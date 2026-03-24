Cloudera Membawa Era Awan di Mana Saja ke Persidangan Tahunan Global Data dan AI, EVOLVE26

SANTA CLARA, Calif., March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya syarikat yang membawa AI kepada data di mana-mana sahaja, hari ini mengumumkan bahawa ia akan menganjurkan persidangan tahunan global data dan AInya, EVOLVE26, yang akan berlangsung di empat pasaran teknologi terkemuka dunia—Singapura, Sao Paulo, New York serta Dubai.

Persidangan EVOLVE26 oleh Cloudera akan menghimpunkan tokoh industri, pelanggan dan rakan kongsi untuk meneroka cara perusahaan boleh membuka nilai AI melalui akses data di mana sahaja. Ia turut menekankan pengalaman awan yang konsisten, sekali gus membolehkan organisasi menjalankan AI di awan awam, pusat data di premis dan edge.

Ia akan memberi tumpuan kepada pengurangan risiko, pengukuhan keselamatan dan tadbir urus, pengawalan kos, serta membuka potensi data untuk mendorong hasil perniagaan yang boleh diukur bagi organisasi—terutamanya mereka dalam industri yang dikawal selia dan beroperasi dalam persekitaran hibrid.

Melalui ucapan utama berwawasan, sesi berfokus industri, makmal interaktif secara langsung, serta pertemuan eksklusif “Meet the Experts,” para peserta akan memperoleh cerapan yang boleh terus digunakan untuk memanfaatkan AI bagi menghasilkan impak transformasi. Persidangan ini juga akan menampilkan sesi pecahan dan ceramah teknikal yang berpusat pada tiga tema utama:

Mengoperasikan AI Merentas Persekitaran Hibrid dan Multi-Awan : Strategi terbukti daripada perintis yang berjaya menggerakkan "Agentic AI" daripada percubaan ke pengeluaran sebenar. Pemimpin pemikiran global akan menghuraikan Era of Convergence dan menangani cabaran dunia sebenar seperti graviti data serta kedaulatan data, sambil melengkapkan organisasi dengan pelan hala tuju yang jelas untuk membuat keputusan lebih bijak merentas persekitaran hibrid dan multi-awan.

Merangka Strategi Data Berprestasi Tinggi untuk Impak Terukur: Berinteraksi secara langsung dengan eksekutif dan pakar teknikal untuk membentuk strategi data yang disesuaikan, berprestasi tinggi, dan mampu memberikan hasil yang jelas serta nyata. Selepas persidangan ini, peserta akan memperoleh perspektif baharu, langkah praktikal dan hubungan jangka panjang yang memperkukuh keupayaan organisasi untuk meningkatkan inovasi serta mencapai hasil perniagaan yang terukur.





Sebuah zon pameran akan menampilkan beberapa penyelesaian paling inovatif yang membolehkan aplikasi AI kritikal perniagaan dan analitik masa nyata dijalankan pada skala besar—sambil memastikan pengurusan data yang berskala dan selamat.

Data Impact Awards oleh Cloudera juga akan diumumkan semasa EVOLVE26. Anugerah berprestij ini mengiktiraf projek berasaskan data yang cemerlang, yang telah memberikan impak perniagaan signifikan dalam organisasi masing-masing, merentasi pelbagai industri, mahupun di peringkat global.

Ketahui lebih lanjut mengenai acara EVOLVE26 . Jadual acara adalah seperti berikut:

Singapura: 20 Ogos

Sao Paulo: 10 September

New York: 14 Oktober

Dubai: 5 November

“AI hanya sekuat strategi data yang mendasarinya,” kata Charles Sansbury , Ketua Pegawai Eksekutif Cloudera. “Pada EVOLVE26 tahun ini, fokus kami adalah membantu perusahaan beralih daripada peringkat percubaan kepada hasil sebenar, sekali gus membuka nilai AI tanpa mengira lokasi data dan tanpa kompromi. Dengan menghimpunkan pelanggan, rakan kongsi dan pemimpin industri, kami mewujudkan ruang untuk berkongsi mengapa ‘pendekatan data di mana-mana’ amat penting bagi mempercepatkan impak perniagaan yang boleh diukur.”

Daftar untuk EVOLVE 26 hari ini dan dapatkan maklumat mengenai peluang penajaan.

Perihal Cloudera

Cloudera ialah satu-satunya syarikat platform hibrid data dan AI yang dipercayai oleh organisasi besar untuk membawa AI terus kepada data mereka, di mana sahaja data itu berada. Tidak seperti penyedia lain, Cloudera menawarkan pengalaman awan yang konsisten dengan penyatuan awan awam, pusat data di premis, dan edge — semuanya berlandaskan asas sumber terbuka yang telah terbukti. Sebagai perintis dalam bidang data besar, Cloudera memperkasakan perniagaan untuk menerapkan AI dan mengawal 100% data mereka dalam semua bentuk, sekali gus menambah baik keselamatan, tadbir urus serta cerapan masa nyata dan ramalan. Jenama terbesar dunia merentasi pelbagai industri bergantung kepada Cloudera untuk mengubah cara membuat keputusan demi meningkatkan keuntungan, melindungi daripada ancaman, malah menyelamatkan nyawa.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X . Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

Hubungi

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com