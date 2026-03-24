Foremay חושפת SSD שמתאימים לשימוש בחלל, מוקשח בפני קרינה

SSD ה-NVMe ו-SATA המוקשח בפני קרינה הראשון בתעשייה, שתוכנן למשימות החל מ-LEO ועד לחלל העמוק, הכולל מיגון ברמת Z ויכולות ריפוי עצמי מונעות בינה מלאכותית כדי להבטיח שלמות נתונים בסביבות קרינה קיצוניות של LET 100 MeV•cm2/mg ו-TID 500

פסדינה, קליפורניה, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc, מובילה עולמית בתחום של כונני SSD שמתאימים לשימוש חלל וברמה צבאית, הכריזה על השקת InterStellar™ - ליין מלא של כונני SSD מוקשחים בפני קרינה.





SSD זה מהדור הבא, המוקשח בפני קרינה, תוכנן במיוחד כדי לעמוד בדרישות הקיצוניות של LEO, MEO, GEO, HEO וחקר החלל העמוק עבור יישומים צבאיים ומסחריים כאחד, ומספק אורך חיים מבצעי חסר תקדים בסביבות הקרינה הקשות ביותר, והוא אומץ בידי יצרניות המציעות מערכות מוסמכות מובילות לשימוש בחלל.

"InterStellar™ אינו רק התקן אחסון, זוהי תיבה דיגיטלית למאה הבאה של חקר החלל", אמר ג'ק ווינטרס (Dr. Jack Winters), מנהל הטכנולוגיה הראשי של Foremay. "על ידי שילוב של לכידות פיזית, לכידת נויטרונים כימית וריפוי עצמי מונע בינה מלאכותית, אנו מספקים לתעשיות החלל והביטחון פתרון SSD בגודל סטנדרטי ברמה המתאימה לשימוש בחלל שיכול לשרוד את המסע אל הכוכבים".

אלקטרוניקת צבא וחלל עומדת בפני איום משולש של מינון מיינן כולל (TID), אפקטים של אירוע יחיד (SEE) ופריקה אלקטרוסטטית פנימית (IESD). בעוד ש-SSD תעשייתיים סטנדרטיים לרוב כושלים תוך חודשים כשהם נכנסים למסלול מסביב לכדור הארץ, InterStellar™ של Foremay משתמש בארכיטקטורת מיגון ברמת Z המשלבת את הטכנולוגיות שלה, המוגנות כפטנט, וטכנולוגיות קנייניות.

הפתרון InterStellar™ מאט באופן יעיל פרוטונים ולוכד נויטרונים משניים, ומפחית חשיפה גולמית של 10,000 krad לסף בר ניהול של 500 krad - ומבטיח את שלמות החומרה ברחבי האנומליה הדרום-אטלנטית (SAA) ומעבר. הוא גם מספק מחסום יעיל כנגד "האלקטרונים המחסלים" של חגורות Van Allen החיצוניות וקרינת בלימה משנית.

יתר על כן, הארכיטקטורה מגדילה משמעותית את דירוג הבדיקה של המינון המיינן הכולל (TID) ואת סף ה-LET (העברת אנרגיה ליניארית) כדי לספק עמידות וסיבולת בפני קרינות קיצוניות הנגרמות בידי אנרגיית חלקיקים סולארית (SPE) וקרינה קוסמית גלקטית (GCR) בחלל החיצון ובחלל העמוק. זה הופך אותו לבחירה המובילה לאחסון חסין בפני של אפקטים של אירוע יחיד (SEE) בחזית הסופית.

מעבר לשריון פיזי, InterStellar™‎ מציע אתInterstellar AI-Driven Block Management (IABM™‎) של Foremay, תכונה המאפשרת הרצת בינה מלאכותית בקצה בחלל. קושחה מתקדמת זו משתמשת בלימוד מכונה כדי ליצור "מפת סיכוני קרינה" בזמן אמת. על ידי ניטור קצב השגיאות בביטים (BER) ונתוני חיזוי של חיישנים, כונן SSD זה, המציע אמינות גבוהה במיוחד להגנה וחלל, מעביר באופן יזום נתונים קריטיים למשימה הרחק מ"אזורים חמים" שנפגעו בידי יונים כבדים בעלי אנרגיה גבוהה.

בשילוב עם בקר אלקטרוני מוקשח בפני קרינה ויתירות מודולרית משולשת (TMR), הכונן שומר על חסינות מפני נעילה כאירוע יחיד (SEL), ומספק רמת הפחתה של אפקטים של אירוע יחיד (SEE) שלא הייתה זמינה בעבר בתעשיית ה-SSD.

אודות Foremay

Foremay, Inc., שנוסדה בעמק הסיליקון בשנת 2002, היא מעצבת ויצרנית מובילה של כונני SSD ברמת צבא וחלל. Foremay, שבסיסה בפסדינה, מחויבת לדחיפת גבולות האפשרי בסביבות קיצוניות עם פתרונות SSD עמידים.

למידע נוסף – מדיה

Dennis Eodice

pr@foremay.net

+1 408 228 3468