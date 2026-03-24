Cloudera 在年度全球数据与 AI 大会 EVOLVE26 上开启“全域云时代”

加利福尼亚州圣塔克拉拉, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域 AI 化的企业， Cloudera 今日宣布将举办其年度全球数据与 AI 大会 EVOLVE26。本次大会将在全球四大领先科技市场举行，分别为新加坡、圣保罗、纽约和迪拜。

Cloudera EVOLVE26 大会将汇聚行业前沿思想领袖、客户及合作伙伴，共同探讨企业如何充分释放 AI 的全部价值——通过实现随时随地的数据访问，并依托一致的云体验，使 AI 能够在公有云、本地数据中心及边缘环境中实现全域运行。

本次大会将重点聚焦降低风险、强化安全与治理、优化成本控制，以及释放数据潜能，以推动企业实现可量化的业务成果，尤其惠及在混合环境中运行的受监管行业组织。

通过前瞻性的主题演讲、行业专题分会场、互动式实操实验室以及专属“专家面对面”交流会，与会者将获得可落地的实践洞见，深入掌握如何借助 AI 实现具有变革意义的业务影响。 本次会议还将设置分论坛与技术演讲环节，围绕三大核心主题展开深入探讨：

在混合与多云环境中实现 AI 落地： 聆听行业先行者分享成熟实践路径，了解如何成功将智能体 AI 从试点阶段推进至生产环境。 聆听全球思想领袖深入解析“融合时代”，并就数据重力与数据主权等现实挑战展开探讨，为企业提供清晰的行动路线图，助力其在混合云和多云环境中实现更智能的决策与运营。

聆听行业先行者分享成熟实践路径，了解如何成功将智能体 AI 从试点阶段推进至生产环境。 聆听全球思想领袖深入解析“融合时代”，并就数据重力与数据主权等现实挑战展开探讨，为企业提供清晰的行动路线图，助力其在混合云和多云环境中实现更智能的决策与运营。 构建企业专业能力与生态优势： 通过精心策划的全球交流机会，以及协作式实操体验，与数据架构师、合作伙伴及 AI 专家展开深度互动与协作。 通过专家主导的培训、认证课程以及真实客户案例剖析，助力职业发展进阶，案例将深入剖析成功经验与失败教训，并展示技术如何转化为竞争优势。

通过精心策划的全球交流机会，以及协作式实操体验，与数据架构师、合作伙伴及 AI 专家展开深度互动与协作。 通过专家主导的培训、认证课程以及真实客户案例剖析，助力职业发展进阶，案例将深入剖析成功经验与失败教训，并展示技术如何转化为竞争优势。 设计高性能数据战略，实现可量化影响：与企业高管及技术专家进行一对一交流，共同制定量身定制的高性能数据战略。 参会者将带走全新的视角、可落地的实践步骤以及长期可持续的行业关系网络，从而赋能企业加速创新规模化并实现可衡量的业务成果。





大会还将设立专属展区，集中展示业内最具突破性的可扩展且安全的数据管理解决方案，助力企业级 AI 应用与实时分析能力实现大规模落地与应用。

Cloudera 的“数据影响力奖” (Data Impact Awards) 也将在 EVOLVE26 大会期间正式揭晓。 该重磅奖项旨在表彰那些在企业内部、跨行业乃至全球范围内产生显著商业影响的数据驱动型优秀项目。

了解更多关于 EVOLVE26 活动 的信息。 大会日程安排如下：

新加坡：8 月 20 日

圣保罗：9 月 10 日

纽约：10 月 14 日

迪拜：11 月 5 日

“AI 的强大程度取决于其背后的数据战略。”Cloudera 首席执行官 Charles Sansbury 表示， “在今年的 EVOLVE26 大会上，我们将专注于帮助企业从实验探索迈向实际成果，在不受数据所在位置限制的前提下，充分释放 AI 价值，实现真正的突破。 通过汇聚客户、合作伙伴及行业领袖，我们正在构建一个交流平台，共同探讨‘数据无处不在的方法论’为何对于加速实现可量化的业务影响至关重要。”

立即注册参加 EVOLVE 26 ，并咨询赞助机会。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的混合数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、本地数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提升数据安全、治理能力，以及实时与预测性见解。 全球各行业顶级品牌依赖 Cloudera 重塑决策方式，最终提升盈利能力，防范威胁，甚至挽救生命。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com ，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

联系人

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com