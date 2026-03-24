Kymeta™ dévoile une véritable révolution avec son terminal multi-bandes KuKa

Le terminal KuKa 8 Series sera l’antenne plate la plus compacte et la plus légère capable d’opérer simultanément en double LEO, multi-orbites et multi-bandes sur le marché

L’entreprise prévoit de livrer des prototypes à des clients clés à partir du milieu de l’année 2026

REDMOND, Washington, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta Corporation, leader mondial des terminaux satellitaires à antenne plate, dévoile aujourd’hui les spécifications de sa première antenne multi-bandes, multi-orbites et à ouverture unique, dans le cadre d’un terminal utilisateur révolutionnaire destiné à reléguer les autres technologies SATCOM au second plan lorsque la mission est critique.

Baptisé pendant son développement « Kymeta KuKa 8 Series », ce terminal utilisateur de nouvelle génération à pilotage électronique présente la plus forte densité de capacités jamais atteinte pour une antenne satcom. Il permet un fonctionnement simultané sur les bandes de fréquences Ku et Ka au sein d’une même antenne plate compacte et à profil bas. Il assure une commutation transparente entre des réseaux satellitaires couvrant plusieurs orbites et bandes de fréquences, tout en permettant un accès simultané à plusieurs constellations.

Faible encombrement, poids réduit, consommation énergétique limitée et haut niveau de performance, voilà les caractéristiques combinées qui font de ce terminal utilisateur un outil sans équivalent dans les secteurs des communications par satellite pour la défense et les entreprises. Initialement destinée aux États-Unis et à leurs partenaires alliés dans le domaine de la sécurité nationale, y compris les grands maîtres d’œuvre, cette solution pose les bases d’une connectivité véritablement omniprésente sur l’ensemble des réseaux satellitaires.

Dans des environnements où la concurrence se fait rude, où la guerre électronique, le brouillage et de nouvelles menaces peuvent perturber tout terminal reposant sur un seul réseau ou une seule bande, le Kymeta KuKa 8 Series est conçu pour assurer une diversité de liaisons via des architectures LEO proliférées et hybrides — intégrant de manière simultanée et dynamique les orbites GEO, MEO, LEO et HEO, ainsi que d’autres connexions WAN. Une approche d’antenne définie par logiciel permet en outre une reconfiguration rapide via des normes ouvertes et une évolution des capacités au rythme des missions et des réseaux.

Suite à la percée technologique KuKa réalisée l’an dernier (juin 2025), Kymeta travaille désormais à la mise à disposition de ses premiers prototypes à des clients clés à partir du milieu de l’année 2026.

Le prototype affichera des performances SWaP (Size, Weight and Power) remarquables pour une technologie intégrée dans un terminal unique à antenne plate, notamment :

Faible -SWaP : réduction d’environ 44 %* de l’empreinte au sol par rapport aux configurations multi-antennes placées côte à côte, diminuant significativement les contraintes d’espace sur les véhicules tout en éliminant la nécessité de systèmes multiples. Conception robuste, faible consommation énergétique et poids à partir de 18,6 kg.

réduction d’environ 44 %* de l’empreinte au sol par rapport aux configurations multi-antennes placées côte à côte, diminuant significativement les contraintes d’espace sur les véhicules tout en éliminant la nécessité de systèmes multiples. Conception robuste, faible consommation énergétique et poids à partir de 18,6 kg. Dimensions : L 90 cm x l 90 cm x H 10 cm

L 90 cm x l 90 cm x H 10 cm Fonctionnement full-duplex multi-faisceaux en LEO : maintien simultané de deux liaisons actives, permettant l’émission et la réception simultanées ainsi qu’un routage du trafic orienté mission.

maintien simultané de deux liaisons actives, permettant l’émission et la réception simultanées ainsi qu’un routage du trafic orienté mission. Architecture SATCOM hybride multi-constellations : conçue pour s’affranchir de la dépendance envers une seule et même constellation en permettant intégration des orbites GEO, MEO, LEO et HEO et au-delà. Kymeta adopte une stratégie de connectivité multi-fournisseurs, indépendante des constellations (« constellation-agnostic »).

conçue pour s’affranchir de la dépendance envers une seule et même constellation en permettant intégration des orbites GEO, MEO, LEO et HEO et au-delà. Kymeta adopte une stratégie de connectivité multi-fournisseurs, indépendante des constellations (« constellation-agnostic »). Communications en mouvement (Comms-On-The-Move ou COTM) : pointage électronique assurant une connectivité continue sur des plateformes mobiles, y compris maritimes, avec évolutivité pour des systèmes à espace contraint.

pointage électronique assurant une connectivité continue sur des plateformes mobiles, y compris maritimes, avec évolutivité pour des systèmes à espace contraint. Un dispositif unique compatible avec le commandement et contrôle interarmées multi-domaines (JADC2) : conçu pour maintenir une connectivité persistante entre capteurs, effecteurs et centres de commandement grâce à des liaisons Ku/Ka résilientes et à haute capacité.

conçu pour maintenir une connectivité persistante entre capteurs, effecteurs et centres de commandement grâce à des liaisons Ku/Ka résilientes et à haute capacité. Fonctionnement discret et anti-brouillage : faisceaux étroits pilotés électroniquement, agilité opérationnelle et contrôle dynamique propriétaire visant à réduire la probabilité de détection et d’interception dans des environnements fortement contestés, tout en atténuant le brouillage.

faisceaux étroits pilotés électroniquement, agilité opérationnelle et contrôle dynamique propriétaire visant à réduire la probabilité de détection et d’interception dans des environnements fortement contestés, tout en atténuant le brouillage. Architecture logicielle et compatibilité SDN : systèmes intelligents permettant des changements rapides de configuration, un routage basé sur des politiques et des mises à niveau accélérées limitant le risque d’obsolescence.

systèmes intelligents permettant des changements rapides de configuration, un routage basé sur des politiques et des mises à niveau accélérées limitant le risque d’obsolescence. Compatibilité 5G NTN : solution prête pour l’avenir grâce à des architectures ouvertes définies par logiciel.

solution prête pour l’avenir grâce à des architectures ouvertes définies par logiciel. Conception axée sur la sécurité : couvrant l’ensemble de la chaîne, du matériel au logiciel et au réseau.

Comparé aux offres actuelles du marché, qui nécessitent deux terminaux utilisateurs ou plus pour assurer une connectivité LEO multi-bandes, le Kymeta KuKa 8 Series repense entièrement la stratégie PACE (Primary, Alternate, Contingency, Emergency).

Le directeur scientifique de Kymeta, Ryan Stevenson, a déclaré : « La priorité numéro un pour tout client en matière de connectivité est la couverture — et celle-ci est nettement plus stable et sécurisée grâce à l’accès à des réseaux proliférés offert par notre terminal KuKa 8 Series. Cette solution offre un changement radical en termes de capacités. Là où les clients devaient auparavant intégrer plusieurs terminaux pour accéder à différents réseaux, et encore moins simultanément, le Kymeta KuKa 8 Series offre cette capacité dans un système unique, réduisant l’empreinte des antennes d’environ 44 % tout en améliorant significativement le SWaP. Pour les utilisateurs en configuration militaire, cela se traduit par un encombrement réduit sur la plateforme, des besoins énergétiques moindres et une plus grande flexibilité opérationnelle sur le terrain. »

« Sa faible signature thermique le rend difficilement détectable en infrarouge, et son faisceau étroit réduit fortement les risques de brouillage, d’interférences et de détection RF. Après la livraison des composants de surface métamatériaux par notre partenaire JDI au deuxième trimestre, nous passerons rapidement à la phase de prototypage et fournirons ces systèmes aux grands maîtres d’œuvre pour des essais en environnement opérationnel. »

Après avoir atteint le niveau TRL6 et la mise sur le marché des prototypes, Kymeta vise une disponibilité commerciale en 2027.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site KymetaCorp.com.

*Notes à l’attention des rédacteurs

Comparaison des surfaces basée sur les spécifications publiques des terminaux concurrents : terminal Amazon LEO (50,8 cm × 76,2 cm), Starlink Starshield (58,4 cm × 50,8 cm) et antenne parabolique GEO Ku-band classique (diamètre de 99 cm). Dimensions du Kymeta KuKa 8 Series : 90 cm × 90 cm × 10 cm. La réduction d’empreinte est calculée sur la base de la surface totale requise pour des capacités multi-orbites et multi-bandes.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/167b1963-ed0a-4a3c-b9e8-f9f920744114