FT Portfolios Canada Co. Announces Cash Distributions for Its Exchange Traded Funds

TSX: FUD, FSL, ETP, CIBR, QCLN, FHG/FHG.F, FHH/FHH.F, FDL, FINT, FST, FTLS, RCTR & BLCK

Cboe CA: FJFB, SDVY/SDVY.F & SDVD

TORONTO, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FT Portfolios Canada Co. (“First Trust Canada”) is pleased to announce cash distributions for its Exchange Traded Funds (“First Trust ETFs”) listed on the Toronto Stock Exchange and Cboe Canada for the month ending March 31, 2026.

The cash distributions are payable on April 8, 2026 to Unitholders of record on March 31, 2026 with an ex-dividend date of March 31, 2026.

Details for the per unit distribution amounts are shown below:

Fund NameFund TickerCash Distribution Amount
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged)FUD$0.0700
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged)FSL$0.0850
First Trust Global Risk Managed Income Index ETFETP$0.0600
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD‐Hedged)FDL$0.3600
First Trust Canadian Capital Strength ETFFST$0.1800
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETFBLCK$0.0800
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy ETFQCLN$0.0100
First Trust JFL Fixed Income Core Plus ETFFJFB$0.0500
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR$0.0650
First Trust Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETFSDVD$0.1300
First Trust Long/Short Equity ETFFTLS$0.0500
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETFRCTR$0.0200
First Trust International Capital Strength ETFFINT$0.0600
First Trust AlphaDEX™ U.S. Health Care Sector Index ETFFHH$0.1200
FHH.F$0.0800
First Trust AlphaDEX™ U.S. Industrials Sector Index ETFFHG$0.0550
FHG.F$0.0350
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY$0.0550
SDVY.F$0.0525
    

About First Trust

First Trust Canada is the trustee, manager and promoter of the First Trust ETFs. First Trust Canada and its affiliates First Trust Advisors L.P. (“FTA”), portfolio advisor to the First Trust ETFs, an Ontario Securities Commission registered portfolio manager and U.S. Securities and Exchange Commission registered investment advisor, and First Trust Portfolios L.P., a FINRA registered broker-dealer, are privately held companies that provide a variety of investment services. FTA has collective assets under management or supervision of approximately US $330 billion as of February 27, 2026 through exchange-traded funds, closed-end funds, mutual funds and separate managed accounts.

Further information about the First Trust ETFs can be found at www.firsttrust.ca.    

For further information, please contact:  FT Portfolios Canada Co.
416-865-8065/877-622-5552


Recommended Reading