Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 mars 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 24 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 mars au 20 mars 2026

 

Nom de l'émetteur		 

 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/03/2026FR000012533871 952105,2160XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3616/03/2026FR000012533810 000105,1300CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/03/2026FR000012533831 763104,8291XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3617/03/2026FR00001253383 237104,8775CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/03/2026FR000012533867 760105,0019XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3618/03/2026FR00001253389 240104,9774CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/03/2026FR000012533870 000101,9994XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3619/03/2026FR000012533810 000101,9313CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/03/2026FR0000125338107 50098,6255XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/03/2026FR000012533827 50098,1663CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/03/2026FR00001253382 50098,0211AQEU
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3620/03/2026FR00001253382 50098,0207TQEX

