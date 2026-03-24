Solvay publie son rapport annuel intégré 2025

Le Groupe confirme la solidité de son modèle grâce aux progrès stratégiques et en matière de durabilité

Bruxelles, le 24 mars 2026 - 17h45 CET

Solvay a publié son rapport annuel intégré, qui donne un aperçu des performances financières, environnementales et sociétales de l'entreprise pour l'année 2025.

Ce document exhaustif sert de référence pour l’ensemble des parties prenantes, et met en avant les réalisations de Solvay et l’exécution de sa stratégie en tant que leader de la chimie essentielle. Il illustre comment le modèle et la stratégie “essentiels” uniques de Solvay lui ont permis de maintenir le cap dans un environnement difficile.

Tout au long de l’année 2025, Solvay a poursuivi ses engagements stratégiques et de durabilité, renforcé sa compétitivité et accéléré sa transformation, tout en fournissant à ses clients des solutions plus durables. Le rapport souligne également la résilience de ses résultats ainsi que la transformation de la culture, du modèle opérationnel et de la gouvernance de l’entreprise. Il comprend les états financiers détaillés et la déclaration de durabilité (préparée conformément à la directive européenne CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

Le rapport 2025, y compris la version ESEF, est disponible sur le site web de Solvay en anglais et en français. Le rapport 2025 sur les paiements aux gouvernements est également disponible dans la section Regulated news du site web de Solvay.





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À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.

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