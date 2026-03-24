Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 6/2026)

Beretningen, bestyrelsens honorar og årsrapporten for 2025 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt af generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde i alt ca. 1,5 mia. kroner.

Forslag fremsat af bestyrelsen

a) Bestyrelsens forslag om tilføjelse af et nyt afsnit § 13 i foreningens vedtægter om likviditetsstyringsværktøjer blev vedtaget.

b) Bestyrelsens forslag om fjernelse af aldersbegrænsningen i vedtægternes § 19, stk. 4 blev vedtaget.

c) Bestyrelsens forslag om præcisering af investeringsmulighederne i vedtægterne for afdeling Virksomhedsobligationer HY KL blev vedtaget.

d) Bestyrelsens forslag om præcisering af investeringsmulighederne i vedtægterne for afdeling Virksomhedsobligationer HY Screened KL blev vedtaget.

e) Bestyrelsens forslag om at fjerne kreditvurderingsbureauers navne i vedtægterne for afdeling Virksomhedsobligationer IG KL blev vedtaget.

f) Bestyrelsens forslag om at fjerne kreditvurderingsbureauers navne i vedtægterne for afdeling Virksomhedsobligationer IG Screened KL blev vedtaget.

g) Bestyrelsens forslag om ændring af beskrivelsen af afdelingen Formue Obligationer KL i vedtægterne blev vedtaget.

h) Bestyrelsens forslag om præcisering af investeringsmulighederne i vedtægterne for afdeling Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende KL blev vedtaget.

Det vedtagne skal nu sendes til godkendelse hos Finanstilsynet, før det kan gøres gældende.

Valg til bestyrelsen

Til foreningens bestyrelse blev Jesper Aabenhus Rasmussen og Svend Erik Kriby genvalgt. Gitte Møller Poulsen blev nyvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand

Svend Erik Kriby, næstformand

Jesper Aabenhus Rasmussen

Niels Therkelsen

Gitte Møller Poulsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

