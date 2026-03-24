Leo International Precision Health AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

24. Mar 2026 / 17:44 CET/CEST

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Planegg / Martinsried, 24. März 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG (ISIN DE0005490601, WKN 549060, Kürzel LEOW, „Gesellschaft“) haben heute Nachmittag beschlossen, dass Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um rund 5 % durch Ausgabe von 26.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft („Neue Aktien“) unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen („Kapitalerhöhung“). Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 550.000,00 um EUR 26.000,00 auf EUR 576.000,00 erhöhen.

Die Neuen Aktien wurden ausschließlich von Hsiao-Hsuan „Leo“ Wang, Neu-Taipeh, Taiwan, als Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von EUR 24,00 je Neuer Aktie gezeichnet. Der Bezugspreis liegt rund 41 % über dem Schlusskurs der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse am 23. März 2026.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 624.000,00. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Wesentlichen für die Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und für Zwecke des laufenden Geschäftsbetriebs zu verwenden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister werden die Neuen Aktien prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter (General Standard) sowie der Düsseldorfer Wertpapierbörse zugelassen.

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