クラウデラ、年次グローバルデータ・AIカンファレンス「エヴォルブ26」で「エニウェア・クラウド」時代をもたらす

カリフォルニア州サンタクララ発, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- あらゆる場所のデータにAIをもたらす唯一の企業である クラウデラ (Cloudera) は本日、年次グローバルデータ・AIカンファレンスであるエヴォルブ (EVOLVE) 26を、世界有数のテクノロジー市場であるシンガポール、サンパウロ、ニューヨーク、ドバイの4都市で開催することを発表した。

クラウデラのエヴォルブ26カンファレンスでは、業界の先見者、顧客、パートナー企業が一堂に会し、あらゆる場所でデータにアクセスし、企業がパブリッククラウド、オンプレミスデータセンター、エッジのどこでもAIを実行できるようになる一貫したクラウド体験を通じて、AIの真の価値を解き放つ方法を探求する。

本カンファレンスは、リスクの低減、セキュリティとガバナンスの強化、コスト管理、そしてデータの解放に焦点を当て、特にハイブリッド環境で事業を展開する規制の厳しい業界の企業に対し、測定可能なビジネス成果をもたらすことを目指す。

先見性のある基調講演、業界に特化したセッション、インタラクティブな実体験ラボ、そして特別な「エキスパートとの面談 (Meet the Experts)」ミーティングを通じて、参加者は変革をもたらすAI活用に向けた実践的なインサイトを得ることができる。 また、本カンファレンスでは、以下の3つの主要テーマを中心としたブレイクアウトセッションや技術講演も開催される:

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境におけるAIの運用化 (Operationalizing AI Across Hybrid and Multi-Cloud Environments): エージェント型AIをパイロット段階から本番環境へ移行させた先駆者たちによる、実証済みの戦略を学ぶ。 世界のソートリーダーたちが「コンバージェンスの時代 (Era of Convergence)」を解き明かし、データグラビティやデータ主権といった実世界の課題を扱い、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でよりスマートな意思決定を行うための明確なロードマップを組織に提供する。

エージェント型AIをパイロット段階から本番環境へ移行させた先駆者たちによる、実証済みの戦略を学ぶ。 世界のソートリーダーたちが「コンバージェンスの時代 (Era of Convergence)」を解き明かし、データグラビティやデータ主権といった実世界の課題を扱い、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でよりスマートな意思決定を行うための明確なロードマップを組織に提供する。 企業の専門知識とエコシステムのメリットの構築 (Building Enterprise Expertise and Ecosystem Advantage): 厳選されたネットワーキング機会や、協働的な実践体験を通じて、データアーキテクト、パートナー企業、AI専門家からなるグローバルコミュニティと交流する。 専門家主導のトレーニング、認定資格、そして何が成功し、何が失敗したか、またテクノロジーがどのように競争優位性へと転換されたかを率直に語る顧客事例を通じて、キャリアを向上させる。

厳選されたネットワーキング機会や、協働的な実践体験を通じて、データアーキテクト、パートナー企業、AI専門家からなるグローバルコミュニティと交流する。 専門家主導のトレーニング、認定資格、そして何が成功し、何が失敗したか、またテクノロジーがどのように競争優位性へと転換されたかを率直に語る顧客事例を通じて、キャリアを向上させる。 測定可能な成果をもたらす高性能データ戦略の設計 (Designing High-Performance Data Strategies for Measurable Impact): 経営幹部や技術専門家と1対1で面談し、カスタマイズされた高性能データ戦略を策定する。 新たな視点、実践的な次のステップ、そしてイノベーションを拡大し、測定可能なビジネス成果を生み出す力を与えてくれる、持続的な関係を築く機会。





また、拡張性がありセキュアなデータ管理を実現する業界最先端のソリューションを展示するエキスポゾーンも設けられ、ビジネスに不可欠なAIアプリケーションとリアルタイム分析の大規模な展開が可能になる。

エヴォルブ26では、クラウデラの「データインパクト賞 (Data Impact Awards)」の受賞者も発表される。 この権威ある賞は、組織内、業界全体、そして世界規模で大きなビジネスインパクトを生み出した、優れたデータ駆動型プロジェクトを表彰するものである。

エヴォルブ26 のイベント について詳しくはこちらを参照されたい。 開催日程:

シンガポール: 8月20日

サンパウロ: 9月10日

ニューヨーク: 10月14日

ドバイ: 11月5日

クラウデラのCEOである チャールズ･サンズベリー (Charles Sansbury) は次のように述べている。「AIの実力は、その背後にあるデータ戦略によって決まります。 今年のエヴォルブ26では、企業が実験段階から実際の成果へと移行し、データの保存場所にかかわらず、妥協なくAIの価値を引き出せるよう支援することに注力します。 お客さま、パートナー各社、業界リーダーを一堂に集めることで、『データ・エニウェア・アプローチ』が、測定可能なビジネスインパクトを加速させるために不可欠である理由を共有する場を創出します。」

今すぐ エヴォルブ 26 に登録し、スポンサーシップの機会について問い合わせされたい。

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に信頼している、唯一のデータとAIのハイブリッドプラットフォーム企業である。 同社は他のプロバイダーとは異なり、実証済みのオープンソース基盤を活用しながら、パブリッククラウド、オンプレミスデータセンター、エッジを集約する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータの先駆者として、クラウデラは企業がAIを適用し、あらゆる形式のデータを100%管理できるよう支援し、セキュリティ、ガバナンス、そしてリアルタイムおよび予測的インサイトを向上させる。 世界中のあらゆる業界の最大手企業がクラウデラを信頼し、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには生命の救済を実現している。

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問い合わせ先

ジェス・ホーン=カバナ (Jess Hohn-Cabana)

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