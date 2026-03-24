SEALSQ signe une Lettre d’Intention en vue d’acquérir 100 % de Miraex, une entreprise suisse spécialisée dans les plateformes d’interconnexion quantique.

Genève, Suisse , 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’acquisition stratégique, via le Fonds Quantique de SEALSQ, renforce son intégration verticale

SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou la « Société »), filiale de WISeKey International Holding Ltd (NASDAQ : WKEY ; SIX : WIHN) et acteur de premier plan dans les solutions de semi-conducteurs post-quantiques et de cybersécurité, annonce aujourd’hui avoir signé une Lettre d’Intention (« LOI ») en vue d’acquérir 100 % du capital de Miraex SA (« Miraex »), développeur de solutions d’interconnexion quantique photoniques permettant de relier les processeurs quantiques aux réseaux quantiques, dont le siège social est établi au EPFL Innovation Park à Ecublens, en Suisse. La lettre d’intention prévoit une période d’exclusivité de 60 jours durant laquelle les parties procéderont à une vérification préalable confirmatoire et négocieront les documents définitifs de la transaction. Elle est contraignante pour Miraex. La transaction devrait être finalisée d’ici fin juin 2026, sous réserve de l’accomplissement des conditions de clôture usuelles et des procédures réglementaires applicables à ce type d’acquisition. L’opération serait réalisée via le Fonds Quantique de SEALSQ, son programme d’investissement stratégique visant à construire une offre quantique complète et intégrée.

À propos de Miraex : Connecter les Ressources Quantiques

Miraex développe des solutions d’interconnexion basées sur une couche photonique assurant la conversion, la transmission et l'acheminement de l'information quantique entre des processeurs quantiques distants et les futurs réseaux quantiques.

Miraex est l’une des rares entreprises au monde œuvrant à libérer le plein potentiel des technologies quantiques grâce à une plateforme de Circuit Intégré Photonique (PIC) reposant sur la technologie du Tantalate de Lithium en Film Mince (TFLT).

Miraex opère dans trois segments quantiques critiques :

Informatique Quantique Distribuée (DQS) – permettant l’interconnexion de processeurs quantiques distribués pour atteindre une puissance de calcul quantique évolutive.

Détection Quantique – proposant des solutions de détection quantique distribuée basées sur l’intrication photonique pour des applications dans les domaines de la navigation, de la géophysique et de la défense.

Réseau Quantique – construisant des réseaux quantiques intriqués à l’échelle mondiale qui constitueront l’épine dorsale du futur internet quantique.





Le portefeuille de brevets de Miraex couvre des procédés de transduction électro-optique directe — dans les deux sens, micro-ondes vers optique et optique vers micro-ondes — ainsi que des transducteurs à onde progressive, offrant une efficacité de conversion RF/optique ultra-élevée. Miraex est également capable de générer de l’intrication photonique entre les domaines de fréquences micro-ondes et térahertz séparés par un facteur de 10 000, une capacité révolutionnaire aux implications profondes pour les communications quantiques sécurisées et le traitement quantique distribué.

Compémentarité Stratégique : Compléter l’offre quantique intégrée de SEALSQ

La vision de SEALSQ pour son offre quantique intégrée couvre l’intégralité du spectre des technologies quantiques, de la crypotographie post-quantique (PQC) et semi-conducteurs résistants aux attaques quantiques jusqu’au matériel quantique et à l’interconnectivité quantique.

La plateforme d’interconnexion quantique de Miraex constitue une strate importante de cette architecture :

Couche d’Interconnexion Quantique : La technologie de Miraex permet la conversion entre les fréquences micro-ondes (domaine de fonctionnement des processeurs quantiques supraconducteurs) et les fréquences optiques (médium privilégié pour les communications quantiques), reliant ainsi le matériel informatique quantique aux réseaux quantiques – une exigence fondamentale pour toute architecture quantique distribuée.





Photonique Quantique au Niveau de la Puce : Les designs PIC TFLT compacts de Miraex fournissent des composants photoniques prêts pour l’intégration OEM, pouvant être intégrés dans la feuille de route des semi-conducteurs de SEALSQ, permettant le développement de solutions silicium résistantes aux attaques quantiques de nouvelle génération.





Détection Quantique Distribuée pour les Infrastructures Critiques : Les solutions DQS de Miraex étendent l’offre de SEALSQ au domaine de la détection quantique ultra-précise pour l’aérospatiale, la défense, les services financiers et la protection des infrastructures critiques.





En intégrant Miraex, la Société vise à développer et renforcer l’intégration verticale de son architecture technologique quantique

Renforcer le Cloud Quantique Spatial de SEALSQ (QSOC)

L’acquisition de Miraex, une fois finalisée, devrait notamment constituer un accélérateur décisif pour l’initiative QSOC de SEALSQ (Quantum Space Orbital Cloud), le programme de SEALSQ visant à déployer des capacités de sécurité quantique en Orbite Basse Terrestre (LEO) et au-delà. La technologie de Miraex est conçue pour s’aligner de manière unique avec les exigences d’une infrastructure quantique spatiale.

Les PICs TFLT offrent ainsi une intégration photonique à qualification spatiale: compacts, économes en énergie et intrinsèquement résistants aux radiations, ils répondent aux exigences des charges utiles satellitaires. Leur encombrement réduit permet le déploiement sur des nanosatellites au sein de la constellation QSOC.



Les technologies photoniques de Miraex soutiennent la vision d’une infrastructure quantique de nouvelle génération, incluant les réseaux quantiques mondiaux et des capacités de détection avancées. Ces capacités s’inscrivent dans les futures architectures spatiales en permettant la connexion de systèmes distribués et des applications de détection haute précision. Ensemble, elles représentent des éléments fondamentaux pour le développement de réseaux et services quantiques évolutifs dans l’environnement terrestre et spatial.

Carlos Moreira, PDG de SEALSQ, a déclaré : « Miraex représente exactement le type d’actif quantique fondamental que nous recherchions pour compléter notre offre quantique intégrée. Leurs solutions d’interconnexion quantique photoniques ne sont pas seulement complémentaires à notre feuille de route – elles constituent la couche critique reliant nos capacités informatiques quantiques, de réseau quantique et de cryptographie post-quantique en une architecture plus cohérente. Par ailleurs, l’alignement avec notre initiative QSOC est convaincant. Une fois l’acquisition finalisée, l’intégration de la technologie de Miraex devrait accélérer notre vision d’une infrastructure quantique sécurisée dans les environnements terrestres et spatiaux, renforçant la résilience et les performances de notre plateforme de bout en bout. »

Daniel Brau, PDG de Miraex, a commenté : « Nous nous réjouissons de la signature de cette Lettre d’Intention et de l’opportunité de rejoindre SEALSQ via le Fonds Quantique. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Notre plateforme PIC TFLN a été conçue de fond en comble pour être le tissu connectif de l’écosystème quantique, reliant les processeurs quantiques, les capteurs quantiques et les réseaux quantiques en une infrastructure unifiée. Nous croyons que la portée mondiale de SEALSQ, son expertise en semi-conducteurs et sa vision QSOC accéléreront notre mission de connecter les ressources quantiques à l’échelle planétaire. »

À propos de Miraex

Miraex est une entreprise deeptech spécialisée en photonique, basée à l’EPFL Innovation Park à Ecublens, en Suisse, et spécialisée dans les Circuits Intégrés Photoniques (PIC) à base de Tantalate de Lithium en Film Mince (TFLT). La technologie de Miraex permet l’interconnectivité quantique et l’intrication dans des applications d’informatique quantique distribuée, de détection quantique et de réseau quantique mondial. L’entreprise détient un portefeuille de brevets propriétaire couvrant la transduction électro-optique et les conceptions de transducteurs à onde progressive, et est membre primé de l’Équipe Nationale Suisse des Startups. Pour plus d’informations, visitez www.miraex.com

Contact presse:

Myriam Baghdadi - myriam.baghdadi@sparkpr.com - +33 6 36 17 90 64



SEALSQ France

Bernard Vian

Directeur Général

info@sealsq.com

À propos de SEALSQ

SEALSQ est un leader mondial des semi-conducteurs post-quantiques et de la cybersécurité, au cœur de l’émergence de solutions de confiance numérique pour les technologies de demain. Héritier de plus de 30 ans d’excellence française dans les technologies de confiance, le Groupe emploie près de 200 collaborateurs en France, répartis sur trois sites stratégiques à Meyreuil, Grenoble et Toulouse.

Grâce à une expertise intégrée unique couvrant le design ASIC et SoC (analogique, mixte, RISC-V, ultra-low power et secure-by-design) via IC’Alps, un savoir-faire industriel reconnu dans les semi-conducteurs sécurisés et une technologie PKI éprouvée, SEALSQ maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur — de la conception sur mesure à la production de puces résistantes au quantique.

Ses solutions protègent aujourd’hui durablement les infrastructures critiques, l’IoT, la santé, la défense, l’énergie et l’automobile, en garantissant des systèmes vérifiables, fiables et sécurisés dès le silicium. SEALSQ soutient par ailleurs l’émergence d’une IA physique et d’une robotique sécurisées à travers ses solutions de sécurité digitale.

www.sealsq.com