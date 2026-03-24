Snom amplía su gama DECT con las soluciones M253 y M256

Con la introducción de las soluciones DECT monocelda Snom M253 y M256, Snom sigue ampliando de forma estratégica su gama monocelda. Las nuevas soluciones son ideales para pequeñas y medianas empresas, así como para compañías que requieren una telefonía inalámbrica fiable con el mínimo esfuerzo de instalación.

BERLIN, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Snom, el especialista berlinés en comunicaciones IP integradas, presenta con las soluciones M253 y M256 dos potentes sistemas DECT monocelda que hacen que las comunicaciones empresariales profesionales sean especialmente sencillas, flexibles y seguras. Ambás diseñadas con la base DECT M250, ofrecen soluciones de comunicación listas para usar en entornos de trabajo modernos y dinámicos. Gracias a la alimentación por Ethernet (PoE), al cifrado seguro TLS y SRTP y a las funciones de gestión remota, se pueden integrar con facilidad en las infraestructuras de TI y de comunicación existentes para conseguir una gestión centralizada.

DECT monocelda para sedes y sucursales de pequeñas dimensiones

Como solución DECT monocelda, el M253 y el M256 son perfectos para sedes y sucursales de pequeñas dimensiones como ambulatorios médicos, restaurantes o comercios minoristas, ofreciendo una cobertura fiable con un esfuerzo de instalación mínimo. De hecho, la base garantiza un alcance de hasta 50 m. en interiores y hasta 300 m. en exteriores y admite hasta diez portátiles de la serie M5x de Snom.

Dos soluciones para diferentes entornos de trabajo

Con estos dos sistemas, Snom da respuesta a las diferentes necesidades del día a día en el trabajo. La solución Snom M253 combina la base M250 con el nuevo teléfono inalámbrico M53, diseñado específicamente para su uso profesional en oficinas y servicios. Con una gran pantalla a color de fácil lectura y una disposición ergonómica de las teclas, este dispositivo es compatible con el audio HD para una transmisión clara de la voz. Con una autonomía de hasta 12 horas de conversación y hasta 120 horas en espera, el M53 está diseñado para afrontar con facilidad las largas jornadas de trabajo. La estructura robusta, la carcasa antibacteriana y el menú intuitivo garantizan una comunicación clara incluso en entornos de trabajo dinámicos. La alimentación del portátil se realiza mediante pilas AAA convencionales, lo que hace su funcionamiento especialmente rentable y sencillo.

Por su parte, la solución Snom M256 está dirigida a ámbitos de aplicación físicamente más exigentes. En este caso, la base M250 se combina con el resistente auricular M56, diseñado especialmente para entornos como talleres, almacenes y plantas de producción, o para aplicaciones en exteriores. Su carcasa, con certificación IP67, es resistente al polvo y al agua, y garantiza un funcionamiento fiable incluso en lugares donde los dispositivos finales están expuestos regularmente a la suciedad, la humedad o un uso intensivo.

Una base – máxima flexibilidad con la serie IP DECT 5x

La base M250 es compatible con todos los terminales IP DECT de la serie Snom M5x, lo que permite una adaptación flexible a diferentes puestos de trabajo. Además de los teléfonos inalámbricos M53, M55 y M56, se puede utilizar también el reconocido teléfono de sobremesa DECT M58 de forma inalámbrica con la base DECT M250. Con su amplia pantalla y teclas de función intuitivas, se ha consolidado en el mercado como un terminal flexible para puestos de trabajo fijos, mostradores de recepción o áreas de caja. En esencia, la base DECT M250 ofrece una plataforma de comunicación unificada para todos los empleados, tanto en lugares de trabajo móviles como fijos.

Comunicación fiable para una amplia gama de escenarios

Al permitir hasta ocho llamadas simultáneas, estas soluciones son especialmente aptas para entornos en los que la cobertura y la movilidad son fundamentales. Sus campos de aplicación ideales son muchos: desde el comercio minorista hasta sucursales, restaurantes, hostelería, ambulatorios médicos y despachos profesionales con recepciones centralizadas. La flexibilidad de la comunicación DECT de las soluciones también ofrece ventajas tangibles en notarías y bufetes de abogados, pequeñas administraciones municipales y sucursales de empresas de logística, talleres, almacenes y entornos de producción.

Seguridad, gestión sencilla e integración profesional

Estas nuevas soluciones funcionan con protocolos VoIP seguros, como TLS y SRTP, así como aprovisionamiento remoto y actualizaciones OTA. La agenda LDAP, la gestión centralizada y la configuración automática facilitan el funcionamiento y reducen considerablemente la carga administrativa.

"Con las soluciones M253 y M256, ofrecemos a las empresas sistemas DECT que combinan funciones profesionales con la máxima facilidad de uso", afirma Oliver Wittig, Senior Product Manager de Snom. "La combinación de la base M250 y los distintos teléfonos móviles, desde el cómodo M53 hasta el especialmente resistente M56, convierte al sistema en una plataforma versátil y rentable para los entornos de trabajo más diversos".

Las soluciones Snom M253 y M256 ya están disponibles a través de revendedores especializados con una garantía del fabricante de tres años.

Silvia Amelia Bianchi

press@sabcommunications.net

