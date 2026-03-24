Foremay, 방사선 내성 우주용 SSD 공개

LEO부터 심우주 임무까지 지원하는 업계 최초 NVMe·SATA 기반 Rad-Hard SSD… Graded-Z 차폐와 AI 기반 자가 치유로 LET 100 MeV•cm²/mg 및 TID 500 krad 극한 방사선 환경에서도 데이터 무결성 보장

미국 캘리포니아주 패서디나, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 우주용 SSD와 군용 SSD 분야의 글로벌 선도 기업인 Foremay, Inc.는 혁신적인 InterStellar™ 시리즈의 방사선 내성 SSD (Radiation-Hardened SSD)제품군을 출시한다고 오늘 발표했다.





이 차세대 방사선 내성 SSD는 저궤도(LEO), 중궤도(MEO), 정지궤도(GEO), 고타원궤도(HEO) 및 심우주 탐사 등 군사 및 상업용 우주 환경의 극한 요구사항을 충족하도록 설계됐으며, 가장 가혹한 방사선 환경에서도 전례 없는 장기 운용 수명을 제공한다. 또한 이미 주요 우주 인증 시스템 제조업체들에 채택됐다.

Foremay의 최고기술책임자(CTO) 잭 윈터스(Dr. Jack Winters)는 “InterStellar™는 단순한 저장 장치가 아니라, 향후 한 세기 우주 탐사를 위한 디지털 방주와 같다”며 “물리적 차폐, 화학적 중성자 포획, AI 기반 자가 치유 기술을 결합해 우주 및 방위 산업에 표준 규격의 우주용 SSD (Space-Grade SSD)솔루션을 제공하고 있으며, 이는 별을 향한 여정을 견딜 수 있도록 설계됐다”고 말했다.

우주 및 군용 전자장비는 총 이온화 선량(TID), 단일 이벤트 효과(SEE), 내부 정전기 방전(IESD)이라는 세 가지 주요 위협에 직면해 있다. 일반 산업용 SSD는 궤도 환경에 노출될 경우 수개월 내에 고장이 나는 경우가 많지만, Foremay의 InterStellar™는 특허 출원 중인 독자 기술을 결합한 Graded-Z 차폐 구조를 적용하고 있다.

InterStellar™ 솔루션은 양성자의 에너지를 효과적으로 낮추고 2차 중성자를 포획해, 10,000 krad 수준의 방사선 노출을 500 krad 수준으로 관리 가능한 범위로 줄여 남대서양 이상대(SAA) 등 극한 환경에서도 하드웨어 무결성을 유지할 수 있도록 한다. 또한 바깥 반앨런대(Van Allen belts)의 ‘킬러 전자(Killer Electrons)’와 2차 브렘스트랄룽 방사선에 대한 효과적인 차폐 기능도 제공한다.

더 나아가 이 아키텍처는 총 이온화 선량(TID) 테스트 등급과 선형 에너지 전달(LET) 임계값을 크게 향상시켜, 태양 입자 에너지(SPE)와 은하 우주선(GCR)으로 인해 발생하는 극한의 방사선 환경에서도 높은 내성을 확보한다. 이를 통해 InterStellar™는 우주 및 심우주 환경에서 단일 이벤트 효과(SEE)에 강한 저장장치로서 최적의 선택지로 평가된다.

물리적 차폐를 넘어, InterStellar™는 Foremay의 Interstellar AI 기반 블록 관리(IABM™) 기술을 탑재해 우주 환경에서의 엣지 AI 기능을 구현한다. 이 첨단 펌웨어는 머신러닝을 활용해 실시간 ‘방사선 위험 지도(Radiation Risk Map)’를 생성한다. 비트 오류율(BER)과 예측 센서 데이터를 모니터링함으로써, 이 고신뢰성 SSD는 고에너지 중이온에 의해 영향을 받는 ‘핫존(hot zone)’으로부터 임무 핵심 데이터를 사전에 다른 영역으로 이동시킨다.

여기에 방사선 내성 전자 컨트롤러와 삼중 모듈 이중화(TMR)가 결합되어, 해당 드라이브는 단일 이벤트 래치업(SEL)에 대한 내성을 유지하며, 기존 SSD 산업에서는 구현하기 어려웠던 수준의 단일 이벤트 효과(SEE) 대응 능력을 제공한다.

About Foremay

Foremay, Inc.는 2002년 실리콘밸리에서 설립된 기업으로, 군용 SSD와 우주용 SSD 설계 및 제조 분야를 선도하고 있다. 캘리포니아 패서디나에 본사를 둔 Foremay는 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 고내구성 SSD 솔루션을 통해 기술의 한계를 확장하는 데 주력하고 있다. 자세한 내용은 www.foremay.net에서 확인할 수 있다.

Dennis Eodice

pr@foremay.net

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