Titanbay nomme Julius Kolberg à la tête de ses opérations en Allemagne

LONDRES, 24 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, acteur européen de premier plan des infrastructures dédiées aux marchés privés, annonce la nomination de Julius Kolberg au poste de Head of Germany (responsable des opérations en Allemagne). Cette décision vient confirmer l’engagement du groupe sur un marché où banques et gestionnaires de patrimoine cherchent à intégrer les marchés privés à leurs systèmes actuels de façon flexible et dans le respect des exigences réglementaires.

Julius Kolberg rejoint l’équipe Wealth Solutions de Titanbay, où il dirigera le développement commercial auprès des banques, des gestionnaires de patrimoine et des plateformes d’investissement numériques en Allemagne. Sa mission se concentre sur le volet distribution et vise à accompagner les acteurs de la gestion de patrimoine dans leur accès aux marchés privés et dans leur exploitation opérationnelle via la plateforme intégrée de Titanbay. Celle-ci permet de gérer toutes les étapes du cycle d’investissement, depuis l’intégration des investisseurs et la structuration des fonds jusqu’à la gestion des flux de capitaux, le reporting et la conformité réglementaire.

Julius Kolberg a passé dix ans au service de portagon GmbH, où il a développé des partenariats technologiques axés sur les marchés privés en Allemagne. Il y a acquis une profonde expertise des cadres réglementaires MiFID II et ELTIF 2.0, ainsi qu'une riche expérience dans la traduction des exigences opérationnelles complexes en infrastructures numériques évolutives.



La plateforme intégrée de Titanbay gère les cycles d’investissement dans leur ensemble, depuis la structuration des fonds jusqu’à l’exécution des transactions, sans oublier le reporting ni la conformité réglementaire. Appuyée par une équipe interne de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, elle prend en charge les fonds européens d’investissement à long terme, les fonds evergreen, les fonds nourriciers et les co-investissements. Elle repose notamment sur un moteur d’exécution spécialement conçu pour gérer la complexité opérationnelle propre aux fonds evergreen. Des intégrations classiques via API, FIX ou SWIFT permettent aux banques et aux gestionnaires de patrimoine de relier la plateforme de Titanbay à leurs systèmes sans avoir à repenser leur infrastructure.

« Au cours de sa carrière, Julius s’est attaché à résoudre précisément les problématiques auxquelles nos clients font face », souligne Michael Gruener, co-PDG de Titanbay. « Il maîtrise tous les rouages des banques et des gestionnaires de patrimoine allemands et sait comment mettre en place les partenariats d’infrastructure permettant de développer les marchés privés à grande échelle. Nous sommes ravis de l’accueillir parmi nous. » « Les marchés privés sont en plein essor en Allemagne, mais l’infrastructure reste un frein pour de nombreux acteurs de la gestion de patrimoine et du secteur bancaire », explique Julius Kolberg, responsable des opérations en Allemagne. « Titanbay leur apporte la technologie et les outils opérationnels nécessaires pour avancer dans le bon sens et en toute confiance. J’ai hâte d’accompagner nos partenaires dans leurs projets de développement et de montée en charge. »

Cette nomination intervient après le récent développement des activités de Titanbay en Suisse et s’inscrit dans une stratégie plus large visant à conjuguer les notions d’infrastructure globale et de profonde expertise locale à travers l’Europe.

À propos de Titanbay

Titanbay se positionne comme un acteur de premier plan des infrastructures dédiées aux marchés privés en Europe, animé par la mission de simplifier et de démocratiser l’accès à cette classe d’actifs. Titanbay se positionne comme une plateforme à la fois de fonds et d’échange et entend relier les sociétés de gestion et les gestionnaires de patrimoine au cœur d’une interface unique réunissant les technologies, les opérations et le cadre réglementaire nécessaires au lancement de fonds, à l’exécution des transactions et à la gestion intégrale du cycle d’investissement. Après s’être solidement établie en Allemagne sur le segment des fonds, la société Titanbay poursuit le développement de ses activités de gestion de patrimoine sur ce marché clé.



Demandes médias :

Danielle Wilde, Responsable marketing

danielle.wilde@titanbay.com

+4479 4007 1515

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