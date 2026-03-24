Communiqué de presse



74Software : Publication du Document d’enregistrement universel 2025

Paris, le 24 mars 2026 – Le document d’enregistrement universel 2025 de 74Software a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format), sous le numéro D.26-0134.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la société (74software.com/fr/publications/rapports), ainsi que sur le site internet de l’AMF.

Ce document d’enregistrement universel comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les états de durabilité, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

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