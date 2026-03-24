Rogers célèbre la 50e saison des Blue Jays avec des expériences inédites et des tirages pour les fans

Lancement du concours Proprio d’un match Rogers pour les fans irréductibles des Blue Jays

Création du concours Manche gagnante pour offrir à la clientèle de Rogers la chance de gagner des places de choix et des pièces de collection

Remise de 5 000 billets à la clientèle de Rogers, dont 500 pour le match d’ouverture

TORONTO, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer la 50e saison des Blue Jays, Rogers présente trois nouveaux programmes visant à rapprocher la clientèle et les fans de la plus emblématique équipe canadienne.

« En tant que fière propriétaire de l’équipe qui fait vibrer tout le Canada, Rogers est ravie de célébrer 50 ans de baseball des Blue Jays avec les fans d’un océan à l’autre, a déclaré Edward Rogers, président du conseil des Toronto Blue Jays et président exécutif du conseil de Rogers Communications. En cette saison charnière, nous rendons hommage aux partisanes et partisans qui nous ont menés jusqu’ici, des nouveaux aux plus passionnés. »

Lancement du concours Proprio d’un match Rogers

Rogers remet l’équipe chérie du Canada entre les mains de celles et ceux qui ont contribué à bâtir la franchise, c’est-à-dire les fans. Le concours est ouvert aux fans des Blue Jays de partout au pays, qui peuvent soumettre dès maintenant leurs candidatures pour courir la chance de gagner l’une des six expériences exclusives offertes pendant la saison (une par mois) :

7 avril : Match revanche : Série mondiale | c. Dodgers

9 mai : Journée de Barbie | c. Angels

13 juin : Match revanche : série de division de la Ligue américaine | c. Yankees

20 juillet : Match de division Est de la Ligue américaine | c. Rays

28 août : Match revanche : série de championnat de la Ligue américaine | c. Mariners

12 septembre : Le duel des oiseaux | c. Orioles

Les personnes retenues pourront se glisser dans la peau d’un propriétaire d’équipe et vivre une expérience VIP absolument unique, qui comprend notamment ce qui suit :

Accès en coulisses au Rogers Center, notamment au vestiaire de l’équipe

Rencontre avec un joueur des Blue Jays

Accès privilégié au terrain et au banc des joueurs avant le match pour regarder l’entraînement au bâton

Occasion de présenter ses idées à la direction de la franchise

Rencontre avec des personnalités de Sportsnet et visite des studios

Participation à la rencontre avec les médias du gérant des Blue Jays

Visionnement du match à partir de la Rogers Terrace, un nouvel espace offrant des sièges de premier choix

Moment de reconnaissance au stade et remise d’un chandail autographié

Séance privée de magasinage à la boutique Jays Shop

Déplacements et hébergement à Toronto, notamment une chambre d’hôtel au Rogers Centre

Les fans des Blue Jays qui ont déjà regardé un match et pensé « Si j’étais propriétaire de l’équipe, je… », peuvent soumettre leur candidature ici.



Remise de 5 000 billets à la clientèle de Rogers

Rogers remettra 5 000 billets à sa clientèle dans le cadre de son programme Accès Privilège, dont 500 pour le match d’ouverture le vendredi 27 mars. Les tirages de billets pour le match d’ouverture se feront en personne et en ligne. Les détails connexes seront annoncés sur la page Instagram de Rogers. Le concours sur réseaux sociaux débutera le mercredi 25 mars, à 11 h. Les détails sur le tirage en personne seront dévoilés à 7 h (HE), le vendredi 27 mars, sur la page Instagram de Rogers.



Rogers donnera également des milliers de billets à sa clientèle tout au long de la saison, y compris des billets dans la section Rogers Landing et des surclassements pour des sièges au niveau 100. Rendez-vous au rogers.com/fr/bluejays pour en savoir plus.



Nouveauté : concours Manche gagnante pour le Canada

Rogers lance également le concours Manche gagnante pour le Canada à l’occasion de la 50e saison du club. Si un joueur des Blue Jays réussit un coup sûr durant la manche déterminée, les clientes et clients de Rogers qui regardent le match sur Sportsnet auront la chance de gagner des pièces de collection exclusives de la 50e saison, des articles autographiés et des expériences VIP en envoyant un texto au numéro indiqué.

Durant la manche désignée de certains matchs à domicile, les clientes et clients de Rogers présents au Rogers Centre auront la chance de gagner des surclassements pour des sièges au niveau 100 ainsi que des rabais sur la nourriture, les boissons et la marchandise.

À propos de Rogers Communications Inc. :

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1‑844‑226‑1338