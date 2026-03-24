Foremay Memperkenalkan SSD Kelas Luar Angkasa yang Tahan Radiasi

SSD Tahan Radiasi NVMe dan SATA pertama di industri yang dirancang untuk misi mulai dari LEO hingga luar angkasa dalam, dilengkapi pelindung Graded-Z dan kemampuan pemulihan mandiri berbasis AI untuk memastikan integritas data dalam lingkungan radiasi ekstrem hingga LET 100 MeV•cm2/mg dan TID 500 krad.

PASADENA, Calif., March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., pemimpin global dalam SSD kelas luar angkasa dan SSD kelas militer, hari ini mengumumkan peluncuran lini lengkap drive SSD Tahan Radiasi seri InterStellar™ miliknya yang inovatif.

SSD Tahan Radiasi generasi berikutnya ini dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan ekstrem pada misi LEO, MEO, GEO, HEO, dan eksplorasi luar angkasa luar dalam baik untuk aplikasi militer maupun komersial. Produk ini memberikan masa pakai yang sangat panjang di lingkungan radiasi paling keras dan telah diadopsi oleh produsen sistem bersertifikasi Luar angkasa terkemuka.

“InterStellar™ bukan sekadar perangkat penyimpanan; ini adalah bahtera digital untuk eksplorasi luar angkasa abad berikutnya,” ujar Dr. Jack Winters, CTO Foremay. “Dengan menggabungkan intersepsi fisik, penangkapan neutron secara kimia, dan pemulihan mandiri berbasis AI, kami menyediakan bagi industri antariksa dan pertahanan solusi SSD Kelas Luar Angkasa berukuran standar yang mampu bertahan dalam perjalanan menuju bintang-bintang.”

Produk elektronik luar angkasa dan militer menghadapi tiga ancaman utama: Total Dosis Radiasi Pengion (Total Ionizing Dose/TID), Efek Kejadian Tunggal (Single Event Effects/SEE), dan Pelepasan Muatan Listrik Statis Internal (Internal Electrostatic Discharge/IESD). SSD industri standar sering kali gagal dalam hitungan bulan akibat paparan di orbit. Sebaliknya, InterStellar™ dari Foremay menggunakan arsitektur pelindung Graded-Z yang menggabungkan teknologi paten yang sedang diajukan dan teknologi eksklusif miliknya.

Solusi InterStellar™ secara efektif memperlambat proton dan menangkap neutron sekunder, sehingga mengurangi paparan awal sebesar 10.000 krad menjadi ambang yang dapat dikelola sebesar 500 krad. Hal ini memastikan integritas perangkat keras di wilayah South Atlantic Anomaly (SAA) dan sekitarnya. Solusi ini juga memberikan perlindungan efektif terhadap “Elektron Pembunuh” di sabuk Van Allen bagian luar serta radiasi Bremsstrahlung sekunder.

Selain itu, arsitektur ini secara signifikan meningkatkan rating uji Total Dosis Radiasi Pengion (TID) serta ambang LET (Linear Energy Transfer/Transfer Energi Linear) untuk menahan dan mentoleransi radiasi ekstrem yang disebabkan oleh Energi Partikel Matahari (Solar Particle Energy/SPE) dan Sinar Kosmik Galaksi ( Galactic Cosmic Rays /GCR) di luar angkasa dan luar angkasa dalam. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk Solusi Penyimpanan yang Kebal terhadap Efek Kejadian Tunggal (SEE) di lingkungan luar angkasa.

Selain pelindung fisik, InterStellar™ dilengkapi dengan Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™) milik Foremay, yang memungkinkan penerapan AI di Edge di Luar Angkasa. Firmware canggih ini menggunakan pembelajaran mesin untuk menciptakan “Peta Risiko Radiasi” secara real time. Dengan memantau Rasio Eror Bit (Bit Error Rate/BER) dan data sensor prediktif, SSD dengan keandalan tinggi untuk sektor pertahanan dan antariksa ini secara proaktif memindahkan data yang penting untuk misi menjauh dari “zona panas” yang terdampak ion berat berenergi tinggi.

Dipadukan dengan pengendali elektronik tahan radiasi serta teknologi Triple Modular Redundancy (TMR), drive ini tetap kebal terhadap Kegagalan Fatal Akibat Kejadian Tunggal (Single Event Latch-up/SEL) sehingga mampu menghadirkan tingkat mitigasi Efek Kejadian Tunggal (SEE) yang sebelumnya tidak tersedia di industri SSD.

Tentang Foremay

Foremay, Inc., yang didirikan di Silicon Valley pada tahun 2002, merupakan perancang dan produsen terkemuka SSD Kelas Militer dan SSD Kelas Luar Angkasa. Foremay, yang berkantor pusat di Pasadena, berdedikasi untuk mendobrak batasan inovasi teknologi di lingkungan ekstrem melalui solusi SSD yang tangguh. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.foremay.net.

