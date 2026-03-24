Kymeta™ läutet mit einem KuKa-Multiband-Terminal einen Paradigmenwechsel ein

Das KuKa 8-Series Terminal wird das kleinste und leichteste Flachbildschirm-Terminal auf dem Markt sein, das gleichzeitig zwei LEO-Bahnen, mehrere Umlaufbahnen und mehrere Frequenzbänder unterstützt

Das Unternehmen ist damit auf Kurs, ab Mitte 2026 Prototypen an seine wichtigsten Kunden auszuliefern

REDMOND, Washington, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta Corporation, der weltweit führende Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt heute die technischen Daten seiner ersten Multiband- und Multi-Orbit-Antenne mit einer einzigen Apertur bekannt. Diese ist Teil eines revolutionären neuen Benutzerterminals, das andere SATCOM-Technologien in den Schatten stellt, wenn die Mission an erster Stelle steht.

Dieses elektronisch gesteuerte Endgerät der nächsten Generation, das in der Entwicklung den Namen „Kymeta KuKa 8 Series“ trug, verfügt über die höchste Leistungsdichte aller jemals entwickelten Satellitenkommunikationsantennen. Es ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb in den Ku- und Ka-Frequenzbändern über eine einzige, kompakte Flachantenne mit geringer Bauhöhe. Es erlaubt einen nahtlosen Wechsel zwischen Satellitennetzwerken, die sich über mehrere Umlaufbahnen und Frequenzbänder erstrecken, und bietet gleichzeitig Zugriff auf mehrere Konstellationen.

Die geringe Größe, das niedrige Gewicht, der geringe Stromverbrauch und die hohe Leistungsfähigkeit dieses Benutzerterminals sind in der Verteidigungs- und Unternehmenssatellitenkommunikationsbranche unübertroffen. Mit einem anfänglichen Fokus auf die USA und verbündete Partner im Bereich der nationalen Sicherheit, einschließlich der Hauptauftragnehmer, schafft diese Lösung die Grundlage für eine wirklich flächendeckende Konnektivität über alle Satellitennetzwerke hinweg.

In umkämpften Umgebungen, in denen elektronische Kriegsführung, Störmaßnahmen und neue Bedrohungen jedes Endgerät mit nur einem Netzwerk oder einem Frequenzband lahmlegen können, ist die Kymeta KuKa 8-Serie darauf ausgelegt, eine Routenvielfalt über weit verbreitete LEO- und Hybridarchitekturen hinweg zu ermöglichen. Dabei werden GEO, MEO, LEO und HEO sowie weitere WAN-Verbindungen gleichzeitig und dynamisch integriert. Ein einzigartiger Ansatz für softwaredefinierte Antennen ermöglicht zudem eine zügige Neukonfiguration über offene Standards und die Weiterentwicklung der Funktionen, wenn sich Missionen und Netzwerke ändern.

Nach dem technologischen Durchbruch bei der KuKa-Technologie im vergangenen Jahr (Juni 2025) arbeitet Kymeta nun daran, ab Mitte 2026 die ersten Prototypen seiner Endgeräte an ausgewählte Kunden auszuliefern.

Der Prototyp wird sich durch beeindruckende SWaP-Werte für die in dem einzelnen Flachbildschirm-Terminal integrierte Technologie auszeichnen, darunter:

Geringer -SWaP: Die erforderliche Antennenfläche wird im Vergleich zu nebeneinander angeordneten Mehrantennen-Terminalkonfigurationen um ca. 44 %* reduziert, wodurch der Platzbedarf im Fahrzeug deutlich gesenkt und der Einsatz mehrerer Systeme überflüssig wird. Äußerst robust, geringer Stromverbrauch und Gewicht ab 41 lb. / 18,6 kg.

Die erforderliche Antennenfläche wird im Vergleich zu nebeneinander angeordneten Mehrantennen-Terminalkonfigurationen um ca. 44 %* reduziert, wodurch der Platzbedarf im Fahrzeug deutlich gesenkt und der Einsatz mehrerer Systeme überflüssig wird. Äußerst robust, geringer Stromverbrauch und Gewicht ab 41 lb. / 18,6 kg. Abmessungen: L 35,4 Zoll x B 35,4 Zoll x H 3,9 Zoll / L 90 cm x B 90 cm x H 10 cm

L 35,4 Zoll x B 35,4 Zoll x H 3,9 Zoll / L 90 cm x B 90 cm x H 10 cm Vollduplex-Multibeam-, Dual-LEO-Betrieb: Gleichzeitige Aufrechterhaltung von zwei aktiven Verbindungen, wobei simultanes Senden und Empfangen sowie missionsgesteuertes Datenrouting unterstützt werden.

Gleichzeitige Aufrechterhaltung von zwei aktiven Verbindungen, wobei simultanes Senden und Empfangen sowie missionsgesteuertes Datenrouting unterstützt werden. Hybrider SATCOM-Pfad mit mehreren Konstellationen: Die Architektur zielt darauf ab, die Abhängigkeit von einer einzigen Konstellation zu überwinden, indem sie die Integration von GEO, MEO, LEO, HEO und weiteren Konstellationen ermöglicht. Kymeta wird eine herstellerübergreifende, „konstellationsunabhängige“ Konnektivitätsstrategie nutzen.

Die Architektur zielt darauf ab, die Abhängigkeit von einer einzigen Konstellation zu überwinden, indem sie die Integration von GEO, MEO, LEO, HEO und weiteren Konstellationen ermöglicht. Kymeta wird eine herstellerübergreifende, „konstellationsunabhängige“ Konnektivitätsstrategie nutzen. COTM (Comms-On-The-Move): Elektronische Steuerung für nahtlose Konnektivität auf Bewegungsplattformen sowie im Bereich der maritimen Mobilität, mit Wachstumspotenzial für Systeme mit begrenztem Platzangebot.

Elektronische Steuerung für nahtlose Konnektivität auf Bewegungsplattformen sowie im Bereich der maritimen Mobilität, mit Wachstumspotenzial für Systeme mit begrenztem Platzangebot. Ein einzelnes Gerät, das die gemeinsame bereichsübergreifende Führung und Kontrolle ermöglicht: Es wurde entwickelt, um Sensoren, Schützen und C2-Knoten über das gesamte Gefechtsfeld hinweg mit stabilen Ku/Ka-Verbindungen hoher Kapazität dauerhaft miteinander zu verbinden.

Es wurde entwickelt, um Sensoren, Schützen und C2-Knoten über das gesamte Gefechtsfeld hinweg mit stabilen Ku/Ka-Verbindungen hoher Kapazität dauerhaft miteinander zu verbinden. Diskreter Betrieb und Störungsunterdrückung: Schmale, elektronisch gesteuerte Strahlen, ein agiler Betrieb und eine proprietäre dynamische Strahlsteuerung sind darauf ausgelegt, die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung und eines Abfangens in stark umkämpften Umgebungen zu verringern und Störungen zu unterdrücken.

Schmale, elektronisch gesteuerte Strahlen, ein agiler Betrieb und eine proprietäre dynamische Strahlsteuerung sind darauf ausgelegt, die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung und eines Abfangens in stark umkämpften Umgebungen zu verringern und Störungen zu unterdrücken. Software Defined & SDN-Fähigkeit: Intelligente System- und Netzwerkkonzepte ermöglichen zügige, flexible Konfigurationsänderungen, richtlinienbasiertes Routing und schnellere Upgrades. So wird das Risiko einer vorzeitigen Veralterung des Systems gesenkt.

Intelligente System- und Netzwerkkonzepte ermöglichen zügige, flexible Konfigurationsänderungen, richtlinienbasiertes Routing und schnellere Upgrades. So wird das Risiko einer vorzeitigen Veralterung des Systems gesenkt. 5G-NTN-fähig: Zukunftssicher dank softwaredefinierter, offener Architekturen.

Zukunftssicher dank softwaredefinierter, offener Architekturen. Sicherheitsorientierte Designpraktiken: Abdeckung der gesamten Hardware, Software und des Netzwerks.

Im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen, bei denen zwei oder mehr Terminals eingesetzt werden, um eine Multiband-LEO-Konnektivität zu erreichen, zeichnet sich die Kymeta KuKa 8-Serie durch eine völlig neue PACE-Strategie und den entsprechenden Ansatz aus.

Ryan Stevenson, Chief Scientist bei Kymeta, erklärt: „Für jeden Kunden im Bereich Konnektivität hat die Netzabdeckung oberste Priorität – und diese ist dank des erweiterten Netzwerkzugangs, den unser Terminal der KuKa 8-Serie bietet, deutlich stabiler und sicherer. Dies stellt einen entscheidenden Leistungssprung dar. Während Kunden bisher mehrere Terminals integrieren mussten, um auf verschiedene Netzwerke zuzugreifen – von gleichzeitiger Nutzung ganz zu schweigen –, bietet die Kymeta KuKa 8-Serie diese Funktion in einem einzigen System. Dadurch wird die Antennenfläche um rund 44 % reduziert und gleichzeitig werden die SWaP-Werte deutlich verbessert. Für Nutzer aus dem militärischen Bereich bedeutet dies weniger Platzbedarf auf der Plattform, einen geringeren Energiebedarf und eine größere operative Flexibilität im Einsatzgebiet.“

„Aufgrund seiner geringen Wärmesignatur ist es im Infrarotbereich schwer zu erkennen, und sein schmaler Strahl verringert das Risiko von Störsignalen, Interferenzen und Hochfrequenz-Erkennung beträchtlich. Nachdem unser Partner JDI im zweiten Quartal die für die Metamaterial-Oberfläche notwendigen Komponenten geliefert hat, werden wir mit voller Kraft in die Prototypenentwicklung einsteigen. Diese werden anschließend an die Hauptauftragnehmer für Tests unter realen Betriebsbedingungen übergeben.“

Nach dem Erreichen des TRL6-Meilensteins und der erfolgreichen Markteinführung der Prototypen strebt Kymeta die kommerzielle Verfügbarkeit für das Jahr 2027 an.

Weitere Informationen finden Sie unter KymetaCorp.com.

*Hinweise für Redakteure

Vergleich der Oberfläche basierend auf öffentlich zugänglicher Spezifikationen von Terminals der Konkurrenz: Amazon LEO-Terminal (20″ × 30″ / 50,8 cm x 76,2 cm), Starlink Starshield (23″ × 20″ / 58,4 cm x 50,8 cm) und typische parabolische GEO-Ku-Band-Antenne (39″ / 99 cm Durchmesser). Abmessungen der Kymeta KuKa 8-Serie: 35,4″ × 35,4″ × 3,9″ / 90 cm x 90 cm x 10 cm. Die Reduzierung des Platzbedarfs wurde auf Basis der gesamten für die Multi-Orbit- und Multiband-Fähigkeit benötigten Oberfläche berechnet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/167b1963-ed0a-4a3c-b9e8-f9f920744114