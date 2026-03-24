Foremay presenta un SSD di livello aerospaziale resistente alle radiazioni

Il primo SSD NVMe e SATA resistente alle radiazioni del settore progettato per missioni che vanno dall’orbita terrestre bassa (LEO) allo spazio profondo, dotato di schermatura Graded-Z e autoriparazione basata sull’intelligenza artificiale per garantire l’integrità dei dati in ambienti con radiazioni estreme LET 100 MeV•cm2/mg e TID 500 krad.

PASADENA, California, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., leader mondiale nel settore degli SSD di livello aerospaziale e militare, ha annunciato oggi il lancio della sua rivoluzionaria linea completa di unità SSD resistenti alle radiazioni della serie InterStellar™.

Questo SSD Rad-Hard di nuova generazione è stato progettato specificamente per rispondere alle esigenze estreme delle orbite LEO, MEO, GEO, HEO e dell’esplorazione dello spazio profondo, sia per applicazioni militari che commerciali, garantendo una durata operativa senza precedenti negli ambienti caratterizzati da radiazioni particolarmente intense, ed è stato adottato dai principali produttori di sistemi certificati per uso spaziale.

“L’InterStellar™ non è solo un dispositivo di archiviazione; è un’arca digitale destinata al prossimo secolo di esplorazione spaziale”, ha affermato Dr. Jack Winters, CTO di Foremay. “Combinando l’intercettazione fisica, la cattura neutronica e l’autoriparazione basata sull’intelligenza artificiale, forniamo alle industrie spaziali e della difesa una soluzione SSD di grado spaziale di dimensioni standard in grado di sopravvivere al viaggio verso le stelle.”

L’elettronica spaziale e militare deve affrontare una triplice minaccia rappresentata dalla dose ionizzante totale (TID), dagli effetti da evento singolo (SEE) e dalle scariche elettrostatiche interne (IESD). Mentre gli SSD industriali standard spesso subiscono guasti nel giro di pochi mesi dall’esposizione orbitale, InterStellar™ di Foremay utilizza un’architettura di schermatura Graded-Z che combina tecnologie proprietarie e in fase di brevetto.

La soluzione InterStellar™ rallenta efficacemente i protoni e cattura i neutroni secondari, riducendo un’esposizione grezza di 10.000 krad a una soglia gestibile di 500 krad, garantendo l’integrità dell’hardware in tutta l’Anomalia dell’Atlantico Meridionale (SAA) e oltre. Inoltre, fornisce un’efficace barriera contro gli “elettroni killer” delle fasce di Van Allen esterne e contro la radiazione secondaria di Bremsstrahlung.

Oltre a ciò, l’architettura aumenta significativamente il valore di prova della dose ionizzante totale (TID) e la soglia di trasferimento lineare di energia (LET) per resistere e tollerare le radiazioni estreme causate dall’energia delle particelle solari (SPE) e dai raggi cosmici galattici (GCR) nello spazio esterno e in quello profondo. Questo lo rende la scelta ideale per lo stoccaggio immune agli effetti da evento singolo (SEE) nell’ultima frontiera.

Oltre alla protezione fisica, InterStellar™ integra la tecnologia Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™) di Foremay, che rende possibile l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambiente spaziale. Questo firmware di ultima generazione utilizza l’apprendimento automatico per creare una “mappa dei rischi da radiazioni” in tempo reale. Monitorando il tasso di errore binario (BER) e i dati predittivi dei sensori, questo SSD ad alta affidabilità per la difesa e lo spazio trasferisce in modo proattivo i dati mission-critical lontano dalle “zone calde” colpite da ioni pesanti ad alta energia.

Grazie all’integrazione di un controller elettronico resistente alle radiazioni e alla tecnologia TMR (Triple Modular Redundancy), l’unità garantisce l’immunità al fenomeno SEL (Single Event Latch-up), offrendo un livello di mitigazione degli effetti da evento singolo (SEE) finora ineguagliato nel settore degli SSD.

Informazione su Foremay

Fondata nella Silicon Valley nel 2002, Foremay, Inc. è un’azienda leader nella progettazione e nella produzione di SSD di livello militare e di unità a stato solido di livello spaziale. Con sede a Pasadena, Foremay punta a superare i limiti del possibile in ambienti estremi grazie a soluzioni SSD rinforzate. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.foremay.net.

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