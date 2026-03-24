„INVL Renewable Energy Fund I“ sudarė Lenkijoje vystomų projektų pardavimo sutartį

Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ valdomas fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ pasirašė sutartį dėl viso valdomo saulės elektrinių portfelio Lenkijoje pardavimo. 33,3 megavatų (MW) galios saulės elektrinių parkus įsigyja Izraelio kapitalo atsinaujinančios energetikos bendrovė „Airengy“. Sandorio vertė – 23,7 mln. eurų.
„INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantysis partneris Liudas Liutkevičius teigia, kad realizavus sandorį gautos lėšos bus nukreiptos į kitų fondo valdomų atsinaujinančios energetikos projektų vystymą.
„Lenkijoje vystomų projektų pardavimas yra nuoseklaus fondo strategijos įgyvendinimo rezultatas. Už projektų pardavimą gautas lėšas planuojame panaudoti projektų Rumunijoje tolimesniam vystymui“ – teigia L. Liutkevičius.
Sandoris įgyvendinamas išankstinio pardavimo (angl. forward sale) būdu – kaina užfiksuojama pasirašymo metu, o galutinis nuosavybės perleidimas įvyks parkus pastačius ir pradėjus eksploatuoti. Sandoris vyksta trimis etapais: už pirmąją apie 13.9 MW projektų dalį pirkėjas atsiskaitė, o likusius 12.9 MW ir 6.5 MW projektus planuojama pirkėjui perleisti 2026 metų antroje ir 2027 pirmoje pusėje, gavus eksploatacijai reikalingus leidimus.
„INVL Renewable Energy Fund I“ pritrauktas nuosavas kapitalas sudaro 57,9 mln. eurų. Fondo portfelį iš viso sudaro 8 saulės jėgainių parkai Lenkijoje ir 8 Rumunijoje, kurių bendra galia siekia 389 MW – iš jų 33 MW Lenkijoje ir 356 MW Rumunijoje. Dalis parkų generuoja elektrą.
Apie „INVL Renewable Energy Fund I“
2021 m. liepos 20 d. pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas subfondas investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse. „INVL Asset Management“ priklauso Baltijos šalyse pirmaujančiai turto valdymo grupei „Invalda INVL“.
Apie „Invalda INVL“ grupę
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Apie „Airengy“
„Airengy Tech Ltd.“ yra pirmaujanti Izraelio žaliosios energijos bendrovė, įtraukta į Tel Avivo vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą (simbolis: ARNG). Įmonė save pristato kaip lyderę pasaulinėje žaliosios energijos transformacijoje ir orientuojasi į dvi sparčiai augančias sritis.
Įmonės patentuota CAPP (angl. Compressed Air Power Plant) technologija remiasi suslėgto oro energijos kaupimo ir hidroakumuliacijos principais bei leidžia pramoniniu mastu kaupti energiją ir tiekti ją pagal poreikį. Naudodama uždarą, beveik pastovios temperatūros oro suspaudimo procesą, „Airengy“ sistema kaupia suslėgtą orą požeminėse druskos saugyklose. Technologija leidžia dideliais kiekiais gaminti žaliąją energiją ištisas savaites – mažame žemės plote, be emisijų, nenaudojant retųjų medžiagų ar iškastinio kuro.
Be savo patentuotos technologijos, „Airengy“ aktyviai plečia atsinaujinančios energetikos veiklą Europoje. Įmonė perka ir vysto saulės, vėjo bei energijos kaupimo (BESS) projektus pagrindinėse rinkose, pirmieji projektai plėtojami Lenkijoje bei Italijoje. Taikydama dvipolį veiklos modelį, „Airengy“ derina pažangias energijos kaupimo technologijas su pajamas generuojančiais atsinaujinančios energetikos projektais. Tai padeda kurti ilgalaikę vertę tiek technologijų, tiek veiklos srityse ir stiprina įmonės pozicijas žaliosios energetikos rinkoje.
