MEDDELELSE NR. 303

24. marts 2026

Justering af forventningerne til 2025/26

Over den seneste periode har ChemoMetecs væsentligste marked, det nordamerikanske marked for celle- og genterapi, været påvirket af tre forhold, der påvirker salget af vores produkter negativt:

I efteråret 2025 var det amerikanske marked og vores kunder påvirket af nedlukningen af statsapparatet, og efterfølgende har der været en fortsat generel tilbageholdenhed hos en række kunder blandt andet som følge af den geopolitiske og makroøkonomiske usikkerhed. Dette har medført forlængede beslutningsprocesser, hvilket for ChemoMetec skaber usikkerhed om, hvorvidt en række store ordrer vil blive modtaget og faktureret i regnskabsåret 2025/26.



Implementeringen hos vores kunder af løsninger med henblik på automatisering af produktionen af celle- og genterapier samt af processerne inden for bioprocessing har vist sig mere tidskrævende end antaget, hvilket er begrundet i, at der er tale om store globale projekter på tværs af afdelinger og lande, hvorfor vi må konstatere, at valideringer, beslutninger mv. tager længere tid end forventet.



Kundernes øgede interesse for XcytoMatic-platformen har medvirket til en opbremsning i salget af NC-instrumenter med tilhørende forbrugsvarer.





Vi møder ikke stigende konkurrence i markedet inden for automatisering af celletælling, snarere tværtimod. ChemoMetec er involveret i et fortsat stort og voksende antal automatiseringsprojekter, og vi bliver løbende bekræftet i, at vores XcytoMatic-produkter er særdeles attraktive og konkurrencedygtige. Vi forventer desuden, at ChemoMetecs position bliver yderligere styrket med den snarlige introduktion af den nye software-platform XM Octopus.

På basis af ovenstående forventes der nu en omsætning i regnskabsåret 2025/26 på DKK 490-520 mio. mod senest udmeldt DKK 565-580 mio., mens EBITDA forventes at ligge i intervallet DKK 260-285 mio. mod senest udmeldt DKK 320-335 mio.

Martin Helbo Behrens, CEO

Kim Nicolajsen, CFO

