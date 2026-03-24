Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 mars 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 mars au 20 mars 2026
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/03/2026
|FR0000125338
|71 952
|105,2160
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/03/2026
|FR0000125338
|10 000
|105,1300
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/03/2026
|FR0000125338
|31 763
|104,8291
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/03/2026
|FR0000125338
|3 237
|104,8775
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/03/2026
|FR0000125338
|67 760
|105,0019
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/03/2026
|FR0000125338
|9 240
|104,9774
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/03/2026
|FR0000125338
|70 000
|101,9994
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/03/2026
|FR0000125338
|10 000
|101,9313
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/03/2026
|FR0000125338
|107 500
|98,6255
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/03/2026
|FR0000125338
|27 500
|98,1663
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/03/2026
|FR0000125338
|2 500
|98,0211
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|20/03/2026
|FR0000125338
|2 500
|98,0207
|TQEX
