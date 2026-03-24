Foremay presenta unidades SSD de grado espacial resistentes a la radiación

La primera SSD NVMe y SATA rad-hard de la industria, diseñada para misiones que van desde LEO hasta el espacio profundo, presenta blindaje Graded-Z y autorreparación impulsada por IA para garantizar la integridad de los datos en entornos extremos de radiación de hasta LET 100 MeV•cm²/mg y TID 500 krad.

PASADENA, California, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., líder global en SSD de grado espacial y SSD de grado militar, anunció hoy el lanzamiento de su innovadora serie InterStellar™, una línea completa de unidades SSD resistentes a la radiación.

Esta nueva generación de SSD rad-hard está diseñada específicamente para satisfacer las exigencias extremas de las misiones en órbita terrestre baja (LEO), media (MEO), geoestacionaria (GEO), órbitas altamente elípticas (HEO) y exploración del espacio profundo, tanto en aplicaciones militares como comerciales, ofreciendo una vida operativa prolongada en los entornos más hostiles del espacio.

“El InterStellar™ no es solo un dispositivo de almacenamiento; es un sistema de resiliencia digital para la próxima era de exploración espacial”, afirmó Dr. Jack Winters, CTO de Foremay. “Al combinar interceptación física, captura química de neutrones y autorreparación impulsada por IA, estamos proporcionando a las industrias espacial y de defensa una solución SSD de grado espacial de tamaño estándar capaz de sobrevivir al viaje hacia las estrellas”.

Los sistemas electrónicos espaciales y militares enfrentan una triple amenaza: dosis ionizante total (TID), efectos de eventos únicos (SEE) y descargas electrostáticas internas (IESD). Mientras que las SSD industriales estándar suelen fallar en pocos meses de exposición orbital, la serie InterStellar™ de Foremay utiliza una arquitectura de blindaje Graded-Z que combina tecnologías patentadas y en proceso de patente.

La solución InterStellar™ reduce de manera eficaz la exposición de 10,000 krad a un umbral manejable de 500 krad, garantizando la integridad del hardware incluso en la Anomalía del Atlántico Sur (SAA) y más allá. También proporciona una barrera eficaz contra los "electrones de alta energía" (killer electrons) en los cinturones exteriores de Van Allen y la radiación secundaria de Bremsstrahlung.

Además, la arquitectura incrementa significativamente el rating de prueba de la dosis ionizante total (TID) y el umbral LET (transferencia lineal de energía) para resistir radiación extrema causada por partículas solares (SPE) y rayos cósmicos galácticos (GCR) en el espacio profundo. Esto la convierte en una solución líder para almacenamiento inmune a efectos de eventos únicos (SEE) en la última frontera.

Más allá del blindaje físico, la InterStellar™ incorpora el sistema propietario Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™), que permite inteligencia artificial en el borde para entornos espaciales. Este firmware avanzado utiliza aprendizaje automático para crear un “mapa de riesgo de radiación” en tiempo real. Al monitorear la tasa de error de bits (BER) y datos predictivos de sensores, la SSD migra proactivamente datos críticos lejos de “zonas calientes” impactadas por iones de alta energía.

Combinado con un controlador electrónico endurecido a la radiación y redundancia modular triple (TMR), el sistema logra inmunidad a latch-up por eventos únicos (SEL), ofreciendo un nivel de mitigación de SEE sin precedentes en la industria SSD.

Acerca de Foremay

Fundada en Silicon Valley en 2002, Foremay, Inc. es un diseñador y fabricante líder de SSD de grado militar y unidades de estado sólido de grado espacial. Con sede en Pasadena, Foremay está dedicada a ampliar los límites de lo que es posible en entornos extremos con soluciones robustas de SSD. Para más información visite www.foremay.net.

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