Cloudera, 연례 글로벌 데이터·AI 콘퍼런스 EVOLVE26 통해 ‘애니웨어 클라우드 시대’ 제시

미국 캘리포니아주 산타클라라, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 어떤 데이터 환경에서도 AI를 구현하는 유일한 기업인 클라우데라( Cloudera )가 연례 글로벌 데이터 및 AI 콘퍼런스 ‘EVOLVE26’을 개최한다고 오늘 발표했다. 이번 행사는 싱가포르, 상파울루, 뉴욕, 두바이 등 세계 주요 기술 시장 네 곳에서 순차적으로 열린다.

Cloudera의 EVOLVE26 콘퍼런스는 업계 선도 기업, 고객, 파트너들이 한자리에 모여 기업들이 AI의 가치를 최대한 활용할 수 있는 방안을 모색하는 자리다. 데이터에 대한 접근성을 확대하고, 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 데이터센터, 엣지 환경 전반에서 AI를 일관된 클라우드 경험으로 운영할 수 있도록 함으로써 기업들이 어디서든 AI를 실행할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞춘다.

또한 이번 콘퍼런스는 특히 하이브리드 환경에서 운영되는 규제 산업 기업들을 중심으로, 리스크를 줄이고 보안 및 거버넌스를 강화하며 비용을 통제하는 동시에 데이터를 활용해 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출하는 방안을 중점적으로 다룰 예정이다.

기조연설, 산업별 세션, 인터랙티브 실습 랩, 그리고 ‘Meet the Experts’ 미팅을 통해 참가자들은 AI를 활용해 혁신적 변화를 이끌 수 있는 실질적인 인사이트를 얻게 된다. 또한 이번 콘퍼런스에서는 세 가지 핵심 주제를 중심으로 다양한 브레이크아웃 세션과 기술 발표가 진행된다.

하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서의 AI 운영화 : 파일럿 단계의 에이전트형 AI를 실제 운영 환경으로 전환하는 데 성공한 선도 기업들의 검증된 전략을 살펴볼 수 있다. 글로벌 전문가들이 ‘융합의 시대(Era of Convergence)’를 설명하고 데이터 중력(data gravity)과 데이터 주권(data sovereignty) 등 현실적인 과제를 다루며, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 보다 현명한 의사결정을 위한 명확한 로드맵을 제시한다.

파일럿 단계의 에이전트형 AI를 실제 운영 환경으로 전환하는 데 성공한 선도 기업들의 검증된 전략을 살펴볼 수 있다. 글로벌 전문가들이 ‘융합의 시대(Era of Convergence)’를 설명하고 데이터 중력(data gravity)과 데이터 주권(data sovereignty) 등 현실적인 과제를 다루며, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 보다 현명한 의사결정을 위한 명확한 로드맵을 제시한다. 기업 역량 강화 및 생태계 경쟁력 구축 : 데이터 아키텍트, 파트너, AI 전문가로 구성된 글로벌 커뮤니티와의 네트워킹 및 협업 중심의 실습 경험을 통해 교류할 수 있다. 전문가 주도의 교육과 인증 프로그램, 그리고 실제 고객 사례를 통해 성공과 실패 요인, 기술이 어떻게 경쟁력으로 전환되었는지를 구체적으로 학습하며 커리어 역량을 강화할 수 있다.

데이터 아키텍트, 파트너, AI 전문가로 구성된 글로벌 커뮤니티와의 네트워킹 및 협업 중심의 실습 경험을 통해 교류할 수 있다. 전문가 주도의 교육과 인증 프로그램, 그리고 실제 고객 사례를 통해 성공과 실패 요인, 기술이 어떻게 경쟁력으로 전환되었는지를 구체적으로 학습하며 커리어 역량을 강화할 수 있다. 측정 가능한 성과를 위한 고성능 데이터 전략 설계: 경영진 및 기술 전문가와의 1:1 미팅을 통해 맞춤형 고성능 데이터 전략을 수립할 수 있다. 참가자들은 새로운 관점과 실행 가능한 다음 단계, 그리고 지속적인 협력을 가능하게 하는 네트워크를 구축함으로써 혁신을 확장하고 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 기반을 마련하게 된다.





또한 행사장에는 확장 가능하고 안전한 데이터 관리를 위한 업계의 혁신적인 솔루션을 선보이는 전시 구역이 마련되며, 이를 통해 기업 핵심 AI 애플리케이션과 대규모 실시간 분석 구현을 지원할 예정이다.

EVOLVE26에서는 Cloudera의 ‘데이터 임팩트 어워즈(Data Impact Awards)’도 발표된다. 이 권위 있는 상은 조직 내외, 산업 전반, 그리고 글로벌 차원에서 의미 있는 비즈니스 성과를 창출한 데이터 기반 프로젝트를 선정해 수여된다.

EVOLVE26 일정 은 다음과 같다:

싱가포르: 8월 20일

상파울루: 9월 10일

뉴욕: 10월 14일

두바이: 11월 5일

Cloudera의 최고경영자(CEO) 찰스 샌즈버리( Charles Sansbury )는 “AI의 진정한 힘은 이를 뒷받침하는 데이터 전략에 달려 있다”며 “올해 EVOLVE26에서는 기업들이 실험 단계를 넘어 실제 성과로 나아갈 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 데이터가 어디에 있든 타협 없이 AI의 가치를 실현할 수 있도록 돕는 것이 목표”라고 말했다. 이어 “고객, 파트너, 업계 리더들을 한자리에 모아 ‘데이터 애니웨어(data anywhere)’ 접근 방식이 측정 가능한 비즈니스 성과를 가속화하는 데 왜 중요한지 공유하는 장을 만들고 있다”고 덧붙였다.

EVOLVE 26 등록 및 후원 관련 문의는 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

Cloudera 소개

Cloudera는 대기업들이 데이터가 존재하는 어디에서든 AI를 적용할 수 있도록 지원하는 유일한 하이브리드 데이터 및 AI 플랫폼 기업이다. 다른 공급업체들과 달리 Cloudera는 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 데이터센터, 엣지를 통합하는 일관된 클라우드 경험을 제공하며, 검증된 오픈소스 기반 기술을 활용하고 있다. 빅데이터 분야의 선도 기업으로서 Cloudera는 기업들이 모든 형태의 데이터를 100% 활용하고 통제할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 보안과 거버넌스를 강화하고 실시간 및 예측 인사이트를 제공한다. 전 산업에 걸친 세계 유수의 기업들은 의사결정을 혁신하고 수익성을 개선하며, 위협으로부터 보호하고, 나아가 생명을 구하는 데까지 Cloudera의 기술을 활용하고 있다.

자세한 내용은 Cloudera.com 에서 확인 가능하며, LinkedIn 과 X 계정을 통해 Cloudera를 팔로우해 알아볼 수도 있다. Cloudera 및 관련 상표는 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표이며, 기타 회사 및 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있다.

연락처

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com