Bera hf.: Upplýsingar um birtingu uppgjörs fyrir tímabilið 1. mars 2025 – 28. febrúar 2026

Bera hf. mun birta afkomutilkynningu fyrir tímabilið 1. mars 2025 til 28. febrúar 2026 eftir lokun markaða þann 26. mars 2026.
Kynningarfundur vegna uppgjörsins verður haldinn sama dag, fimmtudaginn 26. mars 2026, klukkan 16:30. Á fundinum kynna stjórnendur drög að ársreikningi fjárhagsársins 2025, áætlun fjárhagsársins 2026 og svara spurningum. Fundurinn verður haldinn í húsnæði félagsins að Grjóthálsi 7-10, 110 Reykjavík. Fundinum verður einnig streymt.
Ársreikningur fjárhagsársins 2025 sem lauk 28. febrúar 2026 (tímabilið 1. mars 2025 til 28. febrúar 2026) verður birtur í heild sinni þann 16. apríl 2026 samkvæmt áður birtu fjárhagsdagatali.