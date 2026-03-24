Foremay dévoile un SSD rad-hard de classe spatiale

Premier SSD NVMe et SATA rad-hard du secteur conçu pour des missions allant de l’orbite terrestre basse (LEO) à l’espace lointain, doté d’un blindage à gradient de numéro atomique et d’une auto-réparation pilotée par l’IA pour garantir l’intégrité des données dans des environnements extrêmes (LET 100 MeV•cm2/mg et TID 500 krad).

PASADENA, Californie, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., leader mondial des solutions de stockage SSD de classe spatiale et militaire, annonce ce jour le lancement d’InterStellar™, une gamme complète et révolutionnaire de disques SSD rad-hard.

Cette nouvelle génération de SSD rad-hard est spécifiquement pensée pour répondre aux exigences extrêmes des orbites LEO, MEO, GEO, HEO ainsi qu’à l’exploration de l’espace lointain pour des applications militaires et commerciales. Offrant une longévité opérationnelle sans précédent dans les environnements radiatifs les plus hostiles, cette solution a déjà été adoptée par les principaux fabricants de systèmes qualifiés pour l’espace.

« L’InterStellar™ n’est pas qu’un simple dispositif de stockage ; c’est une arche numérique pour le prochain siècle d’exploration spatiale », a déclaré Dr. Jack Winters, directeur technique de Foremay. « En associant l’interception physique, la capture chimique des neutrons et l’auto-réparation pilotée par l’IA, nous fournissons aux industries de l’espace et de la défense une solution SSD de classe spatiale de taille standard capable de survivre à un voyage vers les étoiles. »

L’électronique spatiale et militaire fait face à une triple menace : la dose ionisante totale (TID), les événements singuliers (SEE) et les décharges électrostatiques internes (IESD). Alors que les SSD industriels standard échouent souvent après quelques mois d’exposition orbitale, l’InterStellar™ de Foremay utilise une architecture de blindage à gradient de numéro atomique alliant des technologies propriétaires et des technologies en instance de brevet.

La solution InterStellar™ ralentit efficacement les protons et capture les neutrons secondaires, réduisant une exposition brute de 10 000 krad à un seuil tolérable de 500 krad. Elle garantit ainsi l’intégrité du matériel lors de la traversée de l’Anomalie de l’Atlantique Sud (AAS) et au-delà. Elle constitue également une barrière efficace contre les « électrons tueurs » des ceintures de Van Allen extérieures et le rayonnement de freinage secondaire.

De plus, cette architecture augmente considérablement l’indice de test de dose ionisante totale (TID) et le seuil de transfert linéique d’énergie (TLE) pour résister aux radiations extrêmes causées par les particules solaires énergétiques et les rayons cosmiques galactiques. Cela en fait le choix de référence pour le stockage immunisé contre les événements singuliers (SEE) dans l’espace.

Au-delà de sa protection physique, l’InterStellar™ intègre le système IABM™ (Interstellar AI-Driven Block Management) de Foremay, permettant l’IA en périphérie dans l’espace. Ce micrologiciel avancé utilise l’apprentissage automatique pour créer une « carte des risques radiatifs » en temps réel. En surveillant le taux d’erreur binaire (BER) et les données de capteurs prédictifs, ce SSD haute fiabilité migre proactivement les données critiques hors des « zones chaudes » frappées par des ions lourds à haute énergie.

Couplé à un contrôleur électronique rad-hard et à une redondance modulaire triple (TMR), le disque reste immunisé contre le verrouillage par événement singulier (SEE), offrant un niveau d’atténuation des effets SEE inédit dans l’industrie du SSD.

À propos de Foremay

Fondée dans la Silicon Valley en 2002, Foremay, Inc. est un concepteur et fabricant de premier plan de disques statiques (SSD) de classe militaire et spatiale. Basée à Pasadena, Foremay s’efforce de repousser les limites technologiques en environnement extrême avec des solutions de stockage robustes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.foremay.net.

Contact médias :

Dennis Eodice

pr@foremay.net

+1 408 228 3468

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4ec52df-adb8-4e50-abe4-aa4a4043dec0