbstheilende Funktionen kombinieren, bieten wir der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eine raumfahrttaugliche SSD-Lösung in Standardgröße, die die Reise zu den Sternen überstehen kann.“

Elektronik für Raumfahrt und Militär ist einer dreifachen Bedrohung durch die Gesamtionisationsdosis (TID), Single Event Effects (SEE) und interne elektrostatische Entladungen (IESD) ausgesetzt. Während handelsübliche SSDs oft schon innerhalb weniger Monate nach dem Einsatz im Orbit ausfallen, nutzt Foremays InterStellar™ eine Graded-Z-Abschirmungsarchitektur, die patentierte und proprietäre Technologien kombiniert.

Die InterStellar™-Lösung bremst Protonen effektiv ab und fängt Sekundärneutronen ein, wodurch eine Rohstrahlung von 10.000 krad auf einen kontrollierbaren Schwellenwert von 500 krad reduziert – und so die Hardware-Integrität über die Südatlantische Anomalie (SAA) hinaus gewährleistet wird. Sie bietet zudem eine wirksame Barriere gegen die „Killer-Elektronen“ des äußeren Van-Allen-Gürtels sowie gegen sekundäre Bremsstrahlung.

Darüber hinaus erhöht die Architektur die Prüfwerte für die Gesamtionisationsdosis (TID) und den Schwellenwert für den linearen Energietransfer (LET) deutlich, um extremen Strahlungen standzuhalten, die durch Sonnenpartikelenergie (SPE) und galaktische kosmische Strahlung (GCR) im Weltraum und im tiefen Weltraum verursacht werden. Aus diesem Grund ist sie die erste Wahl für Single-Event-Effect-resistente (SEE) Speichersysteme für den Einsatz im Weltraum.

Neben der physischen Abschirmung verfügt die InterStellar™ über Foremays Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™), das KI an der Peripherie im Weltraum ermöglicht. Mithilfe von maschinellem Lernen erstellt diese fortschrittliche Firmware eine „Strahlenrisikokarte“ in Echtzeit. Durch die Überwachung der Bitfehlerrate (BER) und prädiktiver Sensordaten migriert diese hochzuverlässige SSD für Verteidigung und Raumfahrt missionskritische Daten proaktiv aus „Hot Zones“, die von hochenergetischen Schwerionen getroffen werden.

In Verbindung mit einem strahlungsgehärteten Elektronikcontroller und Triple Modular Redundancy (TMR) verfügt das Laufwerk über Immunität gegen Single Event Latch-up (SEL) und ermöglicht damit eine bisher in der SSD-Branche unerreichte Minderung von Single Event Effects (SEE).

Über Foremay

Foremay, Inc. wurde 2002 im Silicon Valley gegründet und ist ein führender Entwickler und Hersteller von militär- und raumfahrttauglichen Solid-State-Laufwerken. Foremay hat seinen Hauptsitz in Pasadena und widmet sich der Weiterentwicklung dessen, was in extremen Umgebungen mit robusten SSD-Lösungen möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.foremay.net.

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