VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 16 mars au 20 mars 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 23 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 16 mars au 20 mars 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 16 mars au 20 mars 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-03-16FR00001254866 454129,9648XPAR
VINCI2026-03-16FR00001254864 440129,9464CEUX
VINCI2026-03-16FR00001254862 536130,1033AQEU
VINCI2026-03-16FR0000125486927130,1121TQEX
VINCI2026-03-17FR00001254866 901130,6617XPAR
VINCI2026-03-17FR00001254864 219130,7372CEUX
VINCI2026-03-17FR00001254862 867130,8558AQEU
VINCI2026-03-17FR0000125486494130,9096TQEX
VINCI2026-03-18FR00001254867 099129,7429XPAR
VINCI2026-03-18FR00001254864 279129,9449CEUX
VINCI2026-03-18FR00001254862 697129,4237AQEU
VINCI2026-03-18FR0000125486293129,7345TQEX
VINCI2026-03-19FR00001254867 831126,3828XPAR
VINCI2026-03-19FR00001254865 167126,4119CEUX
VINCI2026-03-19FR00001254861 295126,4063AQEU
VINCI2026-03-19FR0000125486385126,2975TQEX
VINCI2026-03-20FR000012548633 659124,7909XPAR
VINCI2026-03-20FR000012548621 348124,7548CEUX
VINCI2026-03-20FR000012548615 569124,4481AQEU
VINCI2026-03-20FR00001254864 127124,4427TQEX
      
  TOTAL132 587126,6600 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 16-03-26 au 20-03-26 vF
GlobeNewswire

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