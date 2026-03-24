Foremay 推出抗輻射太空級 SSD

這款業界首創的 NVMe 及 SATA 抗輻射固態硬碟 (SSD)，專為近地軌道至深空探測任務打造，配備 Graded-Z 防護罩及人工智能 (AI) 驅動的自我修復技術，確保在 LET 100 MeV•cm2/mg 及 TID 500 krad 的極端輻射環境下數據完整無缺。

加州帕薩迪納, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 太空級 SSD 及軍用級 SSD 的全球領導廠商 Foremay, Inc.，於今日正式發佈其極具突破性的 InterStellar™ 系列全線 抗輻射 SSD 產品。

這款新一代抗輻射 SSD 專門滿足軍事及商業任務的嚴苛需求，應用範圍涵蓋近地軌道 (LEO)、中地球軌道 (MEO)、地球靜止軌道 (GEO)、高橢圓軌道 (HEO) 以至深空探測。即使在最惡劣的輻射環境下，也能提供前所未有的超長運作壽命，目前已獲多間頂尖航太級系統製造商採用。

Foremay 技術總監 Dr. Jack Winters 表示：「InterStellar™ 不單是儲存裝置，更是引領下一個世紀太空探索的數碼方舟。 我們結合物理攔截、化學中子捕獲與 AI 驅動的自我修復技術，為太空及國防工業提供標準尺寸的航太級 SSD 解決方案，足以勝任星辰征戰之旅。」

太空及軍用電子設備須面對三重威脅：總電離劑量 (TID)、單粒子效應 (SEE) 及內部靜電放電 (IESD)。 一般的工業級 SSD 在進入軌道暴露於輻射環境後，往往在數月內便會失效，但 Foremay 的 InterStellar™ 採用結合其專利待批及專有技術的 Graded-Z 防護架構。

InterStellar™ 解決方案能有效減速質子並捕獲二次中子，將 10,000 krad 的原始輻射暴露，大減至可控的 500 krad 安全門檻，確保硬件在穿越南大西洋異常區 (SAA) 及其他嚴苛地帶時依然完整可靠。 另外亦提供有效屏障，抵禦外范艾倫 (Van Allen) 輻射帶的「殺手電子」(Killer Electrons) 和二次軔致輻射 (Bremsstrahlung)。

此外，此架構更大幅提升總電離劑量 (TID) 測試等級及傳能線密度 (LET) 的承受門檻，足以抵抗及承受外太空與深空中，由太陽粒子能量 (SPE) 及銀河宇宙射線 (GCR) 所引發的極端輻射。 藉此優勢，其在太空領域中成為實現單粒子效應 (SEE) 免疫儲存的首選方案。

InterStellar™ 不僅擁有物理層面的銅牆鐵壁，更內建 Foremay 獨家的 Interstellar AI 驅動區塊管理 (IABM™) 技術，讓 AI 在太空邊緣發揮作用。 這款先進的固件利用機器學習來創建實時的「輻射風險地圖」(Radiation Risk Map)。 透過持續監測誤碼率 (BER) 及預測性傳感器數據，這款專為國防及太空任務而設的超可靠 SSD，能主動將關鍵數據從遭受高能重離子衝擊的「輻射熱點」(hot zone) 中遷移出來。

加上抗輻射加固的電子控制器和三模塊冗餘 (TMR)，該硬碟保持了單粒子鎖定免疫 (SEL)，賦予 SSD 行業前所未有的單粒子效應 (SEE) 緩解能力。

關於 Foremay

Foremay, Inc. 於 2002 年在矽谷成立，是設計和製造軍用級 SSD 及航太級固態硬碟的領導廠商。 Foremay 總部位於帕薩迪納，致力透過堅固耐用的 SSD 解決方案，不斷突破極端環境下的技術界限。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.foremay.net。

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