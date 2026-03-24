Foremay เปิดตัว SSD ระดับอวกาศแบบทนรังสี

SSD แบบทนรังสีรุ่นแรกของอุตสาหกรรมที่รองรับ NVMe และ SATA ซึ่งออกแบบมาสำหรับภารกิจตั้งแต่วงโคจรต่ำของโลก (LEO) ไปจนถึงห้วงอวกาศลึก มาพร้อมการป้องกันรังสีแบบ Graded-Z และระบบซ่อมแซมตัวเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในสภาพแวดล้อมรังสีรุนแรงระดับ LET 100 MeV•cm2/mg และ TID 500 krad
พาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foremay, Inc. ผู้นำระดับโลกด้าน SSD ระดับอวกาศและ SSD ระดับการทหาร ประกาศเปิดตัวไดรฟ์ตระกูล InterStellar™ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ SSD แบบทนรังสีรุ่นล้ำสมัยแบบครบไลน์ในวันนี้
SSD แบบทนรังสีรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขั้นสูงของภารกิจใน LEO, MEO, GEO, HEO และการสำรวจห้วงอวกาศลึก ทั้งสำหรับการใช้งานด้านการทหารและเชิงพาณิชย์ โดยมอบอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างไม่เคยมีมาก่อนในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีรุนแรงที่สุด และได้รับการนำไปใช้โดยผู้ผลิตระบบที่ผ่านการรับรองสำหรับอวกาศชั้นนำ
"InterStellar™ ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แต่คือหีบดิจิทัลสำหรับศตวรรษถัดไปของการสำรวจอวกาศ" Dr. Jack Winters ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Foremay กล่าว "ด้วยการผสานการสกัดกั้นทางกายภาพ การดักจับนิวตรอนทางเคมี และการซ่อมแซมตัวเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรากำลังมอบโซลูชัน SSD ระดับอวกาศขนาดมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมอวกาศและการป้องกันประเทศ ซึ่งสามารถทนทานต่อการเดินทางสู่ดวงดาวได้"
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอวกาศและการทหารต้องเผชิญกับภัยคุกคามสามประการ ได้แก่ ปริมาณรังสีไอออไนซ์สะสม (Total Ionizing Dose: TID), ผลกระทบจากเหตุการณ์เดี่ยว (Single Event Effects: SEE) และการคายประจุไฟฟ้าสถิตภายใน (Internal Electrostatic Discharge: IESD) ในขณะที่ SSD อุตสาหกรรมมาตรฐานมักล้มเหลวภายในเวลาไม่กี่เดือนเมื่ออยู่ในวงโคจร InterStellar™ ของ Foremay ใช้สถาปัตยกรรมการป้องกันรังสีแบบ Graded-Z ที่ผสานเทคโนโลยีซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ของบริษัท
โซลูชัน InterStellar™ ช่วยชะลอโปรตอนและดักจับนิวตรอนทุติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระดับการรับรังสีดิบจาก 10,000 krad ลงสู่ระดับ 500 krad ที่สามารถจัดการได้ ช่วยคงความสมบูรณ์ของฮาร์ดแวร์ในบริเวณ South Atlantic Anomaly (SAA) และพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่อ "Killer Electrons" ในแถบ Van Allen ชั้นนอก และรังสี Bremsstrahlung ทุติยภูมิอีกด้วย
นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมดังกล่าวยังช่วยยกระดับค่าการทดสอบปริมาณรังสีไอออไนซ์สะสม (Total Ionizing Dose: TID) และเกณฑ์ LET (Linear Energy Transfer) อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถต้านทานและรองรับรังสีรุนแรงที่เกิดจากพลังงานอนุภาคจากดวงอาทิตย์ (Solar Particle Energy: SPE) และรังสีคอสมิกจากกาแล็กซี (Galactic Cosmic Rays: GCR) ในอวกาศและห้วงอวกาศลึก สิ่งนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทนต่อผลกระทบจากเหตุการณ์เดี่ยว (Single Event Effects: SEE) ในพรมแดนสุดท้ายแห่งการสำรวจ
นอกเหนือจากการป้องกันทางกายภาพแล้ว InterStellar™ ยังมาพร้อม Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™) ของ Foremay ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน AI ที่ Edge ในอวกาศได้ เฟิร์มแวร์ขั้นสูงนี้ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการสร้าง "แผนที่ความเสี่ยงจากรังสี" แบบเรียลไทม์ ด้วยการติดตามอัตราความผิดพลาดของบิต (Bit Error Rate: BER) และข้อมูลจากเซ็นเซอร์เชิงคาดการณ์ SSD ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับงานด้านการป้องกันประเทศและอวกาศรุ่นนี้จึงสามารถย้ายข้อมูลสำคัญต่อภารกิจออกจาก "พื้นที่เสี่ยง" ที่ได้รับผลกระทบจากไอออนหนักพลังงานสูงได้ในเชิงรุก
ไดรฟ์ประกอบด้วยตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบทนรังสีและระบบความซ้ำซ้อนแบบสามโมดูล (Triple Modular Redundancy: TMR) จึงคงทนต่อภาวะ Single Event Latch-up (SEL) และมอบระดับการลดผลกระทบจาก Single Event Effects (SEE) ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรม SSD
เกี่ยวกับ Foremay
Foremay, Inc. ก่อตั้งขึ้นในซิลิคอนแวลลีย์เมื่อปี 2002 และเป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตชั้นนำด้าน SSD ระดับการทหารและโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับอวกาศ Foremay มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองพาซาดีนา และมุ่งมั่นผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วด้วยโซลูชัน SSD แบบทนทานสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.foremay.net
