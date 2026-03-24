Foremay 推出抗辐射加固型宇航级 SSD

业界首款 NVMe 和 SATA 抗辐射加固型 SSD，专为从低轨到深空的各类任务设计，采用梯度 Z 屏蔽和 AI 驱动自修复技术，可在 LET 100 MeV•cm2/mg 及 TID 500 krad 的极端辐射环境下确保数据完整性。

加利福尼亚州帕萨迪纳, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的宇航级 SSD 和军工级 SSD 供应商 Foremay, Inc. 今日宣布推出其突破性的 InterStellar™ 系列全系 抗辐射加固型 SSD 产品。

这款新一代抗辐射加固型 SSD 专为满足军用及商用领域在低轨、中轨、地球同步轨、高轨及深空探测中的极端需求而设计，在最严酷的辐射环境中提供了前所未有的长运行寿命，并已被领先的宇航级系统制造商采用。

Foremay 首席技术官 Dr. Jack Winters 表示：“InterStellar™ 不仅仅是一个存储设备，它是为下一个世纪太空探索打造的数字方舟。 通过结合物理拦截、化学中子捕获以及 AI 驱动的自修复技术，我们为航天及国防工业提供了一款标准尺寸的宇航级 SSD 解决方案，足以承载星际之旅。”

航天与军用电子设备面临着总电离剂量 (TID)、单粒子效应 (SEE) 和内部静电放电 (IESD) 的三重威胁。 当标准工业级 SSD 通常在轨道暴露数月内即告失效时，Foremay 的 InterStellar™ 采用梯度 Z 屏蔽架构，并融合了其多项专利在申技术与专有技术。

InterStellar™ 解决方案能有效减缓质子速度并捕获次级中子，将原本 10,000 krad 的原始辐射暴露降低至可管理的 500 krad 阈值——确保硬件在南大西洋异常区 (SAA) 乃至更恶劣环境中保持完整性。 它还能有效抵御范艾伦辐射带外圈的“杀手电子”及次级轫致辐射。

此外，该架构显著提高了总电离剂量 (TID) 测试评级和线性能量传递 (LET) 阈值，以抵抗和承受外层空间及深空中由太阳粒子能量 (SPE) 和银河宇宙射线 (GCR) 引起的极端辐射。 这使其成为航天这一“最后边疆”中实现单粒子效应 (SEE) 免疫存储的首选方案。

除了物理防护外，InterStellar™ 还配备了 Foremay 的 Interstellar AI-Driven Block Management (IABM™) 技术，实现了太空边缘 AI。 这款先进的固件利用机器学习创建实时的“辐射风险地图”。 通过监控误码率 (BER) 和预测性传感器数据，这款面向国防和航天领域的高可靠性 SSD 能够主动将任务关键型数据从高能重离子撞击的“热点区域”迁移出去。

结合抗辐射加固的电子控制器和三模冗余 (TMR) 技术，该硬盘实现了单粒子闩锁免疫 (SEL)，提供了 SSD 行业前所未有的单粒子效应 (SEE) 缓解能力。

关于 Foremay

Foremay, Inc. 于 2002 年在硅谷成立，是军用级和宇航级固态硬盘的领先设计商和制造商。 Foremay 总部位于帕萨迪纳，致力于凭借其坚固型 SSD 解决方案，不断突破极端环境下性能的可能性边界。 如需了解更多信息，请访问 www.foremay.net。

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