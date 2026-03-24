VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 mars au 20 mars 2026

Nanterre, le 23 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 16 mars au 20 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 16 mars au 20 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-03-16 FR0000125486 6 454 129,9648 XPAR VINCI 2026-03-16 FR0000125486 4 440 129,9464 CEUX VINCI 2026-03-16 FR0000125486 2 536 130,1033 AQEU VINCI 2026-03-16 FR0000125486 927 130,1121 TQEX VINCI 2026-03-17 FR0000125486 6 901 130,6617 XPAR VINCI 2026-03-17 FR0000125486 4 219 130,7372 CEUX VINCI 2026-03-17 FR0000125486 2 867 130,8558 AQEU VINCI 2026-03-17 FR0000125486 494 130,9096 TQEX VINCI 2026-03-18 FR0000125486 7 099 129,7429 XPAR VINCI 2026-03-18 FR0000125486 4 279 129,9449 CEUX VINCI 2026-03-18 FR0000125486 2 697 129,4237 AQEU VINCI 2026-03-18 FR0000125486 293 129,7345 TQEX VINCI 2026-03-19 FR0000125486 7 831 126,3828 XPAR VINCI 2026-03-19 FR0000125486 5 167 126,4119 CEUX VINCI 2026-03-19 FR0000125486 1 295 126,4063 AQEU VINCI 2026-03-19 FR0000125486 385 126,2975 TQEX VINCI 2026-03-20 FR0000125486 33 659 124,7909 XPAR VINCI 2026-03-20 FR0000125486 21 348 124,7548 CEUX VINCI 2026-03-20 FR0000125486 15 569 124,4481 AQEU VINCI 2026-03-20 FR0000125486 4 127 124,4427 TQEX TOTAL 132 587 126,6600

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe