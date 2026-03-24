Cloudera 將雲端無界時代引入年度全球數據與 EVOLVE26 AI 大會

加州聖塔克拉拉, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球唯一實現 AI 隨處即數據的公司 Cloudera ，於今日宣佈將舉辦年度全球數據與 EVOLVE26 AI 大會；此盛會將於全球四大頂尖科技市場——新加坡、聖保羅、紐約及杜拜舉行。

Cloudera 的 EVOLVE26 大會將匯聚行業先驅、客戶與合作夥伴，一同探討企業如何充分發揮 AI 的價值。透過無處不在的數據，並利用統一的雲端體驗，讓機構能夠在公共雲端、本地數據中心及邊緣中隨處運行 AI。

會議將聚焦於降低風險、強化安全與管治、控制成本，以及釋放數據價值，為企業（特別是那些在混合環境中營運的受監管行業）帶來可衡量的業務成果。

透過高瞻遠矚的主題演講、行業專題會議、互動實踐工作坊，以及專屬的「專家會面」(Meet the Experts) 環節，與會者將掌握切實可行的見解，了解如何運用 AI 帶來顛覆性影響。 大會亦將設有分組會議及技術講座，圍繞三大核心主題：

在混合與多雲端環境中實現 AI 營運化： 從成功將代理型 AI 從試點項目推向實際生產的先驅者身上，學習經實證的有效策略。 聆聽全球思想領袖剖析融合時代，探討數據引力及主權等實際挑戰，為企業在混合及多雲端環境中制定更明智的決策，提供清晰的路線圖。

從成功將代理型 AI 從試點項目推向實際生產的先驅者身上，學習經實證的有效策略。 聆聽全球思想領袖剖析融合時代，探討數據引力及主權等實際挑戰，為企業在混合及多雲端環境中制定更明智的決策，提供清晰的路線圖。 建立企業專業知識及生態系統優勢： 透過精心設計的交流機會及協作式實踐體驗，與來自全球的數據架構師、合作夥伴及 AI 專家社群交流互動。 透過專家主導的培訓課程、認證計劃，以及坦誠分享的客戶案例研究，當中解構成功經驗及失敗教訓並展示技術如何轉化為競爭優勢，從而助您提升職業生涯。

透過精心設計的交流機會及協作式實踐體驗，與來自全球的數據架構師、合作夥伴及 AI 專家社群交流互動。 透過專家主導的培訓課程、認證計劃，以及坦誠分享的客戶案例研究，當中解構成功經驗及失敗教訓並展示技術如何轉化為競爭優勢，從而助您提升職業生涯。 設計高效能數據策略以實現可衡量的影響： 與企業高級人員及技術專家進行一對一交流，共同制定切合您需求的高效能數據策略。 讓您帶著全新視野、切實可行的後續行動，以及助您擴大創新規模並實現可衡量業務成果的長遠關係，滿載而歸。





此外，展覽區將雲集業內最突破創新的解決方案，專注於可擴展的安全數據管理，實現大規模的關鍵業務 AI 應用及實時分析。

Cloudera 的數據影響力大獎亦將於 EVOLVE26 上揭曉。 這些極具聲望的獎項，旨在嘉許那些卓越的數據驅動項目；上述項目不僅在其所屬組織內部帶來舉足輕重的業務影響，更跨越了不同產業在全求範圍內發揮了重要作用

進一步了解 EVOLVE26 活動 。 日程如下：

新加坡：8 月 20 日

聖保羅：9 月 10 日

紐約：10 月 14 日

杜拜：11 月 5 日

Cloudera 行政總裁 Charles Sansbury 表示：「AI 的威力，取決於其背後的數據策略。 在今年的 EVOLVE26，我們將專注於協助企業從實驗階段邁向實際成果，發揮 AI 的價值，不論數據存放於何處，都能盡展價值、不作妥協。 透過匯聚客戶、合作夥伴及行業領袖，我們正建構一個平台，共同探討為何『數據無處不在』的策略對於加快實現可衡量的業務影響如此關鍵。」

立即報名參加 EVOLVE 26 ，並查詢贊助機會。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的混合數據與 AI 平台公司，能於數據所在的任何地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、本地數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖品牌均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅，甚至拯救生命。

如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com ，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

聯絡人

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com