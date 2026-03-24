Foremay Lança SSD de Grau Espacial Endurecido por Radiação

O primeiro SSD NVMe e SATA Rad-Hard do setor projetado para missões que vão do LEO ao espaço profundo, com blindagem Graded-Z e auto-cura orientada por IA para garantir a integridade dos dados em ambientes de radiação extrema LET 100 MeV•cm2/mg e TID 500 krad.

PASADENA, Califórnia, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Foremay, Inc., líder global em SSD de nível espacial e SSD de nível militar, anunciou hoje o lançamento da sua inovadora linha completa de unidades SSD endurecidas por radiação da série InterStellar™.

Este SSD Rad-Hard de última geração foi projetado especificamente para atender às demandas extremas de LEO, MEO, Geo, HEO e exploração do espaço profundo para aplicações militares e comerciais, proporcionando uma longa vida operacional sem precedentes nos ambientes de radiação mais severos, e foi adotado pelos principais fabricantes de sistemas qualificados para o espaço.

Além de ser um dispositivo de armazenamento, o “InterStellar™ é uma arca digital para o próximo século de exploração espacial”, disse Dr. Jack Winters, CTO da Foremay. “Com a interceptação física, captura química de nêutrons e autocura impulsionada por IA, fornecemos às indústrias de espaço e defesa uma solução SSD de nível espacial de tamanho padrão que pode sobreviver à jornada para as estrelas.”

A eletrônica espacial e militar enfrenta uma ameaça tripla de Dose Ionizante Total (TID), Efeitos de Evento Único (SEE) e Descarga Eletrostática Interna (IESD). Embora os SSDs industriais padrão muitas vezes falhem dentro de meses após a exposição orbital, o InterStellar™ da Foremay utiliza uma arquitetura de blindagem Graded-Z combinando suas tecnologias patenteadas e proprietárias.

A solução InterStellar™ retarda efetivamente os prótons e captura os nêutrons secundários, reduzindo uma exposição bruta de 10.000 krad a um limite gerenciável de 500 krad - garantindo a integridade do hardware em toda a Anomalia do Atlântico Sul (SAA) e além. Também fornece uma barreira eficaz contra os "elétrons assassinos" das correias Van Allen externas e radiação Bremsstrahlung secundária.

Além disso, a arquitetura aumenta significativamente a classificação de teste de Dose Ionizante Total (TID) e o limiar de LET (Transferência de Energia Linear) para resistir e tolerar radiações extremas causadas pela Energia de Partículas Solares (SPE) e Raios Cósmicos Galácticos (GCR) no espaço sideral e no espaço profundo. Isso o torna a principal opção para Armazenamento Imunológico de Efeitos de Evento Único (VER) na fronteira final.

Além da blindagem física, o InterStellar™ conta com o Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™) da Foremay, que viabiliza a IA de Borda no espaço. Este firmware avançado utiliza aprendizado de máquina para criar um "Mapa de Risco de Radiação" em tempo real. Ao monitorar a Taxa de Erro de Bit (BER) e os dados preditivos do sensor, este SSD de alta confiabilidade para defesa e espaço migra proativamente dados de missão crítica para longe de "zonas quentes" atingidas por íons pesados de alta energia.

Combinado a um controlador eletrônico endurecido contra radiação e à Redundância Modular Tripla (TMR), o drive mantém imunidade Latch-up por Evento Único (SEL), proporcionando um nível de mitigação de Efeitos de Evento Único (SEE) anteriormente indisponível na indústria de SSDs.

Sobre a Foremay

Fundada no Vale do Silício em 2002, a Foremay, Inc. é líder em design e fabricação de SSDs de Nível Militar e Unidades de Estado Sólido de Nível Espacial. Com sede em Pasadena, a Foremay se dedica a expandir os limites do que é possível em ambientes extremos com soluções SSD robustas. Para mais informações, visite www.foremay.net.

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Dennis Eodice

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