Foremay Mengumumkan SSD Gred Angkasa Tahan Radiasi

SSD NVMe dan SATA tahan radiasi pertama dalam industri ini direka untuk misi dari LEO hingga ke angkasa dalam, dilengkapi dengan perlindungan Graded-Z serta teknologi pemulihan kendiri berasaskan AI bagi memastikan integriti data dalam persekitaran radiasi ekstrem sehingga LET 100 MeV•cm2/mg dan TID 500 krad.

PASADENA, Calif., March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc., peneraju global dalam SSD Gred Angkasa dan SSD Gred Ketenteraan, hari ini mengumumkan pelancaran siri InterStellar™ yang inovatif — rangkaian lengkap pemacu SSD Tahan Radiasi.

SSD tahan radiasi generasi baharu ini direka khusus untuk memenuhi keperluan ekstrem bagi misi LEO, MEO, GEO, HEO dan penerokaan angkasa dalam, untuk aplikasi ketenteraan dan komersial. Ia menawarkan jangka hayat operasi yang luar biasa dalam persekitaran radiasi paling ekstrem dan telah digunakan oleh pengeluar sistem bertaraf angkasa terkemuka.

“InterStellar™ bukan sekadar sebuah peranti storan; ia merupakan arkib digital untuk generasi penerokaan angkasa akan datang,” kata Dr. Jack Winters, CTO Foremay. “Dengan menggabungkan intersepsi fizikal, penangkapan neutron secara kimia, dan pemulihan kendiri berasaskan AI, kami menyediakan industri angkasa dan pertahanan dengan penyelesaian SSD Gred Angkasa bersaiz piawai yang mampu bertahan dalam perjalanan ke bintang.”

Elektronik angkasa dan ketenteraan berdepan tiga ancaman utama: Jumlah Dos Pengionan (Total Ionizing Dose, TID), Kesan Peristiwa Tunggal (Single Event Effects, SEE) dan Nyahcas Elektrostatik Dalaman (Internal Electrostatic Discharge, IESD). Walaupun SSD industri biasa sering gagal dalam beberapa bulan selepas pendedahan orbit, InterStellar™ Foremay menggunakan seni bina perlindungan Graded-Z yang menggabungkan teknologi hak milik dan paten tertunda mereka.

Penyelesaian InterStellar™ terbukti berkesan dalam memperlahankan proton dan menangkap neutron sekunder, sekali gus mengurangkan pendedahan kasar daripada 10,000 krad kepada ambang terkawal 500 krad. Penyelesaian ini turut menjamin integriti perkakasan merentasi Anomali Atlantik Selatan (SAA) dan seterusnya. Ia turut bertindak sebagai penghalang berkesan terhadap "Elektron Pembunuh" di jalur Van Allen luar serta sinaran Bremsstrahlung sekunder.

Selain itu, seni bina ini secara signifikan meningkatkan penarafan ujian Jumlah Dos Pengionan (TID) dan ambang Pemindahan Tenaga Linear (LET) untuk menahan serta bertoleransi terhadap sinaran ekstrem yang disebabkan oleh Tenaga Zarah Suria (Solar Particle Energy, SPE) dan Sinar Kosmik Galaksi (Galactic Cosmic Rays, GCR) di angkasa lepas dan ruang angkasa dalam. Ini menjadikannya pilihan utama untuk storan tahan Kesan Peristiwa Tunggal (SEE) di sempadan terakhir.

Selain perlindungan fizikal, InterStellar™ turut menampilkan Interstellar AI‑Driven Block Management (IABM™) daripada Foremay, yang membolehkan penggunaan AI di Edge di Angkasa. Perisian tegar yang canggih ini menggunakan pembelajaran mesin untuk menghasilkan "Peta Risiko Radiasi (Radiation Risk Map)" masa nyata. Dengan memantau Kadar Ralat Bit (Bit Error Rate, BER) dan data sensor ramalan, SSD berkebolehpercayaan tinggi untuk pertahanan dan angkasa ini secara proaktif memindahkan data misi kritikal daripada "zon panas" yang dilanda ion berat bertenaga tinggi.

Digabungkan dengan pengawal elektronik tahan radiasi (radiation‑hardened electronics controller) dan Redundansi Modular Tiga (Triple Modular Redundancy, TMR), pemacu ini kekal memiliki imuniti terhadap Latch‑up Peristiwa Tunggal (Single Event Latch‑up, SEL), sekali gus menyediakan tahap mitigasi Kesan Peristiwa Tunggal (Single Event Effects, SEE) yang sebelum ini tidak tersedia dalam industri SSD.

Perihal Foremay

Diasaskan di Silicon Valley pada tahun 2002, Foremay, Inc. ialah peneraju dalam mereka bentuk dan menghasilkan SSD Bertaraf Ketenteraan serta Pemacu Keadaan Pepejal Bertaraf Angkasa. Beribu pejabat di Pasadena, Foremay komited untuk melangkaui sempadan kemungkinan dalam persekitaran ekstrem dengan penyelesaian SSD yang lasak. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.foremay.net.

